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Все про:Різдво (83) Епіфаній (196) ПЦУ (476)

 ПЦУ не проти перенесення дати релігійних свят, але тільки за підтримки більшості віруючих і Синоду, - Епіфаній

У Православній церкві України підтримують заяву предстоятеля митрополита Епіфанія про можливе перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, якщо це підтримають більшість віруючих.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше митрополит Епіфаній зазначив, що ПЦУ не проти календарної реформи: "Не зважаючи на те, що низка помісних православних церков користується Новоюліанським календарем, ПЦУ теж не проти календарної реформи, але якщо її підтримають більшість віруючих, а також якщо соборний орган ПЦУ розгляне й ухвалить відповідне рішення".

При цьому в ПЦУ зазначають, що "ні Євангеліє, ні загалом Святе Письмо не дає нам точного дня народження Спасителя, бо головним у святкуванні є не дата, а сенс шанованої нами події".

"Календарна дата для святкування Різдва Христового 25 грудня була обрана у IV столітті. До того часу Церква дві події – Різдво Спасителя і Хрещення Господнє – святкувала в один день, 6-го січня, під спільною назвою Богоявлення. І хоча від кінця IV століття майже весь християнський світ святкує Різдво Спасителя 25 грудня, після календарної реформи Римського папи Григорія XIII, запровадженої в 1582 році, сталося розділення, яке в нашому суспільстві не подолане до сьогодні", - розповідають у ПЦУ.

В церкві додають, що Захід святкує Різдво 25 грудня в результаті календарної реформи і переходу на новоюліанський календар, який вважається точнішим, ніж юліанський або григоріанський".

Тому в ПЦУ підкреслюють, що йдеться не просто про перенесення дати святкування Різдва, а про проведення повноцінної календарної реформи, яка торкнеться всього року.

ПЦУ не проти перенесення дати релігійних свят, але тільки за підтримки більшості віруючих і Синоду, - Епіфаній 01
ПЦУ не проти перенесення дати релігійних свят, але тільки за підтримки більшості віруючих і Синоду, - Епіфаній 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163202
 
   
 Топ коментарі
 
Это надо было сделать ещё несколько лет назад.
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Весь христианский мир празднует рождение Христа 25 декабря и только Козломордия сектантская заставляет людей 7 января.
отсюда и беды совка - бо бухать в пост ( на новый год) - это не по христиански
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І я підтримую перенесення - треба з усім світом святкувать, а не з козлорилими антихрестами
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Ого...
А давайте запропонуєм Євреям Песах перенести... І щоб головний Равин це озвучив...
На жаль з нас роблять стадо баранів...
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Ви розумієте, що Різдво не можна так просто перенести... Це догма релігії...

І якщо з таким виступає голова церкви, то ми секта...
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Дата Різдва - не «догма релігії». І ніколи нею не була.
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Ух ти ж йо майо...
1054 рік погугліть чому це відбулось...

А піпл хаває, великою ложкою...
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Не пиши откровенную чушь. Догма религии... Историю почитай, для начала. Откуда 7 января нарисовалось. Религия тут непричем. Политика, исключительно политика.
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При чём политика улуса Золотой Орды Московии.
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Ніколи не забувайте про наркобариг-сектантів з рпц!!! рпц мп в Україні-це фсбшний московитський накркокартель !! люди не ходіть в рпц!!!
https://censor.net.ua/news/3162685/politsiya_zaderjala_svyaschennikanarkodilera_v_zaporoje_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72193043
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Історію кажеш!? А з якого періоду? З розколу грекокатоликів з римокатоликами?) З часів імператора що через особисту прихіть, і календар імені себе, розколов монолітню релігію! Таку Історію? А історію якого автора прочитати?
Так дорогий мій, в часи коли це відбулось, ще й не тільки про московію, на Місті Київської Русі жаби квакали...
До речі Візантія чи Рим Русь Хрестили?
Так Римський чи Грецький календар виберем?)

Ви дорогийи мій самі читайте історію...
А краще в батьків і дідусів запитайте коли Різдво... Якщо самі слабенькі...
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Грецька православна церква святкує різдво 25 грудня. Київ отримав віру з Константинополя. Константинопольська Церква, Вселенський патріарх якої надав Томос про автокефалію Православній Церкві України також святкує Різдво 25 грудня за новим стилем. РПЦ теж святкує 25 грудня за старим стилем, а на ********* календарі за яким ми живемо, - це вже 7 січня. Так і зі Старим новим роком, - народ гуляє 14 січня, а у російської церкви тільки 1 січня.
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Рождество 25 декабря по григорианскому календарю. И весь мир его празднует в этот день. Это день окончания зимнего солнцестояния. И только лаптеногие и почему-то мы празднуем его по устаревшему юлианскому календарю, где 25 декабря приходится на 7 января по григорианскому.
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до того ж деякі православні теж святкують 25 грудня
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Так ми лаптєногі? Чи мої мама з татом покійні лаптєногі? Чи дід з бабою покійні лаптєногі? Чи прадід і прабаба лаптєногі? Я от не розумію чесно хто лаптєногий...
Мене одне радує, що я просто вірую і в жодну секту не ходжу щотижня...
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У лаптєногих ніколи не питали чого вони хотять, а ні в політиці, а ні в релігії. Зараз у віруючих буде можливість висловити свою думку.
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От це мене і лякає...
Як би плебес мав право вибору, то його б ніколи до виборів не допустили... С.

