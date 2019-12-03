 Екснардепа-втікача Онищенка затримали в Німеччині на запит НАБУ і САП, - ЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це журналісти "Схем" дізналися від двох незалежних джерел у різних правоохоронних органах.

За процедурою далі німецький суд має винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома.

В очікуванні на призначення суду сам Онищенко перебуває під вартою.

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Адвокат колишнього депутата Олег Іщенко у коментарі "Схемам" відповів, що не готовий коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

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За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

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