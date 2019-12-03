 Онищенка затримали в Німеччині. Вирішується питання його екстрадиції, - САП

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі антикорупційної прокуратури (САП).
"Онищенка затримано в Німеччині, вирішується питання його екстрадиції", - сказали нам у пресслужбі САП.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше ЗМІ повідомили, що 29 листопада екс-нардеп Олександр Онищенко був затриманий у німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- за часи Порошенка у період 2014-2018 р.р., товарообіг між Підарашкою і Україною ЗМЕНШИВСЯ з 40% до 7%.
Запомніл?
Пєрєчітай 7 раз.
С теплом к тебе , братка !!!
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Зрадаааааааааааа!!!
Кони и кобылы будут беспризорниками, я уже молчу про моделек. Хто ж их теперь на юг Франции будет возить?