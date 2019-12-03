 З наступного року вводимо ключові показники ефективності діяльності керівників ОДА, - Гончарук

Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"З наступного року вводимо КРІ (ключові показники ефективності) діяльності керівників ОДА. Разом із Дмитром Дубілетом ми вже розробили систему оцінки показників роботи губернаторів. Ефективна робота держапарату і системний моніторинг діяльності працівників - один із пунктів нашої програми діяльності", - написав Гончарук.
"Якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися - йому доведеться попрощатися зі службою", - підкреслив прем'єр-міністр.
Гончарук додав, що держпосада не повинна бути місцем, де працівник просто чекає пенсії і користується пільгами.
это как?
кто больше привезёт?)
1. Кол-во твиттеров за зелупу
2. Кол-во мочи в очи зелебобикам
3. Кол-во простмотров сватов и квартала в границах админинистивно-территориальной единицы
4. Кол-во упоминаний, как проклятый порох насрал слугам в портки
5. Кол-во заказанных ******, за договоренный анал - дополнительные балы