 Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, відповідну заяву зачитав з трибуни парламенту нардеп від ЄС Андрій Парубій.
Документ підписали лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, лідер партії "Голос" - Святослав Вакарчук і лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" - Юля Тимошенко.
"Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять із триваючої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.
Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму до України. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
Політичні сили вимагають забезпечення принципу - спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України. Повернення контролю України над українсько-російським кордоном.
У зв'язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. І закликаємо всі державні партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби із захисту України".
Парубія також доповнив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму до України. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії", - заявив Рахманін
Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько також зазначив: "Політичні сили вимагають забезпечення принципу - спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України. Повернення контролю України над українсько-російським кордоном. У зв'язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. І закликаємо всі державні партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби із захисту України".
але потім **уйло його кинуло. з мануфактурою.
до того вони були торговельні партнери.
тому війна не ула названа війною а АТО і ООСом
Але формально.
И не ходи на улицу в мороз без головного убора.
И если идиот по жизни, не надо считать таковыми других,
Хвєсєнко, політолог дєшевенький, на «Радіо 1» щебетав канарєйкою.
Специальное постановление ВР к НАТО, которое предложил Президент П. Порошенко, проголосовано парламентом!
Так кто к кому примазался? 😁
Ану, розкажи подробності, може ще хтось не знає про це.
СОЕВЫЕ ХОЛУИ, ВЫ ФЕЕРИЧЕСКИЕ И НЕИСПРАВИМЫЕ ДЕБИЛЫ. 😂😅😂
І 10 числа ми можемо побачити знущальне відео, де Не-Ліх з-за кордону звернеться прямим текстом: "Ну шо? Сделали вместе? Я таки не лох, ха-ха-ха. Лохи тут вьі! ДА, говорю открьіто - доскакалися, хохолики! ДА, я сдал вашу хохляндию дяде вове. И шо вьі сделаете? Российские войска уже в пути, все государственньіе секретьі мьі сдали, вся инфа у них, сопротивление бесполезно. И ДА, я не янукович - я покинул страну заранее. Лену, маму Римму, детей и все остальное тоже вьівез. Теперь ищите ветра в поле. Можете там помайданить, если охота. Чао-какао, бе-бе-бе!"
Т.е. очередной треп.
Да фед ын а - тп. Кстати бирюк - тх. Удивлён как эта тварь ещё на свободе!
До виборців Сходу притензій жодних.... Вони собі не зраджуть.... Був комуняка Симоненко, червоний директор Кучма, донбаський зек Янукович, тепер криворіжський КЛОВАН і БЛАЗЕНЬ самого КОЛОМОЙСЬКОГО..... Питання тільки, якого наступного свого ФРІКА цей Схід підсуне решти країні?..... Можливо це буде Кернес? Добкін?.... А ще краще цей обдовбаний брат Добкіна.... ПРЕЗИДЕНТ-НАРКОЗАЛЕЖНИЙ....... Після зека, коміка....наркоман-президент не погано вписується у цей ряд неадекватів та фріків.....
Зебіли, ну ви хоча б зрозуміли, що ви накоїли, коли голосували за беніного блазня із криворізької підворітні?
Якщо Україна в особі Зеленського не здасть позиції, не домовиться із ворогом і не капітулює - добре. Якщо навпаки - тим гірше для Зеленського і його оточення. Поснідаємо в пеклі.
Якщо ви чекали знаку, то це ось він. День "Д" - 8 грудня. Висадка на Банковій. Беріть поганий настрій, є підозра, що він знадобиться.
І 10 числа ми можемо побачити знущальне відео, де Не-Ліх з-за кордону звернеться прямим текстом: "Ну шо? Сделали вместе? Я таки не лох, ха-ха-ха. Лохи тут вьі! ДА, говорю открьіто - доскакалися, хохолики! ДА, я сдал вашу хохляндию дяде вове. И шо вьі сделаете? Российские войска уже в пути, все государственньіе секретьі мьі сдали, вся стратегическая инфа у них, так шо сопротивление бесполезно. И ДА, я не янукович - я покинул страну заранее. Лену, маму Римму, детей и все остальное тоже вьівез. Теперь ищите ветра в поле. Можете там помайданить, если охота. Чао-какао, бе-бе-бе!"
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА - СОВМЕСТНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ВСЯКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ С ПАРАШОНКОЙ ЭТО ПРИГОВОР САМА СЕБЕ И ПАРТИИ.