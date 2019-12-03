 Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в президентському указі.

"Призначити Погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу №871/2019 від 2 грудня.

Юрій Погуляйко народився в 1978 році в с.Верхньошевирівка Краснодонського району Луганської області. Закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).

Проходив службу на посадах рядового і начальницького складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській і Луганській областях, потім - в Національній поліції України.

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У серпні 2019 року Погуляйко був призначений першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.