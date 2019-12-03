 Аваков і Тейлор обговорили співпрацю України і США у сфері протидії міжнародній наркоторгівлі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"З паном Тейлором обговорили спільну протидію міжнародній наркоторгівлі, зокрема, продаж наркотиків та психотропів в Інтернеті з використанням цифрових платіжних систем та криптовалют. Це нові глобальні виклики і для нас дуже важлива співпраця з іноземними правоохоронними органами задля збору електронних доказів. Будемо і надалі поглиблювати співпрацю з США", ‑ зазначив Аваков.
Своєю чергою, Вільям Тейлор зауважив, що Держдеп готовий підтримувати Україну в протидії наркозлочинності.
"Проблема, що турбує обидві наші країни - це міжнародний наркотрафік і ми маємо спільні серйозні досягнення за останні декілька років. Держдеп готовий підтримувати обрану вами стратегію. Ми готові продовжувати надавати технічну та консультативну допомогу", ‑ сказав американський дипломат.
Зараз Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків Держдепу США постійно допомагає нашим поліцейським проходити навчання за кордоном, також міжнародні експерти проводять тренінги в Україн.
рпц наркокартель вже давно в Україні!! Московітські сектанти під прикриттям релігії наладили збут і поширення наркотиків в Україні!!!
Ukrainian journalist revealed a collusion against Trump. Yovanovitch testimony and Arsen Avakov
Заявление Ройтмана! За делом Байдена стоит Солнцевская мафия
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Всьо чотко пояснює Шапошніков про Авак"яна і по діях цього "міністра" видно, що таки правду Ростислав говорить !
После того как на орду сбежал его друг и ставленник командующий Нацгвардии Алеров. Я бы поставил на то, что он должен сидеть и шить 10 лет рюкзаки для НГ.