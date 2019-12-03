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 Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець

Росія в рази випереджає Україну щодо оснащення армії сучасною зброєю.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Згурець у статті "Підрізані крила Яструба", опублікованій у блозі на Цензор.НЕТ.

"В останні роки Росія прискорено оновлює арсенал звичайних засобів збройної боротьби. Так, на початок 2019-го загальна оснащеність російських збройних сил сучасними зразками озброєння і військової техніки (ОВТ) виросла до 61% (в сухопутних військах - 48,3%, в повітряно -космічних силах - 74%, у військово-морському флоті - 62,3%, в повітряно-десантних військах - 63,7%).

Водночас у силах оборони України цей показник не перевищує 10%. Основу їх технічного оснащення складають зразки ОВТ 70-80 років минулого століття", - зазначив він.

При цьому Згурець підкреслює, що Генштаб ЗСУ націлений на "підвищення боєздатності і мобільності частин і підрозділів української армії шляхом збільшення різноманітності номенклатури озброєння і військової техніки радянського виробництва для покриття дефіциту арсеналів".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163179
 
 
 Топ коментарі
 
Донбасс сам встанет на колени перед Украиной
Мнения 03-дек, 15:269 1 011 7

Тут ко мне обратились с двумя вопросами.

1. Нужно ли дальше помогать Украине из Америки?

2. Какие дальнейшие шаги с Донбассом?

1. Украине надо помогать дальше. И я считаю не столько деньгами, сколько готовым оружием, которого у нас на складах на 20 лет вперёд и использовать не будут.

Те же наши старые модели оружия и транспорта - они лежат в чистых пакетах с маслом, никогда не распаковывались и уже для нас использоваться не будут. Можно всё бесплатно передать Украине или многое, если не всё.

Также помощь должна идти обусловленными реформами. Проведена реформа - Украине высылается пароход с гаубицами. Снят с должности коррупционер - Украине перевели транш денег. И так далее.

Приведение Украины в западный форпост на границе с НАТО, даст возможность самому НАТО меньше напрягаться. Потому если в НАТО сегодня Украине путь заказан, то можно и нужно сделать из Украины бронекулак, где при каком-то русском вмешательстве и оккупации начнётся Афганистан номер 2. По-моему, это ежу понятно, что именно таким образом надо действовать.

2. Донбасс будет кровоточащим геморроем с возможным раком всей Украины. Это разорённая, желающая стать русской, земля и территория Украины.

Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально.

Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно.

Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове.

Моё мнение, что нужно данную территорию отделить физически от Украины и оставить в том замороженном, непотребном виде как оно есть.

Пусть жрут д@рьмо из-под себя и поют русские песни, если им так нравится. При этом де-юре от территории не отказываться.

Такой порядок даст возможность сохранить архинужные средства, которых при действующем Норд стриме 2 станет в разы меньше. И также не надо будет вечно ходить на цырлах перед бандитами, которые в гробу видели эту Украину.

Если Украина поднимется и решит свои, прежде всего внутренние задачи, то и этот регион сам захочет вернуться обратно, встанет на колени и будет просить об этом.

А если Украина будет продолжать сидеть в болоте, шаг вперёд и два назад, то заставлять вернуться, платить за лояльность, не имея лишних денег, это лишь создать все условия для развития раковой опухоли из одного места в метастазы всей страны.

И никаких дальнейших переговоров о том, чтобы вернули украденную законную собственность Украины.

Законную собственность возвращают без каких-либо условий и ещё штраф платят за преступление, что взяли без спроса. А не стоят на коленях, просят весь мир засвидетельствовать это возвращение своего же законного добра, с одновременным проведением показательно-учебной акции, где всей Украине намажут задницу вазелином, за её же счёт и будут грубо иметь под улюлюканье из России.

