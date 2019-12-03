 Рада ухвалила закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 284 народні депутати.

Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виготовляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

Крім того, законопроєкт надає можливість суб'єктам господарювання незалежно від форми власності виготовляти спирт за наявності відповідної ліцензії, а також передбачає повну лібералізацію експорту спирту з України.

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Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, які мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення систем відеоспостереження є підставою для відмови у видачі ліцензії або її відкликання, зазначається в документі.

Водночас, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Крім того, законопроєктом передбачається до 1 липня 2021 року заборона введення в експлуатацію нових об'єктів виробництва спирту і вводиться зобов'язання на цей період про збереження робочих місць у розмірі 70% штату на приватизованих підприємствах.

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