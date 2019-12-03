 Керівник медзакладу в Черкаській області вимагав 80 тисяч "відкату" при купівлі обладнання, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав від підприємця 10% відкату за гарантію підписання контракту на поставку медичного обладнання для лікувальних установ регіону. Загальна сума неправомірної вигоди мала становити 80 000 гривень.

Правоохоронці затримали чиновника у власному кабінеті під час одержання другого траншу хабаря - 50 000 гривень. Раніше оперативники спецслужби задокументували факт отримання першої частини неправомірної вигоди.

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В рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до операції.

Вирішується питання про повідомлення посадовій особі підозри у вчиненні злочину.

Викриття і затримання зловмисника проводилося спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури".