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 Політика України, Суспільство
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Все про:перемовини (1418) Батьківщина (359) нормандська четвірка (729) Голос партія (103) Європейська Солідарність (172)

 Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Фракції "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" зробили спільну заяву щодо "нормандського саміту", який відбудеться в Парижі 9 грудня.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, відповідну заяву зачитав з трибуни парламенту нардеп від ЄС Андрій Парубій.

Документ підписали лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, лідер партії "Голос" - Святослав Вакарчук і лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" - Юля Тимошенко.

Не можна перетинати червоні лінії: Євросолідарність, Батьківщина і Голос зробили спільну заяву перед нормандським самітом 01

"Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять із триваючої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму до України. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Політичні сили вимагають забезпечення принципу - спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України. Повернення контролю України над українсько-російським кордоном.

У зв'язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. І закликаємо всі державні партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби із захисту України".

Парубія також доповнив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму до України. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії", - заявив Рахманін

Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько також зазначив: "Політичні сили вимагають забезпечення принципу - спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України. Повернення контролю України над українсько-російським кордоном. У зв'язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. І закликаємо всі державні партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби із захисту України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163188
 
   
 Топ коментарі
 
Цілком можливо, якщо Зе прогнеться перед хуйлом.
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Та Путя фоткался с многими великими людьмі:

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тоді він домовлявся за ліпецьку мануфактуру.
але потім **уйло його кинуло. з мануфактурою.
до того вони були торговельні партнери.
тому війна не ула названа війною а АТО і ООСом
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Чувак, понятно, шо як у тебе IQ = 80, то формально, це підпадає під поняття « інтеллект».
Але формально.
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У тебя похоже простужены мозги.
И не ходи на улицу в мороз без головного убора.
И если идиот по жизни, не надо считать таковыми других,
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Открой мемуары Олланда и почитай как должен президент общаться, это тебе не на коленях стоят и унитазы по телефону просить. Не дай Бог в то время там бы Моника была, когда армия была голая босая, уже в новороссии бы все жили.
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Поця примазався до Юлі,ну і ЧМО))
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А як же ж ви свистіли : «ЄС» зараз разом з опозицією Медвєдчука.»
Хвєсєнко, політолог дєшевенький, на «Радіо 1» щебетав канарєйкою.

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Ага поэтому сегодня голосовали за:
Специальное постановление ВР к НАТО, которое предложил Президент П. Порошенко, проголосовано парламентом!
Так кто к кому примазался? 😁
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Похоже, пишут бумагу, в которой все наоборот.
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У бабушки внучата без пропитания. Скоро бабушку на мясо пустят.
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Президент США Дональд Трамп заявил о важности предстоящей встречи в «нормандском формате» и назвал ее шансом для заключения мира.«Думаю, что встреча очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет».
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Мы все очень ждём Майдана! Настоящего, как в 2013-14 гг.
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А мински?, а выход сепаррв к Азову?, а сдача Дебальцево- это я так понимаю были желтые линии??
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Коричневые, там педя всрался. Официальная версия что он шоколад источал а педоботы его для убедительности лизали) Так рождалась легенда о бедоносном *****.... Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 8059
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А сознательное уничтожение добровольцев в Иловайске?
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Де про те як Коломойський сознатєльно віджимав ЗУГРЕС у Рєната?
Ану, розкажи подробності, може ще хтось не знає про це.
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ТО ЕСТЬ ***** ВВЁЛ ВОЙСКА В УКРАИНУ ЧТО БЫ ЗАЩИТИТЬ ЗУГРЕС ДЛЯ РЕНАТА?????? 😂😅😂
СОЕВЫЕ ХОЛУИ, ВЫ ФЕЕРИЧЕСКИЕ И НЕИСПРАВИМЫЕ ДЕБИЛЫ. 😂😅😂
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Выводы феерично олигофреничны. Дайте угадаю,за кого вы голосовали
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Почему не требования признать Землю круглой!!!??? Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 3374 Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 370
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Справа ось в чому: після підписання чогось справді зрадливого не факт, що Зе взагалі буде повертатися в Україну. Не виключено, що все заздалегідь сплановано.
І 10 числа ми можемо побачити знущальне відео, де Не-Ліх з-за кордону звернеться прямим текстом: "Ну шо? Сделали вместе? Я таки не лох, ха-ха-ха. Лохи тут вьі! ДА, говорю открьіто - доскакалися, хохолики! ДА, я сдал вашу хохляндию дяде вове. И шо вьі сделаете? Российские войска уже в пути, все государственньіе секретьі мьі сдали, вся инфа у них, сопротивление бесполезно. И ДА, я не янукович - я покинул страну заранее. Лену, маму Римму, детей и все остальное тоже вьівез. Теперь ищите ветра в поле. Можете там помайданить, если охота. Чао-какао, бе-бе-бе!"
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Безумовно є якісь секретні домовленості. Устами голови Державної Думи росії В'ячеслава Володіна 30 листопада озвучена мета цієї зустрічі. Володін заявив про можливість виходу зі складу України низки областей. Віталій Портников в статті "Володін не погрожує, а попереджає", зазначає, що ця зустрія підготовлена для здачі Україною нових територій. З цією подією співзвучна і інша: на день народження до московського патріарха Кіріла поїхали митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, настоятель Почаївської Лаври митрополит Почаївський Володимир та ректор Почаївської духовної семінарії архієпископ Шумський Іов. А чому б і ні, якщо для Зе Томос не існує. Він ладен молитись на термос. А може на Кіріла? Адже у той же день духовенство РПЦ запропонувало Кірілу зайняти місце Вселенського патріарха, а Москву проголосили "третім Римом".З цією подією Зе може привітати ***** особисто просто в Парижі.
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У стоящих возле трибуны общее материальное состояние около 50 - ти миллиардов гривен .И всё украдено у народа Украины .
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Просто переступив "красные линии", им будет трудно увеличить эту сумму.... Или, даже, сохранить ее....
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А что будет за нарушение красных линий не сказали.
Т.е. очередной треп.
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Сдаётся кое-кто попросил за себя подписать Федыну, чтобы потом отпетлять... Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 1218
Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 1933
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Странно как у него подпись поместилась вся..... Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 8430
Да фед ын а - тп. Кстати бирюк - тх. Удивлён как эта тварь ещё на свободе!
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+100500! Скользкая тварь
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Чому в 14 Петру ніхто не малював червоні лінії? А то він там такого понаписував в тих мінських договорняках, шо Зе вже б з'їли
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Потому,что при Порошенко отвоевывали а не отводили.
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Проблема в том, что "красные линии" у нормальных людей утром, а у зебилов с Ху*лом- вечером.Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 3966
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Мономеньшинство опять в сборе, эти требования не стоят той бумаги на которой написаны и не имеют никакой юр. силы, да и не декларировал Зеленский ничего противоречащего, поэтому расходимся панове депутаты, расходимся.
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Дуже добре, що об"єдналися.... Можливо аж тепер Зебіли центру і заходу зрозуміють, яку фігню впороли, коли голосували за ЗЕсоплю із криворіжської підворотні.... а особливо за цей ЗООПАРК Бені в Раді.....

До виборців Сходу притензій жодних.... Вони собі не зраджуть.... Був комуняка Симоненко, червоний директор Кучма, донбаський зек Янукович, тепер криворіжський КЛОВАН і БЛАЗЕНЬ самого КОЛОМОЙСЬКОГО..... Питання тільки, якого наступного свого ФРІКА цей Схід підсуне решти країні?..... Можливо це буде Кернес? Добкін?.... А ще краще цей обдовбаний брат Добкіна.... ПРЕЗИДЕНТ-НАРКОЗАЛЕЖНИЙ....... Після зека, коміка....наркоман-президент не погано вписується у цей ряд неадекватів та фріків.....


