 IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це в IKEA повідомили в коментарі "НВ Бізнес".

"Для того, щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами, доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску - весна 2020 року. Водночас IKEA підтверджує свою прихильність Україні і планує відкрити перший фізичний магазин в Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", - повідомили в компанії.

В IKEA додали, що нададуть додаткову інформацію, щойно вона буде доступна.

Як повідомлялося, рішення про вихід на український ринок IKEA ухвалила у вересні 2017 року. Згідно з планами компанії, в Києві з'явиться магазин міського формату (city store). Спочатку в IKEA повідомляли, що його відкриють влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall у Києві.

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