 Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі антикорупційної прокуратури (САП).

"Онищенка затримано в Німеччині, вирішується питання його екстрадиції", - сказали нам у пресслужбі САП.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше ЗМІ повідомили, що 29 листопада екс-нардеп Олександр Онищенко був затриманий у німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.