АЛЕКСАНДР ФЛИНТ
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а як же петя підняв та озброїв за свої гроші? Оснащение ВСУ современным оружием не превышает 10%. В армии РФ данный показатель достигает 50-70%, - военный эксперт Згурец - Цензор.НЕТ 7387
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у них возможностей,современного оружия и всего остального в разы больше чем у нас,только тот кто надел розовые очки этого не видит, у них ресурсов в разы болльше чем в Украине, они сильнее чем мы и это факт, надо трезво смотреть на вещи, у них ВПК очень мощный, одна Москва имеет годовой бюджет 40 млрд зелени,а это на 10 больше чем весь бюджет Украины, надо отталкиватся от этого и строить свою оборону с умом,а не сидеть закинув нога за ногу и говорить что русские никакие
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у них возможностей,современного оружия и всего остального в разы больше чем у нас,только тот кто надел розовые очки этого не видит, у них ресурсов в разы болльше чем в Украине, они сильнее чем мы и это факт, надо трезво смотреть на вещи, у них ВПК очень мощный, одна Москва имеет годовой бюджет 40 млрд зелени,а это на 10 больше чем весь бюджет Украины, надо отталкиватся от этого и строить свою оборону с умом,а не сидеть закинув нога за ногу и говорить что русские никакие
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во-первых с таким подходом тебе надо ник сменить! Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 171
во вторых никто тут не собирался недооценивать врага, ресурсов у них ***** причем главный их ресурс это долбоебы согласные переться убивать в чужую страну по любому поводу, просто потому что везде лучше чем дома. я говорю что все их "новое" нихуя не новое.
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Какие очки?
Самолеты кацмических сил рабсии разработки прошлого века такие же как у нас. Уровень техники 4. Добавка ++ к этому пока еще летающему хламу не делает эту технику боеспособнее нашей, такое решение вопроса апгрейда с добавлением плюсов скорее рашидовщина в чистом виде, к тому же вооруженние ракетами воздух-воздух производства майден Юкрейн, никак не ставит одну единицу против другой в какое либо превосходство.
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Донбасс сам встанет на колени перед Украиной
Мнения 03-дек, 15:269 1 011 7

Тут ко мне обратились с двумя вопросами.

1. Нужно ли дальше помогать Украине из Америки?

2. Какие дальнейшие шаги с Донбассом?

1. Украине надо помогать дальше. И я считаю не столько деньгами, сколько готовым оружием, которого у нас на складах на 20 лет вперёд и использовать не будут.

Те же наши старые модели оружия и транспорта - они лежат в чистых пакетах с маслом, никогда не распаковывались и уже для нас использоваться не будут. Можно всё бесплатно передать Украине или многое, если не всё.

Также помощь должна идти обусловленными реформами. Проведена реформа - Украине высылается пароход с гаубицами. Снят с должности коррупционер - Украине перевели транш денег. И так далее.

Приведение Украины в западный форпост на границе с НАТО, даст возможность самому НАТО меньше напрягаться. Потому если в НАТО сегодня Украине путь заказан, то можно и нужно сделать из Украины бронекулак, где при каком-то русском вмешательстве и оккупации начнётся Афганистан номер 2. По-моему, это ежу понятно, что именно таким образом надо действовать.

2. Донбасс будет кровоточащим геморроем с возможным раком всей Украины. Это разорённая, желающая стать русской, земля и территория Украины.

Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально.

Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно.

Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове.

Моё мнение, что нужно данную территорию отделить физически от Украины и оставить в том замороженном, непотребном виде как оно есть.

Пусть жрут д@рьмо из-под себя и поют русские песни, если им так нравится. При этом де-юре от территории не отказываться.

Такой порядок даст возможность сохранить архинужные средства, которых при действующем Норд стриме 2 станет в разы меньше. И также не надо будет вечно ходить на цырлах перед бандитами, которые в гробу видели эту Украину.

Если Украина поднимется и решит свои, прежде всего внутренние задачи, то и этот регион сам захочет вернуться обратно, встанет на колени и будет просить об этом.

А если Украина будет продолжать сидеть в болоте, шаг вперёд и два назад, то заставлять вернуться, платить за лояльность, не имея лишних денег, это лишь создать все условия для развития раковой опухоли из одного места в метастазы всей страны.

И никаких дальнейших переговоров о том, чтобы вернули украденную законную собственность Украины.

Законную собственность возвращают без каких-либо условий и ещё штраф платят за преступление, что взяли без спроса. А не стоят на коленях, просят весь мир засвидетельствовать это возвращение своего же законного добра, с одновременным проведением показательно-учебной акции, где всей Украине намажут задницу вазелином, за её же счёт и будут грубо иметь под улюлюканье из России.

