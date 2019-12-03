EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Економіка, Фоторепортаж
  649  9
Матеріали за темою:
Все про:податкова міліція (1353) Правоохоронні органи (492) цигарки (431) Запорізька область (426)

 У Запорізькій області податкова міліція заблокувала онлайн-торгівлю контрабандними сигаретами, вилучено "товару" на 2 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області зупинили незаконну онлайн-торгівлю сигаретами іноземного виробництва та вилучили товарів на 2 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Запорізькій області податкова міліція заблокувала онлайн-торгівлю контрабандними сигаретами, вилучено товару на 2 млн грн 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і "Рубіж" було встановлено місцевого жителя, який здійснював збут тютюнових виробів іноземного виробництва, ввезених в Україну поза митним контролем.

У Запорізькій області податкова міліція заблокувала онлайн-торгівлю контрабандними сигаретами, вилучено товару на 2 млн грн 02

Реалізацію товару правопорушник здійснював через одну з торгових платформ у мережі Інтернет, а також через закриті групи в месенджерах. При цьому сигарети продавалися без марок акцизного податку України.

За результатами вжитих заходів вилучено та передано на зберігання 44 тис. пачок тютюнових виробів в асортименті з етикетками іноземних брендів без акцизних марок України вартістю 2 млн грн.

У Запорізькій області податкова міліція заблокувала онлайн-торгівлю контрабандними сигаретами, вилучено товару на 2 млн грн 03

У Запорізькій області податкова міліція заблокувала онлайн-торгівлю контрабандними сигаретами, вилучено товару на 2 млн грн 04

За даним фактом проти організатора незаконної діяльності складено протокол про адміністративне правопорушення, який направлено до суду для розгляду і прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині податкова міліція блокувала контрабанду в ЄС партії сигарет вартістю 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163204
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Когда вы твари арестуете свинарчуков и отберете у НИХ имущество,хватит громить малый бизнес.
 показати весь коментар
 
 
Без ножа суки ріжуть. Знову на ринку цигарки для народу подорожчають.
 показати весь коментар
 
 
ВРУ сьогодні прийняла за основу законопроект 2010,за яким цигарки подорожчають в три рази(через одномоментний ріст втричі акцизів). Бачили б ви ПУЗИЛО мого свата, який 3 роки тому кинув курити.
 показати весь коментар
 
 
Згідно статистики курить 8,2 млн українців. Отже фінансові сторони куріння зачіпають 24 млн людей. І добряче зачіпають. Краще б ЗЄлюппа продовжував грати хріном на роялі.
 показати весь коментар
 
 
таке враження що бутусік отримав відката від податкових здирників! хто з цими виродками мав справу, має власну думку!
 показати весь коментар
 
 
А эти уроды только тем и занимаются, что обеспечивают монополию табачным магнатам.
********...
 показати весь коментар
 
А ТЕПЕРЬ НУЖНО в качестве гуманитарки отправить конфискованные сигареты нашим бойцам на передовую.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору