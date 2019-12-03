 Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в президентському указі.
"Призначити Погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу №871/2019 від 2 грудня.
Юрій Погуляйко народився в 1978 році в с.Верхньошевирівка Краснодонського району Луганської області. Закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).
Проходив службу на посадах рядового і начальницького складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській і Луганській областях, потім - в Національній поліції України.
У серпні 2019 року Погуляйко був призначений першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.
Сєпаров назначілі тє хто 21.04.2019 проголосовал «по пріколу»
волыняки освежуют любого,кто рыпнется против Неньки..
УПА створена в чорному лісі неподалік турійська)
а,ще до створення УПА на Волині була "Поліська Січ" під проводом Тараса Бульби-Боровця і лише пізніше реорганізована в УПА-північ
Теж риг був, зараз до речі в ВР...