EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  516  12
Все про:ОДА (712) чиновник, урядовець (514) Гончарук_Олексій (324)

 З наступного року вводимо ключові показники ефективності діяльності керівників ОДА, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував введення з 2020 року ключових показників ефективності для оцінки діяльності керівників обласних державних адміністрацій.

Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"З наступного року вводимо КРІ (ключові показники ефективності) діяльності керівників ОДА. Разом із Дмитром Дубілетом ми вже розробили систему оцінки показників роботи губернаторів. Ефективна робота держапарату і системний моніторинг діяльності працівників - один із пунктів нашої програми діяльності", - написав Гончарук.

"Якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися - йому доведеться попрощатися зі службою", - підкреслив прем'єр-міністр.

Гончарук додав, що держпосада не повинна бути місцем, де працівник просто чекає пенсії і користується пільгами.

Читайте також: Заступник голови ОП Трофімов представив нового главу Хмельницької ОДА Габінета

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163197
 
 
 Топ коментарі
 
Со следующего года вводим ключевые показатели эффективности деятельности руководителей ОГА, - Гончарук
это как?
кто больше привезёт?)
 показати весь коментар
 
Нєфьодов влітку обіцяв до 1 грудня 2019 року побороти контробанду. Так що вже третій день Держкордон ВІЛЬНИЙ від конробасу.
 показати весь коментар
 
Не надо. Прекратите выпускать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - будучи не подкрепленными увеличением производства в промышленности - это угроза экономической стабильности государства.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну от чого в нього обличчя не то дебіла, не то Зєбіла? Якщо тупий -шуруй знову у Фонди Сороса.
 показати весь коментар
 
 
Со следующего года вводим ключевые показатели эффективности деятельности руководителей ОГА, - Гончарук
это как?
кто больше привезёт?)
 показати весь коментар
 
 
Як збирали касу на посаду так і далі збирають З наступного року вводимо ключові показники ефективності діяльності керівників ОДА, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8539
 показати весь коментар
 
Нєфьодов влітку обіцяв до 1 грудня 2019 року побороти контробанду. Так що вже третій день Держкордон ВІЛЬНИЙ від конробасу.
 показати весь коментар
 
 
Не надо. Прекратите выпускать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - будучи не подкрепленными увеличением производства в промышленности - это угроза экономической стабильности государства.
 показати весь коментар
 
 
Правильное решение .Каждый чиновник должен отчитываться за свою работу и показывать реальные результаты , а не просто языком ляпать о светлом будущем .
 показати весь коментар
 
 
А хто касу віддасть коли його звільнять? Беня? З наступного року вводимо ключові показники ефективності діяльності керівників ОДА, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4185
 показати весь коментар
 
Оценки эффективности от зе-ко-манды:
1. Кол-во твиттеров за зелупу
2. Кол-во мочи в очи зелебобикам
3. Кол-во простмотров сватов и квартала в границах админинистивно-территориальной единицы
4. Кол-во упоминаний, как проклятый порох насрал слугам в портки
5. Кол-во заказанных ******, за договоренный анал - дополнительные балы
 показати весь коментар
 
 
А с какого числа будете вводить эффективность работы президента, премьера и.т.д.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору