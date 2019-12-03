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 Суспільство
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Все про:магазин (44) ІКЕА (4)

 IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Києві

Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин в Києві після запуску електронної комерції, який заплановано на весну 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в IKEA повідомили в коментарі "НВ Бізнес".

"Для того, щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами, доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску - весна 2020 року. Водночас IKEA підтверджує свою прихильність Україні і планує відкрити перший фізичний магазин в Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", - повідомили в компанії.

В IKEA додали, що нададуть додаткову інформацію, щойно вона буде доступна.

Як повідомлялося, рішення про вихід на український ринок IKEA ухвалила у вересні 2017 року. Згідно з планами компанії, в Києві з'явиться магазин міського формату (city store). Спочатку в IKEA повідомляли, що його відкриють влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall у Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я б не перебільшував значення заходу IKEA в Україну: здивувати українця якістю і ціною неможливо, - Грановський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163200
 
   
 Топ коментарі
 
Если ты думаешь, что Порошенко тебе в штаны насрал, то ты ошибаешься.
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не помогло даже то. что промоутером и рекламным агентом выступал выступал сывочолый
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IKEA принципиально не дает взяток.
Поэтому и нет до сих плр магазина в Украине.
Выводы можно делать
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не помогло даже то. что промоутером и рекламным агентом выступал выступал сывочолый
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Если ты думаешь, что Порошенко тебе в штаны насрал, то ты ошибаешься.
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Зебилам нужно срочно набросить... при барыге-мородере хотели открыть магазин. Хорошо что не успели, зедодики грабители еще те.
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А если ты считаешь, что это я насрал в штаны твоему Порошенку - то ты тоже ошибаешся!
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Как связать говно в штанах натора,икею и Порошенко. Короткая инструкция от зебила
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Зато помогло то, что президент сейчас Моника с хозяином Коломойским. Икеа посмотрели на это говно и подумали - это при Порошенко мы хотели открыться, сейчас ну его нафиг.
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это при Порошенко мы хотели открыться

угу - так хотіли - хотіли , але дивлячись на соєво Хряка , таки передумали ? ..))
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IKEA нет уже наверное только в африканских странах и в Украине...
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Будет. Их заводу в Новгороде нужны новые рынки.
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кто же сюда пустит продукцию из Новгорода. Нам вроде из Румынии собирались поставлять. Но низкая покупательная способность останвливает шведов...
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С такими налогами - или продавать простенькие товары по цене позолоченных,или идти платить взятки в гфс и держпрацю,видать тупые шведы никак не могут определиться по какой дороге заходить в Украину.
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Удивительно,как владелец Икеи был одно время самым богатым человеком планеты.Десять лет на рынок Украины войти не может.
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IKEA принципиально не дает взяток.
Поэтому и нет до сих плр магазина в Украине.
Выводы можно делать
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Странно,а свои уе*ищные табуретки с совершенно не произносимыми названиями на западной Украине делает и не кривится.
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Не фанат Икеа. Но придумайте лучше и дешевле!
Значит там взяток не вымагали. И новые рабочие места. Чем плохо?
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Эээ, странно, вроде согласно их политике, в ЛЮБОМ городе с населением больше 1 млн, должна быть Икея...
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В Питере две и еще одна строится, в Москве штук пять минимум, даже в Ростове вон открыли
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значит, у них есть покупательная способность. У нас кстати тоже можно в Карпатах построить. И будет дешевле, чем из-за границы везти. Может быть, шведы выжидают. Все-таки у нас нестабильная обстановка. Хотя с "Чумаком" у них вроде получилось.
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Сначала в IKEA сообщали, что его откроют летом 2019 году в ТРЦ Ocean Mall в Киеве.Источник: https://censor.net.ua/n3163200

Ага. Плюс плата за аренду помещения в Океане даст цену в два номинала.
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Навіщо в Україні срана айкія , в нас в кожній області є свої деревообробні підприємства та меблеві фабрики, не розумію людей які "тащаться" від цієї меблевої попси. В нашій країні повинні виготовлятися автентичні оригінальні меблі, в мене наприклад ліжко із дуба українського виробництва. Краще ж давати робочі місця деінде та товарними вагонами деревину вивозити, щоб тоді втридорога румунську чи польську айкію купувати.
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