Фраза, до речі, з тих же часів і з тої ж епохи, що і розкол християнства на рим і візантію...
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я так підозрюю, що календар - одна з умов томосу.
Про це порошенко десь один раз заїкнувся випадково... А ось наслідки...
Зміни потрібні, коли вони йдуть знизу вверх... Але аж ніяк не навпаки...
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Ілька Пінька,лаптеногий у тебя мозг,а точнее вата,которая вместо мозга ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4436
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Чому як бидло, то 100% російськомовне?
Це спадковість? Чи не здатність осмислити елементарні речі?)
Церкви в рашці не було... Вони вкрали Нашу...
Це нас Хрестили за Володимира Великого Візантійці... А не римляни...
Про рашку ніхто й не здогадувався в ті часи...
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твої не тільки лаптєногі, а й козломорді, тупе, ну чого ти лізеш в питання в яких ти повний нуль, ти вж з йуризда перекваліфікувалось в спеціаліста з релігії, чмирь ти тупорилий.
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свідок другого пришестя петрика з бану виліз... Твою дирку під очима добре прошунтували?)
як жаль що тебе в презервативі не залишили...
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Уважніше читайте те, що каже Епіфаній.
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От в тому і біда, що я вкотре на заголовки цензора реагую...
Вміють гади людьми маніпулювати, психологію мас добре штудіюють...
Але в кінцевому рахунку, вся брехня і маніпуляції зіграють і з авторами в свою гру...
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Украина должна идти в ногу со всем Христианским Миром а не с **********! так понятно?
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Розкол Церкви відбувся в той час коли про підорашку ще століттямми згадок не було...
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Какой раскол? 25 декабря рождество, кацапские попы после декрета членина о принятии григорианского календаря, по которому весь мир жил уже 400 лет, решили на него не переходить и жить по юлианскому. День окончания зимнего солнцестояния-день рождения бога (солнца) со времён солнцепоклонничества. Практически все боги, со времён начала человеческой цивилизации родились в этот день. При чем тут 7 января?
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той Пердинька рідкісний ідіот, з ним сперечаись собі ж гірше, відправляй йогоу спам.
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1920 рік, патріарх совєтський Тихон, переніс святкування різдва на 25 грудня...
Знаєте, що відбулось 25 грудня 1920 року?)
Люди на Різдво не прийшли до церкви... Прийшли 7 січня...
Знаєте де Різдво святкують 7 січня? В Єрусалимі, на горі Афоні, в Грузії, в рашці і в Україні...

Але, думаю, вже скоро, ваша версія переможе... якщо, Земля сприйме тотальну фальш... Або ні.
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Ты упоротый? Везде празднуют 25 декабря. Только церковь ******** празднует 25 декабря по юлианскому календарю, который уже никто не использует. И вместе с ней празднуют по юлианскому все её бывшие сателлиты. Что тут непонятного?
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Это надо было сделать ещё несколько лет назад.
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23 лютого день поразки червоноармійців, Дибенко аж до Самари втік, тоді день флоту треба святкувати в день Цусими.
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Не только Запад. Румыны и греки тоже 25 декабря отмечают. Это не в православии дело, а в рашистском бреде.
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давно пора....
а то как прокаженные в стороне от остального христианского мира вместе с Московией....
25-го нужно....
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Логика есть в этом переносе.
Сначала пост перед Рождеством, потом Рождество 25 декабря а потом уже Новый Год.
А сейчас всё алогично получается... Идёт пост перед Рождеством 7 января, но на Новый год 1 января обжираемся, напиваемся, итд... То есть происходит недодерживание поста из за Юлианского календаря у нас.
В абсолютном большинстве христианских стран используется более логичный Григорианский календарь. То есть сначала Рождество а потом уже Новый Год.
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І я підтримую перенесення - треба з усім світом святкувать, а не з козлорилими антихрестами
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Весь христианский мир празднует рождение Христа 25 декабря и только Козломордия сектантская заставляет людей 7 января.
отсюда и беды совка - бо бухать в пост ( на новый год) - это не по христиански
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Христианский православный или католический?
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якщо вважати, що Різдво 7 січня, то порушується православний піст, так як 1 січня, а воно як відомо раніше ніж 7, бухають, ну починають як мінімум з 31 грудня, а це теж до Різдва, **** нє ясно.
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Когда россия перенесет на 25 декабря, тогда и малороссы резко будут не против.
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тоді у них ще одні розкольники з`являться
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Тут даже думать нечего. Весь христианский мир, почти все христианские страны живут по Григорианскому календарю (Рождество - 25 декабря),.. а это миллиарды христиан, это вся Европа, вся Северная и Южная Америка, Австралия, итд.
И лишь только одни мы такие "умные" и живём по Юлианскому календарю, + рашка, Грузия, Беларусь и пару монастырей в Греции и Африке.
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я знаю... я написал про пару монастырей в Греции, Африке и ещё есть в малой Азии, которые как отшельники празднуют Рождество не со всеми людьми в своей стране 5 декабря а лишь 7 января.
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то мабуть кацапські монастирі, там є такі.
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ПРИСОЕДИНИМСЯ КО ВСЕМУ ХРИСТИАНСКОМУ МИРУ И ОТМЕТИМ РОЖДЕСТВО 25 ДЕКАБРЯ

https://youtu.be/NZb-SVm7eLE
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Конечно - 8марта - день потаскуха, 7ноября - день.... октябрьского переворота, 1-2 мая - рабы выходят с цехов где клепают ракеты и "новички" и несут плакаты - "мызамир" ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9398
ватник, водки нет.(для тебя)))
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7 января (а иногда 8-е) отменить гос. выходной, там и адекватные коммерсы подтянутся. И через 1-2 поколения эта дата забудется. Как, например, наш инвестор, который запретил на работе отмечать 23 февраля. Это решение не принесет результат сегодня, это мы должны сделать для будущих поколений. Как и декоммунизация.
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23 уже почти не празднуется, достаточно 5-7 лет что бы забыть число
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ніфіга, все менше й менше. немає вже тої тупої істерії фільмів сраних кацапських, хіба військові, і то які ще при совку служили.
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В Европе пекут штоллен . я уже даже цукаты сварила
ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6582
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за четыре недели до РОЖДЕСТВА христиане начинают зажигать свечи в адвентвенках
1 декабря зажгли первую свечу. через недею - следующую и к РОЖДЕСТВУ БУДЕТ БОЛЬШЕ СВЕТА
ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1414
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1 декабря детям дарят адвент календари
каждый день ребенок открывает очередное окошка - а там маленький подарочек
ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2697
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и за такими приятными хлопотами приходит РОЖДЕСТВО
ну а потом и пьяный новый год
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Не тільки дітям -) Мені та моім коллегам шеф на перший Адвент те ж постійно календар з чоколядками презентує )
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Мало того шо беснуются, так еще и по-дикому беснуются, не так как нормальные веропитеки ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9561

А это не одна сотона когда бесноваться, с учетом того что толку от этого - только убыток? Но лучше конечно дуреть тогда же как всякие французы, мы же Европа ПЦУ не против переноса даты религиозных праздников, но только при поддержке большинства верующих и Синода, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4262
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А Великая Октябрьская Революция, мать вашу!
Почему ОКТЯБРЬСКАЯ празднуется 7 НОЯБРЯ?
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В этом вся суть гнусного совка. И социализм у нас был извращенный, и революция недоноябрьская.
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Если на верующих каждый день давить объяснениями "правильности" переноса, то они будут "за" типа по собственному желанию.
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А например, Свидетели Иеговы - тоже, кстати, христиане - вообще не празднуют Рождества, мотивируя это отсутствием в Библии даты рождения Христа и его завещанием праздновать его воскресение, а не рождение.
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давно пора праздновать со всей цивилизацией а не с мордором
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День совка. В этот день десяток немцев на велосипедах наваляли красноперым эпичных люлей под Нарвой и Псковом. Таких, что нарком Дыбенко со сворой бухих революционных матросов сдрыснул до Гатчины, а плешивый Вовка I по результатам этого звиздеца написал работу "Тяжелый, но необходимый урок".
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Так про все в истории можно сказать. Как, например, старые названия городов. Я уже выше писал: это делается не для нынешнего поколения, а для последующих. Мы - уже архив. Постепенно украинское общество перейдет на 25 декабря.
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Лично я давно забил и самостоятельно перенес Рождество на 25 декабря. Праздную вместе со всем миром и со своими родственниками живущими за бугром. От попов не дождешься верных решений. Иисус, в отличие от них, был лидером и не оглядывался на то, что скажет паства, а поступал так, как должно.
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Люди добрые,у нас уже столько праздничных дней что скоро и на работу ходить не будем.Что больше заняться в убогой стране нечем?Пускай после работы празднует что кто и когда хочет независимо от числа в календаре.
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P.S.К стати римокатолики на все праздники после обеденной службы берут ,,лопаты в руки,, и идут работать а у нас празднки до угарного упаду после которых еще месяц лечим их последствия.
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