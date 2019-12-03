 Легендарний танкіст, Герой України Межевікін (Адам) не пройшов атестацію і тепер "не відповідає займаній посаді"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Межевікін написав у Фейсбуці, опублікувавши результати атестації.
Він зазначив: "Айй літвінов мАлАдец. ОРУ. Тепер мене потрібно по атестації убирати з посади. начальник, якому місце на лаві підсудних і розгляд отриманих нагород оцінює підлеглих!
На початку 2019 підмінити не вдалось, чекали рік".
Волонтер Роман Синіцин, коментуючи цю інформацію зазначив: "Ахах. Хто не в курсі, "Адам" Герой України. Один із найкращих танкістів.
Скільки він російських танків, бронетехніки і живої сили з своїм екіпажем спалив на "взльоткі" ДАПа ніхто достеменно не знає. Багато. Дуже. І не тільки в ДАПі.
Зараз Женю технічно зливають з ЗСУ.
Рівень теоретичних знань та практичних навичок на трієчку у Євгена Межевікіна.
Цікаво скільки танків спалили перевіряючі і як у них із цим рівнем".
Сейчас Евгений ввязался в бой со «схемами».
"Много боевых офицеров уволилось, многие думают об этом. На войне появился тип офицеров, которые видели все, ничего не боятся и не перед кем не стелются. Мы не стесняемся говорить в глаза начальству о том, что считаем неправильным. И такие не нужны.
Они привыкли быть царьками, привыкли, что им кланяются. Им нужна послушная армия с «так точно», чтобы делал, что говорят, даже если это незаконно. Я начал разбираться с воровством топлива - меня начали комиссиями душить. Потом на повышение в штаб закинули. Подальше от «схем». Нас убирают, подтягивают своих.
Даже если я уволюсь, если меня задвинут, то не отпущу их горло. На войне было проще. Там ты знал, кто твой враг. А здесь люди с порядочными лицами за твоей спиной обливают тебя грязью и предают память тех, кто воевал с ними плечом к плечу."
То "не пройшов" значить? Ну-ну.. Хтось мені ще тут буде розказувати про "благі наміри" коломойської підтирки і його посіпак??
-Давича комедию смотрела, "Четыре собаки и таксист"...
Авдотья Никитишна:
-Дура, ты ничаво не поняла. Собаки-это начальство, а ТАНКИСТ ОТЛИЧНЫЙ.
Звільняють офіцера саме блаЗЄнські. В часи Порошенка до нього не було претензій.
І нехай блаЗЄнський звільнить "літвіна", чого чекає? Адже навіть ВР розпустив. позвільняв всіх і вся. А "літвіни", напевне, йому потрібні.
-сої аби парад і гражданскіх отсєчь..
Валерий Гелетей навсегда войдет в историю Украины как Гелетей-Иловайский, человек, погубивший тысячи жизней украинских патриотов. Впрочем, его деятельности на посту министра обороны еще только предстоит стать предметом внимания правоохранительных органов. Тем временем на других «фронтах» положение генерала не менее, а то и более безрадостное. Как стало известно изданию, Генеральная прокуратура Украины закончила проверку деятельности Валерия Гелетея на посту Начальника Управления госохраны в марте-июле 2014 года. Факты, которые выявлены, поражают воображение даже видавших видов оперативников. В досье ГПУ, документы из которого есть в распоряжении редакции, - весь спектр правонарушений: от банального воровства имущества до тайных переговоров с сепаратистами.Генерал от олигарха
Валерия Гелетея, сделавшего стремительную карьеру во времена Ющенко, многие ошибочно считают человеком бывшего президента. На самом деле Гелетей - человек из команды олигарха Виктора Балоги, мукачевский электрик, пошедший в гору по милицейской линии и в середине 90-х перебравшийся в Киев.
Высокой карьерой Гелетей вовсе обязан случаю. Его назначение главой УГО было произведено в один из самых напряженных моментов политического кризиса 2007 года, когда конфликт между политиками чуть не привел к противостоянию силовых структур, подчинявшихся, с одной стороны, президенту, а с другой - премьер-министру Украины. Тогда Балоге срочно понадобился человек, который бы не задавал лишних вопросов и мог выполнить любой приказ, даже откровенно незаконный.
Гелетей ожидания оправдал. И, благодаря служебному рвению за три года сделал стремительную карьеру «паркетного» генерала - вырос в звании с полковника милиции до генерал-полковника. Однако, министром стать Гелетею тогда не удалось. После ухода Балоги с должности руководителя Секретариата Президента оборвалась и карьера его подопечного. 14 июля 2009 года Гелетей был бесславно уволен. Впрочем, и сам Ющенко долго после этого у власти не продержался.Пистолет для мажора
Несмотря на публичное противостояние с командой Януковича, переходящее местами в рукоприкладство, после смены власти Гелетея не тронули. Все время правления «семьи» бывший главный охранник страны мирно проработал вице-президентом коммерческого банка. Секрет спокойной старости - поистине «семейные» отношения с бывшим гарантом. Гелетей купил прощение Виктора Януковича типичным чиновничьим способом - раболепным подношением. Отношения с будущим гарантом Гелетей начал выстраивать еще в 2008. А 29 декабря 2008 года начальник УГОУ В. Гелетей подписал приказ №466 о награждении сына лидера Партии регионов В. В. Януковича наградным оружием.
Юный отпрыск главного «оппозиционера» страны получил за счет налогоплательщиков пистолет GLOCK17 серии MAX номер 076. Получил вопреки прямой норме закона, которой было запрещено награждать оружием гражданских лиц.
Впрочем, кто старое помянет… Мелкая коррупция, нарушения закона при награждении и прочие «шалости» никогда не считались большим грехом для украинского чиновника. «Брал всегда по чину», - так характеризуют деятельность Гелетея во времена Ющенко знавшие его тогда люди.
Однако, это нельзя сказать про деятельность Гелетея при Порошенко. Майдан и последовавший за ним бардак в стране позволили превратить УГО, куда Гелетей вернулся в марте 2014 года, в «государство в государстве», где не действуют законы Украины.
Как выяснила проверка прокуратуры, управленческая деятельность Гелетея и его подручных привела к тому, что УГО превратилось в «ручной» орган, тесно связанный с криминалитетом. При этом раздача ключевых должностей происходит исключительно по принципу личной преданности руководителю. По этому же принципу происходит зачисление новых сотрудников и распределение материальных благ (служебное жилье, денежные премии, награды). Военнослужащие, которые отказываются выполнять указания руководителя по решению личных вопросов или вопросов, связанных с «зарабатыванием» средств, переводятся на другие должности или под давлением вынуждены увольняться.Потому что мы - банда
По данным прокуратуры, правой рукой Гелетея в УГО является его заместитель Владимир Дахновский. Установлено, что за время пребывания на руководящих должностях в Управлении госохраны, Дахновский неоднократно пользовался своим служебным положением для совершения противоправных действий в собственных интересах или интересах уже немолодой «команды». При этом, как выяснило следствие, подельники не гнушаются ничем ради личного обогащения. На их счету даже махинации с гуманитарной помощью, которая должна была пойти военнослужащим в зоне АТО.
В частности, как было выяснено в результате проверки, гендиректором ООО «Тактические системы» в виде спонсорской помощи было передано Управлению 96 комплектов военной формы «NFM» на сумму 824 999 грн. (с НДС). За прием указанной военной формы расписался лично директор Департамента материально-технического обеспечения (ДМТО) УГО Александр Иванчук. После передачи указанных комплектов формы руководитель ООО «Тактические системы» обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой в соответствии с действующим законодательством освободить компанию от уплаты налогов с суммы предоставленной спонсорской помощи. В ответ на его письмо КМУ обратился к УГО с просьбой подтвердить принятие на баланс военной формы на указанную сумму. Но… УГО ответа не предоставило. Более того, Владимир Дахновский дал команду руководству ДМТО информацию о поступлении указанного письма не распространять, письмо уничтожить или придумать отписку и максимально затянуть процесс предоставления ответа. Как выяснила проведенная проверка, на балансе Управления указанных комплектов формы попросту нет.
При этом воруют в УГО не только дорогую военную форму. В ходу и традиционные для украинских чиновников манипуляции с государственным жильем. Одним из последних примеров стало выведение в частную собственность служебной квартиры еще одному члену «команды» - В. Кошмякову. 3 сентября 2014 года он получил жилье, несмотря на существование положения о возможности передачи в частную собственность служебного жилья только после 10 лет службы в УГО. Для Кошмякова было сделано исключение - ему было выдано квартиру после двух месяцев службы, а после четырех передано в частную собственность.
Для «своих» законы Украины на территории УГО просто не действуют. Люди, в которых нуждается Гелетей и его правая рука Дахновский, назначаются на службу без соблюдения установленного порядка набора личного состава, в том числе - без прохождения специальной и медицинской проверки или с игнорированием их результатов. Одними из наиболее резонансных стали назначения начальника внутренней безопасности Михаила Марчука и офицера безопасности СПО «Булат» Артема Кориткина.
Так, 30 мая 2014 года по личному указанию Дахновского начальником Службы внутренней безопасности УГО Украины был назначен уроженец г. Ровеньки Луганской области Михаил Марчук. Назначение на ответственную должность было произведено вопреки тому, что еще во время прохождения службы в УМВД г. Донецка Марчук в 2008 году попадал в поле зрения СБУ по поводу причастности к взяточничеству и был объектом оперативно-розыскного дела. Кроме того, даже в настоящее время Марчук поддерживает тесные связи со многими бывшими товарищами по ГУ МВД Украины в Донецкой обл. В том числе и с теми, кто перешел на сторону террористов. По должности начальник Службы внутренней безопасности УГО владеет всей полнотой информации о личном составе Управления, включая направляемых в зону АТО. Назначение на этот пост запятнавшего себя коррупцией товарища сепаратистов - нарушение всех мыслимых и немыслимых правил спецслужб.
Зачем такой кадр нужен руководству УГО, не секрет. Как стало известно следствию, Марчук не задумываясь фальсифицирует дела: не дает дописывать объяснение до конца, отбирая документы у работников и дописывая собственноручно фразы, которые ему необходимы. Заставляет молодых работников писать жалобы на своих руководителей с целью смещения с должностей военнослужащих, которые являются нежелательными для Дахновского и Гелетея.
Но даже на фоне карьерного взлета Марчука шокирует назначение 2 июля 2014 в Управление государственной охраны Украины на должность офицера безопасности СПО «Булат» Артема Корыткина. Отец указанного лица, Алексей Корыткин, известная личность в криминальных кругах западной Украины, имеет судимость и в настоящее время находится под следствием.
Связь команды Гелетея с криминальным миром столь очевидна, что уже даже особо не скрывается. Владимир Дахновский практически открыто поддерживает связи с рядом уголовных авторитетов, наработанные им во времена работы в ГУБОП МВД Украины.
Одним из них является Александр Петровский (известный как Налекрешвили, прозвище - «Нарик», уроженец Грузинской СССР), который в настоящее время работает в интересах Игоря Коломойского. По полученной сотрудниками прокуратуры информации, Дахновский «сливает» Петровскому сведения о лицах, посещающих чиновников, информацию о наличии в ГУБОП МВД Украины данных, которые могут быть использованы против бандитов. Следует отметить, что в свое время Петровский был руководителем крупнейшего преступного группировки на территории Украины и по информации органов МВД был причастен к резонансным убийствам Щербаня, Аксельрода и др.
Также среди криминальных связей Дахновского лидеры ОПГ «Киселя» и «Прыща».АТО, да не то
Впрочем, и связь с криминалитетом - не предел «достижений» команды Гелетея. Документы Генпрокуратуры содержат и куда более резонансные сведения. В частности, они подтверждают факты ведения тайных переговоров с сепаратистами. И даже госизмены с
Іловайськ на совісті, якщо вона є, у Хомчака, пахолка коломИйського. Вирішували бізнесові питання та потрапили до кацапської пастки. Там ще був "корбан", полководець. Тепер Хомчак очолює капітуляцію та вичищає Військо від мотивованих офіцерів з бойовим досвідом, Тому, свинокацапське рило, не рохкай.
Ще й Гелетея тут приплів, от свиня. Гелетей -- гівнюк, звісно, але операції точно не він розробляв. І на нараді у Корбана в Дніпрі його не було. Їж лайно, свине блаЗЄнська
Так что тут все однозначно.