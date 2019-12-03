 Рада ухвалила закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 284 народні депутати.
Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виготовляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.
Крім того, законопроєкт надає можливість суб'єктам господарювання незалежно від форми власності виготовляти спирт за наявності відповідної ліцензії, а також передбачає повну лібералізацію експорту спирту з України.
Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, які мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення систем відеоспостереження є підставою для відмови у видачі ліцензії або її відкликання, зазначається в документі.
Водночас, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.
Крім того, законопроєктом передбачається до 1 липня 2021 року заборона введення в експлуатацію нових об'єктів виробництва спирту і вводиться зобов'язання на цей період про збереження робочих місць у розмірі 70% штату на приватизованих підприємствах.
😁
Государственная исполнительная служба арестовала счета ГП "Укрспирт"
Государственная исполнительная служба арестовала счета монополиста на украинском рынке спирта - государственного предприятия "Укрспирт" в рамках принудительного взыскания с компании штрафов на сумму 186,9 млн грн.
гос.монополия на спирт многие страны поддерживала на плаву в тяжелое время....
распродать все...
Наивное зеленое стадо...
лестилася, як ті пси, до кожного господаря, насилу тягла до корчми або таки
в хатах поїла людей, видурюючи по кускові грунту, який потім можна було б
перепродати втридорога.
Держава не получит от продажи спирта кучи денег.
Бабок на пенсии и другие соц.расходы будет меньше.
ps: Даже Ленин писал, что водка зло, но подспорье бюджету настолько велико, что
отказаться от гос. монополии ну никак нельзя.
Козлы!
Якщо ти персонально купуєш "на точках" різну бурду,то тобі взагалі має бути похір якість спирту у горівці в магазинах...