 Ясько поки залишатиметься главою делегації в ПАРЄ, - Арахамія

Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання про те, що напередодні фракція "Слуги народу" прийняла рішення підтримати Ясько на посаду голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, і хто у зв'язку з цим буде очолювати делегацію в ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Поки вона. Якщо виявиться, що це занадто багато роботи, то ми разом з Лізою поспілкуємося і визначимо когось нового, якщо в цьому буде необхідність", - сказав Арахамія.

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