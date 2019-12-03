EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  2274  57
Матеріали за темою:
Все про:затримання (3077) Онищенко Олександр (445)

 Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП

Німецькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата України Олександра Онищенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі антикорупційної прокуратури (САП).

"Онищенка затримано в Німеччині, вирішується питання його екстрадиції", - сказали нам у пресслужбі САП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку (оновлено)

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше ЗМІ повідомили, що 29 листопада екс-нардеп Олександр Онищенко був затриманий у німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163230
 
 
 Топ коментарі
 
тут уже полный Киев таких "попавшихся" от Портнова до Богатырьвой)
 показати весь коментар
 
Парашенка то твоя родина, кацапчик
 показати весь коментар
 
тобто - німці не видавали його раніше , бачачи що По був перед Путіним, як кролик перед удавом...? Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 9993
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тут уже полный Киев таких "попавшихся" от Портнова до Богатырьвой)
 показати весь коментар
 
 
чим більше компромату на Мародьора, тим краще Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП - Цензор.НЕТ 1858
 показати весь коментар
 
Це той письменник, що пише твори про Порошенка?
 показати весь коментар
 
 
Ні чи так... Але записи у нього гарні і мабуть коштовні.
 показати весь коментар
 
Він разом з Соловьйбом, декламував їх на «Шоу Шапіро» десь півроку тому.
 показати весь коментар
 
Точнее: тот, кто многое может рассказать о порохе
 показати весь коментар
 
 
Та німці вже сполошились, бачачи, як Зє перед Путіним, як кролик перед удавом.
 показати весь коментар
 
 
тобто - німці не видавали його раніше , бачачи що По був перед Путіним, як кролик перед удавом...? Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 9993
 показати весь коментар
 
 
Насрати як він дивився. Диви що підписав. Торгувати з козлорилими не перестав візи не ввів і ще тисяча таких зауважень.
 показати весь коментар
 
 
Ну щас то всьо ізмєнілось, нє? Козлорилі тільки стогнуть від санкцій потужного вовочки
 показати весь коментар
 
 
Щоб ти серливий знав:
- за часи Порошенка у період 2014-2018 р.р., товарообіг між Підарашкою і Україною ЗМЕНШИВСЯ з 40% до 7%.
Запомніл?
Пєрєчітай 7 раз.
 показати весь коментар
 
 
А вугілля за кримінальною схемою "Ротердам+" також входить до товарообігу? Бо на 95 % воно було "ЛуганДонське", а видавалось на публіку як південно-африканське.
 показати весь коментар
 
казки своєму дідусю склєротику розповідай, внучок Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП - Цензор.НЕТ 7224
 показати весь коментар
 
порошенко молодец - он конфетами всех московитов наградил кариесом ,почти все без зубов ходят
 показати весь коментар
 
Коли і де він був перед **** як кролік перед удавом. Аргументуй Гадялав. Про Порошенка перед ****м. Бо виллю твоє лайно тобі ж на голову.
 показати весь коментар
 
та да, - екстрадируйте его в Украину. Бросьте лису в терновый куст
 показати весь коментар
 
 
а как же подготовка к Олимпийским играм? Лошади с кем останутся? Вопросы, вопросы.......
 показати весь коментар
 
Интересно говорить с Аллахом он будет еще там,или уже тут?
 показати весь коментар
 
не знаю як з Алахом,але всій Україні відома жінка (відомого Мера), котра часто говорить з маленьким Ісусиком...
 показати весь коментар
 
не тот случай , там приходит , а тут он сам придет Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП - Цензор.НЕТ 5221
 показати весь коментар
 
Экстрадиция в Украину и трудоустройство в СН Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 5759
 показати весь коментар
 
 
Да он и сам уже собирался в Украину, может все договорено, как-будто принудительно доставили.
 показати весь коментар
 
 
приблизно так, в 90х, виглядав кишеньковий злодій у львівському трамваї Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 1171 але цьому вже 43 і він також не лох
 показати весь коментар
 
 
Богдан точно не лох. Но на этом положительные "эпитеты" закончились...
 показати весь коментар
 
 
Ну он еще очевидно, хороший адвокат, иначе у него не было бы таких клиентов...но да, на этом все.
 показати весь коментар
 
Масти , фарту тебе Андрюха и волюшки золотой ! Чтоб твоя хата не знала ни следаков ни адвоката !!
С теплом к тебе , братка !!!
 показати весь коментар
 
Взяли под охрану шоб не отравили росшенкой...
😎
 показати весь коментар
 
Це лахтобот. Воно спеціально у кожній темі пише схвальні відгуки зєлі, і збирає хейт у вигляді коментів. Йому ж платять тільки за ті, що з відповідями)
 показати весь коментар
 
 
Так той екс-нардеп трошки розповість про *гешефти бариги ліпецького * Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП - Цензор.НЕТ 6599 !
 показати весь коментар
 
 
Да про усіх. Там усі замазані, усі очкують.
 показати весь коментар
 
Не надо ПОЖАЛУЙСТА!Только Альперина отпустили, где ЗЕ столько подарков наберет .У них денег больше чем у ЗЕ подарков!
 показати весь коментар
 
 
Не встиг його порохавий "сховати"-цей не мовчатиме!
 показати весь коментар
 
Шо же ж теперь будет с конным спортом Украины.. !?
 показати весь коментар
 
Та ну??? Це ж зрада зрадная!!!! Не могло такого статись при "зелебобному, наркоману-маларосу, путінопродавцю, маріонєткє каламойского і т.д....."
Зрадаааааааааааа!!! Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП - Цензор.НЕТ 5415
 показати весь коментар
 
Він і так збирався повертатись. А гроші не його, "мама любіт скорость".
 показати весь коментар
 
 
Пеця, АхмеД, Вовк і бригада нукерів можуть починати сушити сухарі. Кіча чекає.
 показати весь коментар
 
Раді необхідно терміново прийняти програму про захист свідків. Оніщенко підпадає під таку програму.
 показати весь коментар
 
Моделайзера таки взяли.
Кони и кобылы будут беспризорниками, я уже молчу про моделек. Хто ж их теперь на юг Франции будет возить?
 показати весь коментар
 
И молвила золотая рыбка: "Отпусти меня старче.... " (с)
 показати весь коментар
 
Поцілуєте його в сраку, панове! Ну депортують, ну привезуть до Києва. А тут зустрінуть з почестями та й поведуть спочатку на TV, він розповість вам, який Порох ****, а потім підуть гуртом під липки на сабантуй. А ви всі і дальше будете "фізіономіямі щьолкать"...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору