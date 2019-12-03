EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  4105  77
Все про:Угорщина (517) Росія (21498) нацменшини (118) Володін (29)

 Глава Держдуми РФ Володін заявив, що Росія та Угорщина будуть разом "захищати права нацменшин" в Україні

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що парламенти Росії та Угорщини об'єднають зусилля в захисті прав нацменшин на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдуми РФ.

"Ми це питання обговорювали на останній зустрічі з Головою парламенту Угорщини, отримавши від нього рішення вищого законодавчого органу, де йдеться про об'єднання зусиль у захисті прав малих народів, які проживають на території України", - повідомив він.

Він заявив, що необхідно зробити все для захисту малих народів, і це позиція не тільки Росії, але й інших країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира"

"Вважаємо за необхідне більш активно захищати права національних меншин, які проживають на території України. Така ж позиція, знаю, є у Польщі та Румунії", - заявив Володін.

Нагадаємо, раніше Володін пригрозив Україні "виходом кількох областей" з її складу через "націоналізм і утиски малих народів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163187
 
 
 Топ коментарі
 
У себя в параше постройте хоть одну украинскую школу, потом гавкайте.
 показати весь коментар
 
А хто би в тому мав сумнів? Що кацап, що йобік - одна і та ж козлорожа погань 😕
 показати весь коментар
 
Ну хоть меньшинством признали, а не все как обычно - маленький прогресс. А так - дурак, дураком..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну хоть меньшинством признали, а не все как обычно - маленький прогресс. А так - дурак, дураком..
 показати весь коментар
 
 
Кгро-фінські племена, блін. Хочуть історію назад повернути. Але тоді їн прийдеться за Волгу-Ітіль теж повертатися.
 показати весь коментар
 
 
Потерпи ще трішки валодін..Не довго кацапам вже осталося.... а балаболити -то да московити умільці! Глава Держдуми РФ Володін заявив, що Росія та Угорщина будуть разом "захищати права нацменшин" в Україні - Цензор.НЕТ 2144
 показати весь коментар
 
 
У себя в параше постройте хоть одну украинскую школу, потом гавкайте.
 показати весь коментар
 
 
да они хотя бы права русскоязычных у себя защищали, шоб они не жили там, как при оккупации, бесправными в своей, типа, стране.
защитники херовы
 показати весь коментар
 
 
А хто би в тому мав сумнів? Що кацап, що ***** - одна і та ж козлорожа погань 😕
 показати весь коментар
 
 
кому что а Унитазной кгбэшной помойке украинский язык плохой и мешает жить.уникальное стадо баранов
 показати весь коментар
 
 
Вони не барани а кончені уроди , які століттями вбиває у іх сусідів.
 показати весь коментар
 
 
ему бы комбижирзаводы и маргариновые фабрики по всей матушке свои защить в случае чего))) еще один борцун за права индейцев в китае...)))))))))))))) Глава Госдумы РФ Володин заявил, что Россия и Венгрия будут вместе "защищать права нацменьшинств" в Украине - Цензор.НЕТ 8816..
 показати весь коментар
 
 
сексуальные меньшинства из раши и венгрии поднимутся на защиту нацменьшинств в Украине - фантастика!
 показати весь коментар
 
 
Примерно в 17-18г, уже было ощущение, что козломордые смерились, что Украина всетаки независимое государство. Но пришли клоуны, карлики, морально-физические уроды, и понеслась... для засРашки Украина снова субъект фидирацции.
 показати весь коментар
 
 
Зебобики, может вы наконец-то хоть теперь закроете кацапские посольства в Украине? Глава Госдумы РФ Володин заявил, что Россия и Венгрия будут вместе "защищать права нацменьшинств" в Украине - Цензор.НЕТ 4990
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Спроси Пораженко, почему за 5 лет не закрыл. Раньше надо было
 показати весь коментар
 
 
У себе дома захищайте. На кацапії незахищених меншин більше ніж бліх на шелудивій псині. Відкривайте школи для бурятів з якутами з навчанням не на кацапському.
 показати весь коментар
 
 
"Уйобику" бы подумать, что при такой политике сотрудничества с Ордой его уберут от власти те, кто беспокоится за европейскую, а не азиатскую Венгрию - нет, все неймется.
 показати весь коментар
 
