 Рада прийняла за основу законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Документ підтримали 253 нардепи.
Проєктом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими виключити норми про депутатську недоторканність, при цьому передбачити особливості початку досудового розслідування проти нардепа, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата.
У ЗУ "Про статус народного депутата України" також вносяться зміни, якими визначається, що нардепи не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп (відповідна норма передбачена Конституцією України). Крім того, особливості початку досудового розслідування щодо нардепа, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо депутата ВР визначаються нормами Кримінально-процесуального кодексу України.
З Регламенту Верховної Ради виключаються норми про порядок внесення і розгляду парламентом подань про надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт.
Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності (№2237): затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду. Партія "Голос" внесла альтернативний йому №2237-1: "За запропонованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. - Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до Генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин до реєстру, потім провести слідчі дії, а вже потім Генпрокурор вручить підозру народному обранцеві, а потім потрібно з'їздити до суду і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація".
На даний момент жоден із названих законопроєктів не був узгоджений профільним комітетом парламенту.
Інша дія - оптимізувати все законодавство, щоб закон діяв 100-відсотково в правосудді і його можна було трактувати лише в одному значенні. Це те, що робиться зараз.
https://censor.net.ua/news/3163206/prinyatyyi_v_pervom_chtenii_zakonoproekt_ne_snimaet_neprikosnovennost_s_nardepov_a_ogranichivaet_pravoohranitelnye
Я розповім
Вам про
Україну
своєї мрії...... Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої
законопроекти в цьому напрямку: «Про зняття недоторканності з Президента
України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»;
«Про відкликання народного депутата України». ... - Где «Про відкликання народного депутата України», чтобы бандиты, насильники, воры и больные на голову не лезли в ВР заплатив деньги главе партии?
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.