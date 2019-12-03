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 Політика України
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Все про:ВР (6245) ГПУ (3411) законопроект (868) недоторканність (482) Слуга народу (535) Устінова (11)

 Ухвалений в першому читанні законопроєкт не знімає недоторканність із нардепів, а обмежує правоохоронні органи, - нардеп Устінова

У разі прийняття проєкту закону №2237 відкривати кримінальне провадження проти депутатів зможе тільки генеральний прокурор.

Про це написала в Facebook народний депутат Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про зняття депутатської недоторканності. На жаль, законопроєкт 2237 від "слуг народу" не знімає недоторканність, а робить ще гірше - обмежує правоохоронні органи у відкритті кримінальних проваджень проти депутатів. Тепер це не зможе зробити НАБУ або ДБР, чи навіть Антикорупційна прокуратура. Це зможе зробити тільки одна людина в цій країні - генеральний прокурор. І все.

Саме тому ми пропонуємо не брехати своїм виборцям і проголосувати за законопроєкт 2237-1, який реально робить депутатів такими ж, як і всі українці, а не захищає своїх генпрокурором", - написала вона.

Ухвалений в першому читанні законопроєкт не знімає недоторканність із нардепів, а обмежує правоохоронні органи, - нардеп Устінова 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СН у законопроєкті про зняття недоторканності прописали процедуру затримання так, що затримати нардепа було б неможливо, - Устінова

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163206
 
 
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рехформа для лохов)) наперсточники они все
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Вот оно, громко заявленное обещание о снятии депутатской неприкосновенности. Вы понимаете, о чем мы говорим????? Элементарно придуманная ситуация: авария, пьяный в жопу депутат вылезает из машины, всех посылает далеко и надолго ( задержать его вы не имеете правА, вам необходимо ЛИЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ГЕНПРОКУРОРА. Депутат ржет вам в лицо и уезжает, после чего появляется через пару дней, совершенно трезвый, и абсолютно другой интонацией произносит : «Извините меня, пожалуйста» А прокурор у нас «на 100% наш человек « (с) - показания 4-х свидетелей данные под присягой в Конгрессе США в процессе ИМПИЧМЕНТА некоторых рыжих быдлообразных существ, которым на Украину просто наплевать. Этому рыжему был нужен только компромат на Байдена.
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Ну що ж тепер нам робити?Хіба витерти соплі вишиванкою і крикнути "слава Україні!".І думати,що скорше сі скінчит - чи ті що кричать,чи та,кому кричать...
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Щоб робити висновки,треба знати від якої партії ця Устинова та добре прочитати сам законопроект,тому що ніяких викладок із документу не надається автором.
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Да хрен эти хитрооппые снимут неприкосновенность, ведь она для них лафа, а Зе перед выборами только врал, что снимут. Ну понятно, цену себе набивал.
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