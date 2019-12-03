 Глава Держдуми РФ Володін заявив, що Росія та Угорщина будуть разом "захищати права нацменшин" в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдуми РФ.
"Ми це питання обговорювали на останній зустрічі з Головою парламенту Угорщини, отримавши від нього рішення вищого законодавчого органу, де йдеться про об'єднання зусиль у захисті прав малих народів, які проживають на території України", - повідомив він.
Він заявив, що необхідно зробити все для захисту малих народів, і це позиція не тільки Росії, але й інших країн.
"Вважаємо за необхідне більш активно захищати права національних меншин, які проживають на території України. Така ж позиція, знаю, є у Польщі та Румунії", - заявив Володін.
Нагадаємо, раніше Володін пригрозив Україні "виходом кількох областей" з її складу через "націоналізм і утиски малих народів".
защитники херовы
а не хочет русодыбил сначала в самой Венгрии (коль та не помнит свою историю) навести порядок с "сруцким миром"...а потом уже... если Венгрии понравиться... то идти нах вместе взявшись за руки
НУ ЩО Ж...ПОКЛИЧТЕ ТУДИ РУССКІЙ МІР !... ПОБАЧИМО ЯК БУДУТЬ НА ВАШІ ОСОБНЯКИ БОМБИ ПАДАТИ!....СПОДІВАЮСЬ У ВАС ТАМ ХОРОШІ ПІДВАЛИ-А ТО ПРИЙДЕТЬСЯ ХОВАТИСЬ!
Пора вводить визовый режим!!! Приехал, 2 недели потусовался и гоу хом!
2. Вызвать посла россии (кацапстана/параши) и вручить ноту протеста.
3. Официальное заявление МИД или АП о недопущении любого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
4. Ответное требование Украины: прекратить нарушение прав национальных меншин на россии, в частности украинцев. Потребовать объяснения от кацапов на каком основании закрыты все украиноязычные школы, библиотеки и культурные центры на россии.
5. Пригрозить "зеркальными мерами" - ограничить изучение кацапского наречия в Украине, в школах.
6. Действовать быстро и жестко. Кацап - это животное, оно уважает силу.
В Україні - український народ, який складається з багатьох національностей і в кодного є можливість вивчати свою мову. Але українську повинні знати ВСІ!
мабуть хоче допомгти
ги
Отец Солдата
@uspenovka19632
Ні. В час "Х" угорські сплячі та понаєхі-гибриди з 2-ма паспортами спробують відділити Закарпаття,на кшталт Косово.
Для цього все,майже готово.
А все інше-ритуальні танці з роСбубном.
РФія прикриє,если Шо.
З боку Угорщини цебуде виглядати,як гуманітар операція рятування своїх громадян
Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
·2 ч
Член Євросоюзу Угорщина:
30.11.2019 вирішила приєднатися до уруського Євразійського банку розвитку
02.12.2019 "Газпром" буде грати ключову роль у постачанні газу до Угорщини
03.12.2019 запропонувала роїсі спільно захищати нацменшини в Україні
Що далі - вступ до ЄврАзЕС?
https://www.infpol.ru/101498-potomki-khunnov-khotyat-uvidet-istoricheskuyu-prarodinu/
Член Євросоюзу Угорщина:
30.11.2019 вирішила приєднатися до уруського Євразійського банку розвитку
02.12.2019 "Газпром" буде грати ключову роль у постачанні газу до Угорщини
03.12.2019 запропонувала роїсі спільно захищати нацменшини в Україні
Що далі - вступ до ЄврАзЕС?
Цапи (і володін теж)! Ви уже позаботіліс
о сіськахоб ізучєнії і пріумноженії даного язика у сєбя дома? Мадяри будуть раді!!
в московии.
Бо їх нормально доларами харчують!