АЛЕКСАНДР ФЛИНТ
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Ти цю "новину" (що петя підняв та озброїв) виковиряв язиком із петіної дупи?
Ну тоді зрозуміло....
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А якже тоді ми з "піднятою" петею армією зуміли потрапити в два котли і підписати капітуляцію у вигляді "формули Штаймаєра"?
Щось не сходиться....
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А можна детально про "два" котли? От, скільки тисяч українських солдат попало в полон під Дебальцевим?)))) кіздабол кацапський, йди порахуй кацапів і чеченів, яких наші перехєрячили під Дебальцевим. Чечени після того взагалі упіздили в свої аули рани зализувати і більше в Україну ні ногою. "Два котли"... методичку зміни, кацапе!)))
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Меньше ексПЕРДІВ слухайте . А слухайте воінів та волонтерів . А армію перед майданом розпродали та розікрали . А ти кажеш Порошенко що зробив ... А кацапів , як і при савку - один ресурс живе м'ясо .
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Ну, пока нефть, газ и оружие продаются, чего б не шикануть
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Нууу, при таких "специалистах" и "знатоках" военного дела, как алкаш Сивоха при СНБО и ГОВНокомандующий имитирующий игру х..м на рояле, у нас оснащение Армии достигнет небывалых "высот".
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З Сівохою згоден. А чого ж Петро за 5 років так мало зробив, причому бюджет був не поганий.
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тому, що є певний технологічний цикл та розробки. Щоби щось отримати через 7-10 років треба починати сьогодні. Росія почала ці процеси на початку 2000-х.
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Петро за 5 років ДОХРІНА зробив для армії. А пост Згуреця ви не прочитали,бо претензії якраз стосуються теперішнього часу:

"На кінець 2019 року склалася надзвичайно тривожна ситуація з виконанням державного оборонного замовлення та завантаженням оборонних підприємств замовленнями. Попри наявність значного фінансового ресурсу, передбаченого для Міноборони для реалізації державних програм розвитку озброєння та військової техніки, з боку Міністерства оборони України відбувається фактичне блокування використання коштів на ці потреби. Так, станом на кінець листопада 2019 року не використані значні кошти на розробку та закупівлю нових та модернізованих зразків озброєння.
Це створює загрозу для забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням та технікою, спричиняє зупинку робіт на оборонних підприємствах, звільнення професійних кадрів, викликає руйнацію виробничих потужностей та зникнення професійних компетенцій вже в найближчій перспективі.
Така ситуація є наслідком відсутності у державі дієвої системи формування та прийняття рішень у сфері оборонно-промислового комплексу та реалізації держоборонзамовлення. Сьогоднішня та перспективна діяльність підприємств ОПК потребує ефективної системи управління для формування та реалізації необхідних рішень".Источник: https://censor.net.ua/b3163157
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Ентот Огурец бочку катит на сивочолого ГЕТЬмана!
))))
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железный капут

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Кулемет карамельками-росшенками
стрыляет??? При попадании смертельный диабет!!
😱
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Кацапские фотошопы всегда в почёте у зебилов были! Совпадение?
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Надо военный сбор увеличить.... И зарплату в "Укроборонпроме".....
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Надо военный сбор увеличить.... И зарплату в "Укроборонпроме".....

Особливо немам изголодавшихся в БПП...
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в последнее время обратил внимание - все больше стал звучать тезис о том что нам нет смысла оказывать сопротивление кацапам потому что "они сильнее и их больше и у них оружие лучше". говорят как зебобики так и вот такие вот "эксперты".
это подготовка лохтората к тому что "мы прекратили войну потому что мы слабые и нет смысла сопротивляться"
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..кацапи блефуют сильно, но ракетная отрасль и авиация у них таки не дремлют...почему наши при равных изначальных условиях не мычат и не телятся, не понимаю...
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а в ракетостроении еще и много лучше...бабки нужно в ВПК и науку военную вкладывать, а тупо на дорогах десятки лярдов каждый год "пилить".....
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А ракетобудуванням українці керували чи малороси?
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не знаю, причем тут керували, не умеют- выкинуть нахрен, но и средь них есть толковые, ну были, точно знаю.. Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 7292 ... кучму поставить, он еще ого живчик какой, Горбулин потерялся где то....
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Бо ватників, зрадників і просто уродів-злодіїв при владі "німєрєно"
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Клоун - уважай свой народ, чтобы уважали тебя....
Видео 03-дек, 16:079 457 0

зеленски - Если саммит провалится, я не начну войну на донбассе

Та расскажите ему уже кто то, что война на Донбассе идет с весны-лета 14 года, когда регулярные войска РФ сначала обстреливали наших десантников и пограничников с территории России, а потом завели БТГры регуляров с бронетехникой и артиллерией через границу.

Ну не делайте ж из него посмешище перед всем миром.

Так он всю жизнь работал над имиджем посмешища, а мы теперь что - должны быть против и обламать пацана? Он так долго и уверенно к успеху шел! Браво, и на бис по пианине, пожалуста!!!
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якщо саміт провалиться він полетить відразу в Ростов або Італію бо очко не залізне а тут ще йолка на носі!
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саммит не провалиться. просто зеленский, это пацанёнок перед матёрым гебешником, посему результат предсказуем.
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не згоден бо не знаю глибину дна, з казино можно вийти без грошей , а можно без одягу!
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когда регулярные войска РФ сначала обстреливали наших десантников и пограничников с территории России, а потом завели БТГры регуляров с бронетехникой и артиллерией через границу.

