 ПЦУ не проти перенесення дати релігійних свят, але тільки за підтримки більшості віруючих і Синоду, - Епіфаній

Про це повідомила пресслужба ПЦУ на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше митрополит Епіфаній зазначив, що ПЦУ не проти календарної реформи: "Не зважаючи на те, що низка помісних православних церков користується Новоюліанським календарем, ПЦУ теж не проти календарної реформи, але якщо її підтримають більшість віруючих, а також якщо соборний орган ПЦУ розгляне й ухвалить відповідне рішення".
При цьому в ПЦУ зазначають, що "ні Євангеліє, ні загалом Святе Письмо не дає нам точного дня народження Спасителя, бо головним у святкуванні є не дата, а сенс шанованої нами події".
"Календарна дата для святкування Різдва Христового 25 грудня була обрана у IV столітті. До того часу Церква дві події – Різдво Спасителя і Хрещення Господнє – святкувала в один день, 6-го січня, під спільною назвою Богоявлення. І хоча від кінця IV століття майже весь християнський світ святкує Різдво Спасителя 25 грудня, після календарної реформи Римського папи Григорія XIII, запровадженої в 1582 році, сталося розділення, яке в нашому суспільстві не подолане до сьогодні", - розповідають у ПЦУ.
В церкві додають, що Захід святкує Різдво 25 грудня в результаті календарної реформи і переходу на новоюліанський календар, який вважається точнішим, ніж юліанський або григоріанський".
Тому в ПЦУ підкреслюють, що йдеться не просто про перенесення дати святкування Різдва, а про проведення повноцінної календарної реформи, яка торкнеться всього року.
А давайте запропонуєм Євреям Песах перенести... І щоб головний Равин це озвучив...
На жаль з нас роблять стадо баранів...
І якщо з таким виступає голова церкви, то ми секта...
1054 рік погугліть чому це відбулось...
А піпл хаває, великою ложкою...
https://censor.net.ua/news/3162685/politsiya_zaderjala_svyaschennikanarkodilera_v_zaporoje_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72193043
Так дорогий мій, в часи коли це відбулось, ще й не тільки про московію, на Місті Київської Русі жаби квакали...
До речі Візантія чи Рим Русь Хрестили?
Так Римський чи Грецький календар виберем?)
Ви дорогийи мій самі читайте історію...
А краще в батьків і дідусів запитайте коли Різдво... Якщо самі слабенькі...
Мене одне радує, що я просто вірую і в жодну секту не ходжу щотижня...
Як би плебес мав право вибору, то його б ніколи до виборів не допустили... С.
Фраза, до речі, з тих же часів і з тої ж епохи, що і розкол християнства на рим і візантію...
Про це порошенко десь один раз заїкнувся випадково... А ось наслідки...
Зміни потрібні, коли вони йдуть знизу вверх... Але аж ніяк не навпаки...
Це спадковість? Чи не здатність осмислити елементарні речі?)
Церкви в рашці не було... Вони вкрали Нашу...
Це нас Хрестили за Володимира Великого Візантійці... А не римляни...
Про рашку ніхто й не здогадувався в ті часи...
як жаль що тебе в презервативі не залишили...
Вміють гади людьми маніпулювати, психологію мас добре штудіюють...
Але в кінцевому рахунку, вся брехня і маніпуляції зіграють і з авторами в свою гру...
Знаєте, що відбулось 25 грудня 1920 року?)
Люди на Різдво не прийшли до церкви... Прийшли 7 січня...
Знаєте де Різдво святкують 7 січня? В Єрусалимі, на горі Афоні, в Грузії, в рашці і в Україні...
Але, думаю, вже скоро, ваша версія переможе... якщо, Земля сприйме тотальну фальш... Або ні.
а то как прокаженные в стороне от остального христианского мира вместе с Московией....
25-го нужно....
Сначала пост перед Рождеством, потом Рождество 25 декабря а потом уже Новый Год.
А сейчас всё алогично получается... Идёт пост перед Рождеством 7 января, но на Новый год 1 января обжираемся, напиваемся, итд... То есть происходит недодерживание поста из за Юлианского календаря у нас.
В абсолютном большинстве христианских стран используется более логичный Григорианский календарь. То есть сначала Рождество а потом уже Новый Год.
отсюда и беды совка - бо бухать в пост ( на новый год) - это не по христиански
И лишь только одни мы такие "умные" и живём по Юлианскому календарю, + рашка, Грузия, Беларусь и пару монастырей в Греции и Африке.
https://youtu.be/NZb-SVm7eLE
ватник, водки нет.(для тебя)))
1 декабря зажгли первую свечу. через недею - следующую и к РОЖДЕСТВУ БУДЕТ БОЛЬШЕ СВЕТА
каждый день ребенок открывает очередное окошка - а там маленький подарочек
ну а потом и пьяный новый год
А это не одна сотона когда бесноваться, с учетом того что толку от этого - только убыток? Но лучше конечно дуреть тогда же как всякие французы, мы же Европа
Почему ОКТЯБРЬСКАЯ празднуется 7 НОЯБРЯ?
Стать католиками, так победим!