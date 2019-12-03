 Екснардепа-втікача Онищенка затримали в Німеччині на запит НАБУ і САП, - ЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це журналісти "Схем" дізналися від двох незалежних джерел у різних правоохоронних органах.
За процедурою далі німецький суд має винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома.
В очікуванні на призначення суду сам Онищенко перебуває під вартою.
Адвокат колишнього депутата Олег Іщенко у коментарі "Схемам" відповів, що не готовий коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.
Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
Подсказочка, шоб соевые совсем на говно не изошли, онищенко и привезут в Украину как фигуранта, потом он окажется свидетелем и пэте пасочки, фирштейн, недалекое?）
А вот про нал на выборы сыньоносого в 2014, онищенко таки расскажет, кстати немного инфы уже есть. Так что, сиди на шопе ровно и жди）
Бугогааааа
вообще то он при кучме ещё воровал,а вообще то он завуалированный кошелёк юльки-жульки,да,и бабломойский свои интересы пропихивал через эту контору
порох повинен був тримати цих пройдисвітів затруси???)кадиров-онищенко втік ще до розгляду зняття з нього недоторканості в раді
Онищенка можуть навіть грохнути...
"это паршивый ишак участвующий в выездке..."\он так видит...)))\
Как позор Украине- так не представитель украинского этноса, а чужак-Беня, ЗЕЛЯ, Мендель и т д
Добро пожаловать!!
😁
просто нет никаких записей и никогда в природе не существовало.. это все развод лохов!