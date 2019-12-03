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 Політика України
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Все про:Аваков (1307) МВС (1420) Правоохоронні органи (492) США (5914) Тейлор (75) боротьба з наркотиками (9)

 Аваков і Тейлор обговорили співпрацю України і США у сфері протидії міжнародній наркоторгівлі. ФОТО

3 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором, під час якої сторони обговорили протидію наркоторгівлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Аваков і Тейлор обговорили співпрацю України і США у сфері протидії міжнародній наркоторгівлі 01

"З паном Тейлором обговорили спільну протидію міжнародній наркоторгівлі, зокрема, продаж наркотиків та психотропів в Інтернеті з використанням цифрових платіжних систем та криптовалют. Це нові глобальні виклики і для нас дуже важлива співпраця з іноземними правоохоронними органами задля збору електронних доказів. Будемо і надалі поглиблювати співпрацю з США", ‑ зазначив Аваков.

Своєю чергою, Вільям Тейлор зауважив, що Держдеп готовий підтримувати Україну в протидії наркозлочинності.

Аваков і Тейлор обговорили співпрацю України і США у сфері протидії міжнародній наркоторгівлі 02

Дивіться також: Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів. ФОТО

"Проблема, що турбує обидві наші країни - це міжнародний наркотрафік і ми маємо спільні серйозні досягнення за останні декілька років. Держдеп готовий підтримувати обрану вами стратегію. Ми готові продовжувати надавати технічну та консультативну допомогу", ‑ сказав американський дипломат.

Зараз Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків Держдепу США постійно допомагає нашим поліцейським проходити навчання за кордоном, також  міжнародні експерти проводять тренінги в Україн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США непохитно стоять на боці українців, які продовжують працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану, - Тейлор привітав із Днем гідності і свободи. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163211
 
 
 Топ коментарі
 
Не варто Тейлору зустрічатися з токсичним сабаковим. Це є злодій і чорт.
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https://censor.net.ua/news/3162685/politsiya_zaderjala_svyaschennikanarkodilera_v_zaporoje_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72193043

рпц наркокартель вже давно в Україні!! Московітські сектанти під прикриттям релігії наладили збут і поширення наркотиків в Україні!!! Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле - Цензор.НЕТ 9215
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Тейлор вобще ипанутая,обсуждать это с членом солнцевской группировки 😳
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https://censor.net.ua/news/3162685/politsiya_zaderjala_svyaschennikanarkodilera_v_zaporoje_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72193043

рпц наркокартель вже давно в Україні!! Московітські сектанти під прикриттям релігії наладили збут і поширення наркотиків в Україні!!! Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле - Цензор.НЕТ 9215
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Наркоторгівля, торгівля зброєю, замовні вбивства і взагалі вся злочинність - це тема ФСБ, через яку вона впливає на усі країни в т.ч і на нас.
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а що , Тейлор теж по "рюкзаках" виступає ?
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Не, низзя, иначе откуда Лаврову кокса брать?
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Не варто Тейлору зустрічатися з токсичним сабаковим. Це є злодій і чорт.
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Типа авакян образцовый борцун со сверхприбыльным бизнесом?это интересно.
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ага головний авакян наркобарон добазарився про кращий трафік
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Тейлор вобще ипанутая,обсуждать это с членом солнцевской группировки 😳
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за поребрик козоиморда тупиця Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле - Цензор.НЕТ 9819 ... Тейлор це ВІН
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в основном рахе - она столько наркоты возит что ого
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А Тейлор тоже наркодилеров крышует??? Аваков и Тейлор обсудили сотрудничество Украины и США в сфере противодействия международной наркоторговле - Цензор.НЕТ 3464
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Аваков допустил, что следующим министром МВД станет женщина.

После того как на орду сбежал его друг и ставленник командующий Нацгвардии Алеров. Я бы поставил на то, что он должен сидеть и шить 10 лет рюкзаки для НГ.
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Тейлор не знаю, а Аваков 100% торгует наркотой....
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радує, що виробництво спірту демонополізували... а як з самогоноварінням?
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