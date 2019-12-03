 IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це в IKEA повідомили в коментарі "НВ Бізнес".
"Для того, щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами, доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску - весна 2020 року. Водночас IKEA підтверджує свою прихильність Україні і планує відкрити перший фізичний магазин в Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", - повідомили в компанії.
В IKEA додали, що нададуть додаткову інформацію, щойно вона буде доступна.
Як повідомлялося, рішення про вихід на український ринок IKEA ухвалила у вересні 2017 року. Згідно з планами компанії, в Києві з'явиться магазин міського формату (city store). Спочатку в IKEA повідомляли, що його відкриють влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall у Києві.
угу - так хотіли - хотіли , але дивлячись на соєво Хряка , таки передумали ? ..))
Поэтому и нет до сих плр магазина в Украине.
Выводы можно делать
Значит там взяток не вымагали. И новые рабочие места. Чем плохо?
Ага. Плюс плата за аренду помещения в Океане даст цену в два номинала.