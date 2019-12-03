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 Політика України
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Все про:НАБУ (2213) Німеччина (1339) Онищенко Олександр (445) Антикорупційна прокуратура (1024)

 Екс-нардепа-утікача Онищенка затримали в Німеччині на запит НАБУ і САП, - ЗМІ

29 листопада затримали колишнього нардепа Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це журналісти "Схем" дізналися від двох незалежних джерел у різних правоохоронних органах.

За процедурою далі німецький суд має винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома.

В очікуванні на призначення суду сам Онищенко перебуває під вартою.

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Адвокат колишнього депутата Олег Іщенко у коментарі "Схемам" відповів, що не готовий коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування проти матері нардепа-втікача Онищенка завершено, - НАБУ

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Дивіться: Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір. ВIДЕО

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163193
 
   
 Топ коментарі
 
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского. Источник: https://censor.net.ua/n3163193
вообще то он при кучме ещё воровал,а вообще то он завуалированный кошелёк юльки-жульки,да,и бабломойский свои интересы пропихивал через эту контору
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)))) поскакал козлик по европам и возвращают в родные пинаты в сопровождении "свиты"
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вот еще один гвоздик в гробик пэтьюньчика
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Ахааа. Ну да. А оп и сейчас он начнет зебобиков сливать, которые его кинули Беглого экс-нардепа Онищенко задержали в Германии, - СМИ - Цензор.НЕТ 9858
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ахахааа, ну и тупой у кудряшкипью лохторат.
Подсказочка, шоб соевые совсем на говно не изошли, онищенко и привезут в Украину как фигуранта, потом он окажется свидетелем и пэте пасочки, фирштейн, недалекое?）
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Згоден!!! Красти мілліардами в держави без добра і участі перших осіб просто не можливо.
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Да, да. Потом окажется, что он Зебилу на выборы черным налом давал с торговли оружием Беглого экс-нардепа Онищенко задержали в Германии по запросу НАБУ и САП, - СМИ - Цензор.НЕТ 3068 Ты бы зебилушка думал, что будешь делать когда зарплатку платить не будут и пенсии. Уже 23% расходов в ноябре 2019 не покрыто в бюджете Беглого экс-нардепа Онищенко задержали в Германии по запросу НАБУ и САП, - СМИ - Цензор.НЕТ 7789
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Да да, уже доллар по стопиццот, овощи по мильйону, пенсионеры с тачками денег на рынок за капустой-морковкой ходят, гыыы.
А вот про нал на выборы сыньоносого в 2014, онищенко таки расскажет, кстати немного инфы уже есть. Так что, сиди на шопе ровно и жди）
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Тебе бы заняться сочинениями, типа "Маленький мальчик по стройке гулял....". Это твой уровень.
Бугогааааа
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Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского. Источник: https://censor.net.ua/n3163193
вообще то он при кучме ещё воровал,а вообще то он завуалированный кошелёк юльки-жульки,да,и бабломойский свои интересы пропихивал через эту контору
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вот и посмотрим, но с помощью онищенко спеленают пэтюньку первым
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так,порох і почав викорчовувати сю нечисть
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молоти дурниці не потрібно(((
порох повинен був тримати цих пройдисвітів затруси???)кадиров-онищенко втік ще до розгляду зняття з нього недоторканості в раді
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Рашею впердолені не розуміють що це вже якраз Юльці гаман приходить...
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а беню уже закопали, что ты ломиком решил его гробик вскрывать?
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І Петро і багато інших уродів напряглись.
Онищенка можуть навіть грохнути...
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Посмотрим.Боюсь будет домашний ночной арест где-то в Италии...
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ну вот на вопрос: "как вы видете нового преЗЕдента Украины" - уверен что Онищенко ответил бы просто...
"это паршивый ишак участвующий в выездке..."\он так видит...)))\
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А что любит его мама? У Коболева - деньги, у Дубинского - скорость
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Его надо бить , а то он просто так не признается .
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Онищенко ( зашифрованный Кадыров) опять позорит украинцев.
Как позор Украине- так не представитель украинского этноса, а чужак-Беня, ЗЕЛЯ, Мендель и т д
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Ты Петю забыла и Ахметика .
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Рошена вже не буде... ,😊 Цікаво, як тепер називатиме свої шоколадки Дер... Кал.. Кол, о! Коломойське... 🙄 І чи будуть ролики від 🤡 з піанінами та барабанами... 😲😳🥺🤯🥶
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С пленкам Обнищенка с голосом 🐷??
Добро пожаловать!!
😁
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А "пленочки Онищенко" оказались обычной туфтой для зелебобиков..
просто нет никаких записей и никогда в природе не существовало.. это все развод лохов!
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Да, да. Он сам сдался, но вроде, как задержали. Будет сотрудничать с органами по делам Пэтрухи. Во будет весело. Все договорено.
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Добавлю, его задержали, что бы не грохнули, типа охрана.
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Онищенко рассказывал, что даст показания против Порошенко. Ждем -с с нетерпением обещанного.
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Жюлька не голосовала за снятие с Онищенка неприкосновенности
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Все їм мало... коли вони вже краденими грошима нажруться?
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Його привезуть і призначать міністром. Чи митницю очолить. Я вас запевняю. Екс-нардепа-утікача Онищенка затримали в Німеччині на запит НАБУ і САП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4358
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Что-то у меня хреново с арифметикой. При "завладении средств в размере 1,6 млрд. грн." .... "понесла убытки на более чем 740 млн грн." Это как так получается???
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