 
Нас самих давно пора защищать от со всех сторон понаехавших нац меньшинств!
 показати весь коментар
 
 
антикварные дешевые понты Российской Федерации
 показати весь коментар
 
 
ну теперь то хоть явно, не скрывая, дали понять откуда у Венгрии в голове ветер веет..
а не хочет русодыбил сначала в самой Венгрии (коль та не помнит свою историю) навести порядок с "сруцким миром"...а потом уже... если Венгрии понравиться... то идти нах вместе взявшись за руки
 показати весь коментар
 
 
Забирайте!!! Чемодан - вокзал - гоу хом!
 показати весь коментар
 
 
ХТО БУВ У СЕЛАХ ЗАКАРПАТТЯ?...БАЧИЛИ ЯКІ ТАМ БАГАТІ СЕЛА?...ЯКІ ОСОБНЯКИ?...
НУ ЩО Ж...ПОКЛИЧТЕ ТУДИ РУССКІЙ МІР !... ПОБАЧИМО ЯК БУДУТЬ НА ВАШІ ОСОБНЯКИ БОМБИ ПАДАТИ!....СПОДІВАЮСЬ У ВАС ТАМ ХОРОШІ ПІДВАЛИ-А ТО ПРИЙДЕТЬСЯ ХОВАТИСЬ!
 показати весь коментар
 
 
Та ніхто нікого сюди не буде звати . Заспокійся. Десяток "русинів" та стільки ж венгрів у Венгрії бузять. По області ганяю кожен день, ніяких взагалі розмов на цю тему у місцевих нема. Бузять ті хто хоче царьком стати
 показати весь коментар
 
Если честно ну и достали эти нац меньшинства!!!
Пора вводить визовый режим!!! Приехал, 2 недели потусовался и гоу хом!
 показати весь коментар
 
1. Объявить В.Володина персоной нон-грата в Украине.
2. Вызвать посла россии (кацапстана/параши) и вручить ноту протеста.
3. Официальное заявление МИД или АП о недопущении любого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
4. Ответное требование Украины: прекратить нарушение прав национальных меншин на россии, в частности украинцев. Потребовать объяснения от кацапов на каком основании закрыты все украиноязычные школы, библиотеки и культурные центры на россии.
5. Пригрозить "зеркальными мерами" - ограничить изучение кацапского наречия в Украине, в школах.
6. Действовать быстро и жестко. Кацап - это животное, оно уважает силу.
 показати весь коментар
 
 
Низя, пукин обидется. он же бубочкин кумир.
 показати весь коментар
 
 
Действовать быстро и жестко.---ха-ха....це хто буде? моніка?...плєшфюрер скаже ФУ і воно сяде на дупу
 показати весь коментар
 
 
Да ошибаетесь, сто раз печатал, вчера последний раз тут. Там никогда не было украинских школ и при совдепии. И сроду в педвузах не было нигде специализации укр-язык и укр-литература. В смысле украинская филология. А у нас валом русская филология и сегодня есть.
 показати весь коментар
 
Які нацменьшини, довбодятле??? Це в цапів вялікай рузьке нарот й всі інші, нацменьшини, яким й шкіл та бібліотек національних не потрібно...
В Україні - український народ, який складається з багатьох національностей і в кодного є можливість вивчати свою мову. Але українську повинні знати ВСІ!
 показати весь коментар
 
 
Пора живущим в Украине венграм пи**овать на историческую родину. Достали своей кацапской вонью
 показати весь коментар
 
 
це так мило, коли кацап під мальтійським прапором вирішує національні питання в Україні
мабуть хоче допомгти
ги
 показати весь коментар
 



Отец Солдата

@uspenovka19632


Ні. В час "Х" угорські сплячі та понаєхі-гибриди з 2-ма паспортами спробують відділити Закарпаття,на кшталт Косово.
Для цього все,майже готово.
А все інше-ритуальні танці з роСбубном.
РФія прикриє,если Шо.
З боку Угорщини цебуде виглядати,як гуманітар операція рятування своїх громадян




Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

·2 ч

Член Євросоюзу Угорщина:
30.11.2019 вирішила приєднатися до уруського Євразійського банку розвитку
02.12.2019 "Газпром" буде грати ключову роль у постачанні газу до Угорщини
03.12.2019 запропонувала роїсі спільно захищати нацменшини в Україні
Що далі - вступ до ЄврАзЕС?