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А вы больше оскорбляйте избирателей Зеленского, они тогда сразу одумаются.
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В предложении неразрешимое противоречие:избиратели зеленского-одумаются.
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Зеленский: "Нельзя пересекать красные линии". Лузеры в раде ему в ответ: "Нет, всё не правильно! Нельзя пересекать красные линии." Шапито.
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правильно! треба обгородити червоними прапорцями
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Получается жопоблок+СН против ЕС и НАТО😬
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С такими лозунгами можно в Париж и не ехать - чего время и деньги зря терять, так все равно не поймут и отступления от минских соглашений не примут - приступай к плану "Б" иначе и до Ростова не успеешь улизнуть.
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Хочу тебе розчарувати, дурисвіте! Ти, ПЕСик волохатий, звик вихвалятися знанням української, як це властиво всім прихильникам Сивочьолої Свині! Але.... В данному випадку зась! І всі свої вибрики встроми собі в ДУПУ!!!!!
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"Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться #іздець з своєю усмішкою хижой" (з класики)
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Лузеры заГОЛОСили!!!!!
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НЕ, Свинові!
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Судя по количеству восклицательных знаков, голосишь тут только ты))
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"воно ж дитя не розуміє,що папі тяжело..."
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Петру хоть бы что, лишь бы на допрос не ходить! Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 9632
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абыдна, что Петр на вас ложит, а вы, зебанутые, не можете ничего с этим сделать?) так то понятно...
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Посмотрим, сколько он наложит, когда в Раде зачитают представление на снятие с него неприкосновенности и объявления подозрения!
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Твій язик (рузгий) не спітнів повторювати *у*ню з 22 квітня?
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Ты ошибаешься, это было намного раньше! Зло должно быть покарано!
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Ти забризкав слиною весь монітор, лахтинцю. Посидь у спамі.
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А еще неудачники были или только эти партии ?
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І кулемети на баштах повинні стріляти на рух...

Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 8181
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Якщо такі два непримиренних опоненти як Порох та Тимоха об'єднуються..... ну тоді це справді дуже серйозно....

Зебіли, ну ви хоча б зрозуміли, що ви накоїли, коли голосували за беніного блазня із криворізької підворітні?
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Маладые голодные зе-старые-ПРасты со всеми умудрились разосра*ься. Такую жадную и наглую саранчу Украина еще не видела.
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Збираємось на Банковій 8 грудня, у неділю, о 19:00. Ми проведемо там ніч, наступний день, коли будуть йти перемовини у Нормандському форматі, і дочекаємося новин з Парижа. Ми впевнені, що пан Зеленський на перемовинах буде налаштований більш обережно, якщо знатиме, що вдома його чекатимуть... в усіх сенсах.
Якщо Україна в особі Зеленського не здасть позиції, не домовиться із ворогом і не капітулює - добре. Якщо навпаки - тим гірше для Зеленського і його оточення. Поснідаємо в пеклі.
Якщо ви чекали знаку, то це ось він. День "Д" - 8 грудня. Висадка на Банковій. Беріть поганий настрій, є підозра, що він знадобиться.

Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом" - Цензор.НЕТ 8020

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Справа ось в чому: після підписання чогось справді зрадливого не факт, що Зе взагалі буде повертатися в Україну. Не виключено, що все заздалегідь сплановано.
І 10 числа ми можемо побачити знущальне відео, де Не-Ліх з-за кордону звернеться прямим текстом: "Ну шо? Сделали вместе? Я таки не лох, ха-ха-ха. Лохи тут вьі! ДА, говорю открьіто - доскакалися, хохолики! ДА, я сдал вашу хохляндию дяде вове. И шо вьі сделаете? Российские войска уже в пути, все государственньіе секретьі мьі сдали, вся стратегическая инфа у них, так шо сопротивление бесполезно. И ДА, я не янукович - я покинул страну заранее. Лену, маму Римму, детей и все остальное тоже вьівез. Теперь ищите ветра в поле. Можете там помайданить, если охота. Чао-какао, бе-бе-бе!"
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ИНТЕРЕСНО В БАТЬКИВЩИНЕ ХОТЬ ПОНИМАЮТ ЧТО ОБЪЕДИНИВШИСЬ С ПЭСАМИ И ДЕЛАЯ СОВМЕСТНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОНИ СРУТ СЕБЕ В СОБСТВЕННЫЙ КАРМАН. И НА СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРАХ БАТЬКИВЩИНА УЖЕ НЕНАБЕРЁТ ДАЖЕ 5% ГОЛОСОВ.
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА - СОВМЕСТНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ВСЯКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ С ПАРАШОНКОЙ ЭТО ПРИГОВОР САМА СЕБЕ И ПАРТИИ.
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Наступного разу кричи не лише капслоком, а ще й болдом. Шкода що тут не можна додати кольорів тексту.
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Ігій на тебе, гукле прокуратна, якого нетрудного отік бо піворити-єс, смага б ті втєла?! Аж пуду дає, гейби ті штири арідники виволали болотів!
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Во их плющит. А что после встречи. Вау. Типа без них все продадут, сдадут и выберут. Клинические идиоты.
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Не пойму, почему они эти тезисы не говорили Порошенку. Который УЖЕ подписал капитуляцию в Минске?
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