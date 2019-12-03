EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  705  3
Все про:ПАРЄ (624) Арахамія (163) Єлизавета Ясько (9)

 Ясько поки залишатиметься главою делегації в ПАРЄ, - Арахамія

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько поки залишається головою постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання про те, що напередодні фракція "Слуги народу" прийняла рішення підтримати Ясько на посаду голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, і хто у зв'язку з цим буде очолювати делегацію в ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Поки вона. Якщо виявиться, що це занадто багато роботи, то ми разом з Лізою поспілкуємося і визначимо когось нового, якщо в цьому буде необхідність", - сказав Арахамія.

Читайте також: Рада працюватиме більше часу щодня, щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163181
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лиза...прямо передовик многостаночник...
под силу ли это...Лизе?
там пахать надо (мозгами гудеть до дыму) и уметь моментально включить дипломата и патриота..
 показати весь коментар
 
 
Был подстарковатый извращенец, будет прокацапская соска, которая училась в мацкве...
Здобули.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору