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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (6245) спирт (151)

 Рада ухвалила закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державної монополії на виробництво спирту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 284 народні депутати.

Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виготовляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

Крім того, законопроєкт надає можливість суб'єктам господарювання незалежно від форми власності виготовляти спирт за наявності відповідної ліцензії, а також передбачає повну лібералізацію експорту спирту з України.

Читайте також: Скасування держмонополії на виробництво спирту тільки збільшить обсяги чорного ринку, – експерт

Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, які мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення систем відеоспостереження є підставою для відмови у видачі ліцензії або її відкликання, зазначається в документі.

Водночас, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Крім того, законопроєктом передбачається до 1 липня 2021 року заборона введення в експлуатацію нових об'єктів виробництва спирту і вводиться зобов'язання на цей період про збереження робочих місць у розмірі 70% штату на приватизованих підприємствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про скасування держмонополії на виробництво спирту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163220
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь некачественного спирта и отравлений будет море.
Держава не получит от продажи спирта кучи денег.
Бабок на пенсии и другие соц.расходы будет меньше.
ps: Даже Ленин писал, что водка зло, но подспорье бюджету настолько велико, что
отказаться от гос. монополии ну никак нельзя.
Козлы!
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Эти зеленые идиоты считают что видеонаблюдение это гарантия того что спирт не будут отпускать налево..？
Наивное зеленое стадо...
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ну щас пойдет водка из опилок...
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несколько лет собирался приобрести хороший самогонный аппарат, а лучше - колонну. Но мысли были больше теоретическими. теперь, видимо, придется таки купить - здоровье сейчас дорогое.
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... и приняла о госмонополии на проституцию и казино...
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100%во прибуткове виробництво тепер вже для держави не прибуткове ?
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значит скоро в казне закончатся деньги ... - вероятно Беня решил заняться производством алкоголя....
гос.монополия на спирт многие страны поддерживала на плаву в тяжелое время....
распродать все...
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наступний крок - скасувати , прийняту в інтересах крупних компаній , мінімальну ціну на алкоголь !
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Не, панам кокаин, герыч для совсем уж беспросветных
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Эти зеленые идиоты считают что видеонаблюдение это гарантия того что спирт не будут отпускать налево..？
Наивное зеленое стадо...
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Спешим патентовать торговые марки - "Сивуха от Сивохи" , "Зеленыйот Зели" ..
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Століттями жи2 споювала українців. обрізок-корчмар - це архетипний персонаж української літератури. Схоже, що хочуть продовжувати свою історичну традицію.
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А ви не помічали, що G2 наливає вам тільки те, що ви готові вижлуктити? Не білше й не менше.
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А когда то на водочной промышленности целый СССР держался.
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Жидівня крутилась та гомоніла коло кожної хати, - писав І.Франко, -
лестилася, як ті пси, до кожного господаря, насилу тягла до корчми або таки
в хатах поїла людей, видурюючи по кускові грунту, який потім можна було б
перепродати втридорога.
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А ви не помічали, що G2 бере у вас тільки те, що ви дозволяєте взяти самі?
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сейчас срочно нужно ввести электронные акцизные марки, иначе будет беда
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Теперь некачественного спирта и отравлений будет море.
Держава не получит от продажи спирта кучи денег.
Бабок на пенсии и другие соц.расходы будет меньше.
ps: Даже Ленин писал, что водка зло, но подспорье бюджету настолько велико, что
отказаться от гос. монополии ну никак нельзя.
Козлы!
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не бачу "кореляції" між якістю спирту і наявністю держмонополії..

Якщо ти персонально купуєш "на точках" різну бурду,то тобі взагалі має бути похір якість спирту у горівці в магазинах...
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Не пропустил цензор мой попередний развёрнутый коммент . Скажу кратко . По моему мнению , сейчас пойдёт большая смертность населения от отравлений суррогатным алкоголем . Нажаль , включая детей . А самогонщики " по хаткам " будут процветать ещё больше . Интересно , статью за самогоноварение отменили или нет ? ..
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Ну укрспирт одна из самых коррумпированных структур так что все правильно
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т.е. не воров сажать нужно, а отдавать им в руки прибыльные предприятия? это в трускавцах такое рекомендуют или в виннице?
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Закон ухвалено для "вінокуров". Побачите. хто за кілька років триматиме все це в руках. Хохлобидло знову буде жерти своє лайно.
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Моя бабушка ( бабця ) жерла жолуді і траву лебеду шоб мої батьки вижили і далі жили . А Tommy Lee - рашабыдло - " буде жерти своє лайно " шоб вислужитись перед начальником і заробити собі добавку на пєнсію .
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