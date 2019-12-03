 Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, російські окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік від Новолуганського (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно), а також біля Лебединського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

Зазначається, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил у результаті обстрілів 3 грудня не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Втрат не було.

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