Так оно и было. Мне со слов рассказывали.
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Так Украина же готовиться к капитуляции. Смысл новое вооружение и технологии нам внедрять. Готовьтесь лучше шить теплые кожухи и валенки потому что там очень холодно куда кацапы вас будут вывозить после ЗЕ-капитуляции.
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куда кацапы вас будут вывозить



А Вы откуда пишите, если Вас это не касается?
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что такое "современный" образец???? по какому критерию современный ??? В52 выпуска 70-х годов современные или нет?? Настоящий специалист не может оперировать такими безграмотными категориями. Отсюда вывод - абсолютно левый чувак!
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добавлю: нам и не нужен паритет с рф, мы ее оккупировать не собираемся. нам нужно отбиться. к людям, нашим защитникам отношение у власти как в совке или хуже - вот проблема.
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Жодного танку оплот в армії, жодного нового літака і т.д За систему ППО НЕзнаю не було даних у відкритому доступі.
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танки это наступательное оружие, старые можна модернизировать напичкать хоть чем, а вот ракеты сверх звука-это прокол нехилый...да и самолетиков легких типа Ф-116 можна было наклепать...есть и где и кем пока еще..слишком ментурой увлеклись, она уже лучше всу вооружена и экипирована...
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Юрий Евгеньевич и Вася Рыбников, - это тоже Зеленский виноват?
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Так пэпка орал, *лучшая в мире армия*!
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А как же г-н Порошенко кричал что украинская армия 10 место в Европе? Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 5115
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А как же г-н Порошенко кричал что украинская армия 10 место в Европе?

Это он на радостях кричал, когда деньги вместо армии в офшоры пошли!...
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Хм. Тут купленные порохоботы орали, что мародер Пораженко поднял армию. А, оказывается, при нем были взорваны 5 складов с вооружениями на миллиарды долларов. Виноваты - инопланетяне
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Вот интересно.
Когда я тут писал, что рашка постоянно усиливает армию и вкладывает бабло в новое оружие (усиленно к перемирию готовятся), меня тут как только не обзывали. Лайкают тут только темы, что в рашке всё давно ржавое и вообще мы воевать будем с пьяными туземцами, у которых из оружия камни и палки.
Проснитесь уже! Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 4316
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Да ну, видел я ту Армату. Картон картоном.
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Жопа полная

Главное,что капелланы есть в ВСУ и МВД - наверно с РПЦ набрали...
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Вспоминается пердеж парашенко о самой сильной армии в европе, так может он кацапов как раз и имел ввиду а не Украину 😄
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Зебня подготавливает стадо к капитуляции... Стадо радостно одобряет...
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ГУР не должно клянчить, а должно ставить раком коррупцию, выводящую миллиарды из страны.
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Меня та то же самое что говорит этот эксперт - банили вышиватники.
Раша в год производит и передает в армию примерно 50 новых самолетов и вертолетов.
И около 100 новых танков и бронетехники.
30 новых кораблей.
Начиная с войн в Чечне, Раша методично выделяет деньги на армию, совершенствует оружие и испытывает в "горячих точках". Конечно со США или даже с Китаем Раше не тягаться, но Украина не имеет шансов в прямом столкновении.
Почему-то вышиватники считают что "патриот" должен закрыть глаза на факты.
Вышиватники - фас!
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Только не 50 новых самолетов и вертолетов а около 100, бронетехники тоже больше, я про это писал на ветке Империя Атакует, меня не банили Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець - Цензор.НЕТ 1764
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а почему же защитники ДАПА (Донецкий аэропорт) уничтожили славный, высокоснащенный , элитный спецназ "Вымпел", личный откормленный Путиным спецназ. Потери были огромны, что даже ,tp,j;ybr Путин ходил в церковь и свечку поставил за убиенных?
аналогично по Чечне - Чечню так и не завоевали, ее купили!!!
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зато у нас много генералов...., уррра, товарищи, с ними мы -сила....
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Все вірно , Козлостан більше ніж 20 років постійно збільшує фінансування арміі , постійно дбає про нову зброю в підрозділах , а Украіна більше ніж 20 років знищувала свою армію та обкрадала іі на всіх рівнях , так що тут як кажуть картина маслом
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Наверное именно поэтому,згурец,они пытаются всем папуасам втюхать последнее еще работающее совковое железо.
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А яке оснащення було у фінів ??
Яке у них було населення і кількість літаків, танків, артилерії в порівнянні з Совком ??
Всі ці розповіді для залякування населення на кшталт : "Не бузіте, ато Путін нападе"
Крим здавали під такими ж заявами (швидше за все продали за $$)
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