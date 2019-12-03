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 Політика України
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 Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим на Донбасі полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову (посмертно).

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці удостоєні високої нагороди "за героїзм і особисту мужність, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Нагадаємо, 1 грудня диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, в результаті вибухів наші воїни зазнали поранень несумісних із життям і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.

Пізніше в СБУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинуло двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочай і Дмитро Каплунов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загиблі вчора під час виконання бойового завдання на Донбасі воїни - офіцери спецпідрозділу "Альфа", - полковник СБУ, "кіборг" Костенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163232
 
 
 Топ коментарі
 
Є в мене сумніви, що вони підірвались на міні. Останнім часом сильно часто гинуть офіцери середньої-вищої ланки в результаті "випадкових" вибухів.
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К глубочайшему прискорбию, для того, чтобы стать Героем Украины при Зеле, надо погибнуть. А живых Героев, которые мочили парашную нечисть, вместо их награждения теперь таскают по судам.
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Молодые ребята, как жаль. Вечная память...
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Млять. Не знав що вони були полковниками (пропустив інфу) як же так, з таким то досвідом...
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Подполами были, видать посмертно присвоили.
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та ладно сочинять - в "Альфе" они служили...
конкретно имели дело со снайперами/контрснайперами...
как погибли нигде имфы нет, но если правда что от взрыва,
то могли вычислить их лежку и заминировать пока они отдыхали
это распространенный пример контрснайперства...
А кацапы закупили на Западе кучу лазерных систем типа
"антипапараци" которые довольно таки легко находят оптику...
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Є в мене сумніви, що вони підірвались на міні. Останнім часом сильно часто гинуть офіцери середньої-вищої ланки в результаті "випадкових" вибухів.
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В ГРУ ГШ РФ вміють працювати з кротами.
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От и я думаю, подполы лично гонялись за рядовой диверсионной группой? Земля им пухом, но что-то командование?власть? Мутит.
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А те скільки їх загинуло, за короткий період, саме після того, як в силові структури і розвідку призначили клоунів, і не пойми кого, Вас не дивує?
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Молодые ребята, как жаль. Вечная память...
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К глубочайшему прискорбию, для того, чтобы стать Героем Украины при Зеле, надо погибнуть. А живых Героев, которые мочили парашную нечисть, вместо их награждения теперь таскают по судам.
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не знаешь чего День памяти погибших появился только в этом году?
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Ты мне о погибших, а я тебе о живых. Внимательнее надо быть.
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Черговий резерв з полковників Альфи? Таких не відправляють ловити дрг. Задача у них, напевно, була в рази серйозніша.
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Какая разница теперь. Они выполнили ее до конца.
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Зеленський присвоїв звання Президента і продовжує удавати главнаго
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Ппц...они еще и полковниками были...что-то тут не чисто с официальной версией.
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Так наша розвідка зараз це відкрита книга для російської розвідки.
Як за Януковича.
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Воно й за Порошенка так було. Агентів фсб у нашій розвідці з часів януковича лишилося вдосталь
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Арабы толсто троллят янелоха. Официальный прием посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Киеве прошел не без конфуза - портрет Президента Украины Владимира Зеленского оформили как для похорон.

Зеленский присвоил звания Героев Украины погибшим на Донбассе полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову - Цензор.НЕТ 8867
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И это на фоне того, как боевого генерала Марченко держат за решеткой по надуманному обвинению, а к волонтеру Марусе Зверобой врываются с незаконным обыском.
Очередное лицемерие от продажной ЗеМоники, чтобы успокоить общественность.
Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим на Донбасі полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову - Цензор.НЕТ 2866
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Есть две версии . первая - подорвались на минах . Второя их определили по сим картам и обстреляли из минаметов . Это все происходило не доходя линии боевых действий . Согласен с теми кто пишет что мутная история .
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Дійсно, досвідчені командос не могли так легко потрапити на міни. Це ж не звичайна піхота.
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Той, хто ухилявся від повісток, зараз нагороджує. O tempora o mores
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Что то не то. Два ПОЛКОВНИКА - в такой ситуации??? Явно не договаривают...
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Это два снайпера в высоком звании, очевидно, ни за какой ДРГ они не гонялись, а выполняли особые поручения. На это, а также на успешность предыдущих задач, указывает и присвоение звания Героя Украины обоим сразу - работали в паре и не только в этот роковой раз.
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