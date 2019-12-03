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 Політика України
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Все про:допомога (939) США (5914) Трамп (2295) Зеркаль (217)

 У Зеленського знали про затримку військової допомоги США ще в липні і намагалися це приховати, - Зеркаль

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в Офісі президента Володимира Зеленського знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки і намагалися приховати це від громадськості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє The New York Times.

"У нас була ця інформація. Було згадано про деякі проблеми", - сказала вона.

За її словами, вона дізналася про затримання американської допомоги з дипломатичної телеграми, отриманої від посольства України у Вашингтоні. Вона не змогла згадати точну дату, зазначивши лише, що її прислали 30 липня, через кілька днів після скандальної телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Офіс президента України також отримав телеграму з посольства у Вашингтоні: "Ми отримали її одночасно", - додала Зеркаль.

Дипломат першою серед українських високопосадовців визнала, що уряд України дізнався про блокування надання військової допомоги тоді, коли американські дипломати вимагали від Зеленського публічно заявити про початок політично мотивованого розслідування проти опонентів Трампа.

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Ексзаступниця глави МЗС України зазначила, що після початку розслідування Палати представників США у справі про імпічмент Трампа, офіс Зеленського спробував приховати інформацію, яка могла б нашкодити Трампу.

На зустрічі у вересні, за словами Зеркаль, помічник Зеленського Андрій Єрмак сказав їй "мовчати" й уникати коментарів у ЗМІ на будь-яку тему.

"Його головним посланням було мовчати, не коментувати без дозволу", - сказала Зеркаль.

Вона додала, що МЗС України скасував її візит до Вашингтона в жовтні, де вона планувала обговорити з представниками Конгресу США питання, пов'язані з розслідуванням про імпічмент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163212
 
   
 Топ коментарі
 
и после этого коземанда во главе с недонаполеоном просит верить ей и поддерживать?
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А хто не знав, що Зєлєпутя сцикунистий? Таке воно народилося, таке й колись помре й у хайфі.
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Как же у кацапов горит от Зеркаль У Зеленского знали о задержке военной помощи США еще в июле и пытались это скрыть, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3551
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Зеркаль була заступником міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції. Чого це вона полізла у двосторонку? А газ при чому ? Вона вела справи у судах як юрист-міжнародник, за фахом, але питання двосторонніх відносин -це інше. Вона - не карьєрний дипломат, ані в апараті МЗС ані в закордонних дипустановах не працювала зовсім - одразу на заступника міністра пішла. Ох, Лано! Ну що це за "разоблачение"! "Скрыл от общественности". А що, треба було негайно в телевізор - оцей нехороший Трамп нам бомбу не дає..Радіти треба, що Зе утримався і не вліз у все це лайно між демократами і республіканцями з усіма Буризмами і Байденами.
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Непонято почему порохоботы так возбудились? Зеля все верно сделал, поддерживает ДЕЙСТВУЮЩЕГО президента США. Не хочет повторять Петины ошибки с Клинтоншей.
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