 Ухвалений в першому читанні законопроєкт не знімає недоторканність із нардепів, а обмежує правоохоронні органи, - нардеп Устінова

Про це написала в Facebook народний депутат Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про зняття депутатської недоторканності. На жаль, законопроєкт 2237 від "слуг народу" не знімає недоторканність, а робить ще гірше - обмежує правоохоронні органи у відкритті кримінальних проваджень проти депутатів. Тепер це не зможе зробити НАБУ або ДБР, чи навіть Антикорупційна прокуратура. Це зможе зробити тільки одна людина в цій країні - генеральний прокурор. І все.

Саме тому ми пропонуємо не брехати своїм виборцям і проголосувати за законопроєкт 2237-1, який реально робить депутатів такими ж, як і всі українці, а не захищає своїх генпрокурором", - написала вона.

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Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".