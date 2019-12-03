 Не можна перетинати "червоні лінії": "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" зробили спільну заяву перед "нормандським самітом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, відповідну заяву зачитав з трибуни парламенту нардеп від ЄС Андрій Парубій.

Документ підписали лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, лідер партії "Голос" - Святослав Вакарчук і лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" - Юля Тимошенко.

"Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять із триваючої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму до України. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Політичні сили вимагають забезпечення принципу - спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України. Повернення контролю України над українсько-російським кордоном.

У зв'язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. І закликаємо всі державні партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби із захисту України".

Парубія також доповнив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму до України. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії", - заявив Рахманін

Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько також зазначив: "Політичні сили вимагають забезпечення принципу - спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України. Повернення контролю України над українсько-російським кордоном. У зв'язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. І закликаємо всі державні партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби із захисту України".