Глава Держдуми РФ Володін заявив, що Росія та Угорщина будуть разом "захищати права нацменшин" в Україні - Цензор.НЕТ 6324
 показати весь коментар
 
 
- Скажу коротко: венгры (мадьяры) и буряты - близкие генетические родственники по гуннам.
https://www.infpol.ru/101498-potomki-khunnov-khotyat-uvidet-istoricheskuyu-prarodinu/
 показати весь коментар
 
а в кацапів є мадярські школи чи може в мадяр є кацапські?
 показати весь коментар
 
 
Досить глянути на цього Волошина, як відразу зрозуміло-п,яниця та дебіл. Його заяви це підтверджують.
 показати весь коментар
 
 
Лучше пригласите венгров на Победобесие. Свастики у вас уже разрешили.
 показати весь коментар
 
 
рф живёт в стеклянном доме, а кирпичами в соседей кидает. не надо так!
 показати весь коментар
 
Кацапы, лучше пригласите венгров на Победобесие. Свастики у вас уже разрешили.
 показати весь коментар
 
Что-то Чечня с Татарстаном у вас спокойными стали..
 показати весь коментар
 
щас Владимир Александрович снимет дерзкий видеоответ,и Володин будет посрамлён,раздавлен,и морально уничтожен..
 показати весь коментар
 
 
хер вместе с володиным пусть венгрия понюхает
 показати весь коментар
 
 
Венгров нужно выгнать из НАТО и ЕС и опустить их местные форинты в 25 раз .Тогда поймут шо почём.
 показати весь коментар
 
 
Час виставити рахунок мадярії за військові злочини на землях України в ДСВ . Найвірніші союзники Гітлера дали 136 000 добровольців до Вермахту .
 показати весь коментар
 
 
Конопляний Джмелик

Член Євросоюзу Угорщина:
30.11.2019 вирішила приєднатися до уруського Євразійського банку розвитку
02.12.2019 "Газпром" буде грати ключову роль у постачанні газу до Угорщини
03.12.2019 запропонувала роїсі спільно захищати нацменшини в Україні
Що далі - вступ до ЄврАзЕС?

Глава Держдуми РФ Володін заявив, що Росія та Угорщина будуть разом "захищати права нацменшин" в Україні - Цензор.НЕТ 2002
 показати весь коментар
 
будете смоктати в одного і того ж йожика???
 показати весь коментар
 
Мудак дурака видит издалека---можно и наоборот.
 показати весь коментар
 
Похоже,некоторые венгры 1956 год забыли.
 показати весь коментар
 
 
Друзей раССеи в Венгрии без ошейников -НЕТ!
 показати весь коментар
 
Сиськурек - катыл о̄сьнэ товлыӈ ӯй аквсыр хоты пуссын пост о̄лы. Во̄рт сиськурек мо̄ртым ос хо̄тал нэ̄глын е̄р Азият о̄лы. Та̄н са̄впал колас самыт, пумыт, ня̄руйит, ос сырсыр ма̄нь ӯйит тэ̄гыт.

Цапи (і володін теж)! Ви уже позаботіліс о сіськах об ізучєнії і пріумноженії даного язика у сєбя дома? Мадяри будуть раді!!
 показати весь коментар
 
Если Вы заметили,я давно уже не называю козломордых удмуртами.И это все после того как в начале сентября,ученый из Ижевска Альберт Разин,сжег себя в знак протеста против принятия закона позволяющего заставлять удмуртов "добровольно" учиться на "РуССком" языке. Вот такая в Империи Зла,забота об этносах...
 показати весь коментар
 
 
Короткая у ******* память. Да и газпромовские деньги хороший ластик
 показати весь коментар
 
Володин прямо напрашивается, чтобы мусульманские страны защитили права мусульман
в московии.
 показати весь коментар
 
 
на западе страны тоже нужно границу охранять, а то всякой погани очень хочется ввести войска в Украину для защиты всяких меншинств
 показати весь коментар
 
Видимо у мадьяр ностальгия по советским танкам образца 1956.
 показати весь коментар
 
 
я знову ж, в 3263-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
 показати весь коментар
 
 
от чому підлі продажні угорці гавкають!
Бо їх нормально доларами харчують!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору