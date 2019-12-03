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 Політика України, Курйози
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Все про:Волинь (365) ОДА (712)

 Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Юрія Погуляйка головою Волинської обласної державної адміністрації (ОДА).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в президентському указі.

"Призначити Погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу №871/2019 від 2 грудня.

Юрій Погуляйко народився в 1978 році в с.Верхньошевирівка Краснодонського району Луганської області. Закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).

Проходив службу на посадах рядового і начальницького складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській і Луганській областях, потім - в Національній поліції України.

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У серпні 2019 року Погуляйко був призначений першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163190
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский назначает сепаров в самые патриотичные области чтобы побыстрее сдать Украину ху*лу Зеленский назначил Погуляйко главой Волынской ОГА - Цензор.НЕТ 7411
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Нє,нє.
Сєпаров назначілі тє хто 21.04.2019 проголосовал «по пріколу»
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Зеленский назначает сепаров в самые патриотичные области чтобы побыстрее сдать Украину ху*лу Зеленский назначил Погуляйко главой Волынской ОГА - Цензор.НЕТ 7411
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Нє,нє.
Сєпаров назначілі тє хто 21.04.2019 проголосовал «по пріколу»
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там бесполезно..
волыняки освежуют любого,кто рыпнется против Неньки..
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Це коли основну суть кажуть, е-е-е, через зопу... )))
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А Ви вважаєте, що це повинно бути в розділі Кримінал?
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Это два похожих раздела, что пишется через запятую?
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Скорее в рубрике. Насильники в Верховной Раде и других органах власти. Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА - Цензор.НЕТ 8801
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классно звучит... эпично - Погуляйко Волынский....
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Та не не так. То Пристайко--и на тебе---Погуляйко. Тут далее по тексту уже просится Наливайко и в Ростов Вылетайко!
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Зебилко, как там тебе что бюджет на 80% выполняйко? Будешь пос...айко Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА - Цензор.НЕТ 4179
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подскажите букву не указаную в средине слова---я теряюсь в догадках. Рифма не прёт.
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Ну всё. Пегас ускакал на розовом коне! Не пошло.
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мабудь, зєлі зовсім погуляйка не шкода?)))
УПА створена в чорному лісі неподалік турійська)
а,ще до створення УПА на Волині була "Поліська Січ" під проводом Тараса Бульби-Боровця і лише пізніше реорганізована в УПА-північ
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Та чиновники історію вчили по методичкам кпрс. Там про таке не писали.
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Луганського на Волинь? Навіть Яник був розумніший, шукав місцевих покидьків.
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Та ні... Пам'ятаєте в 2014 році в Луцьку губернатора на ланцюг посадили...
Теж риг був, зараз до речі в ВР...
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У нас знайшовся місцевий малорос, Папіїв, його просто за барки виволокли з ОДА і по сходам спустили.
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