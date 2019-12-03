 Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець

Про це повідомив військовий експерт Сергій Згурець у статті "Підрізані крила Яструба", опублікованій у блозі на Цензор.НЕТ.
"В останні роки Росія прискорено оновлює арсенал звичайних засобів збройної боротьби. Так, на початок 2019-го загальна оснащеність російських збройних сил сучасними зразками озброєння і військової техніки (ОВТ) виросла до 61% (в сухопутних військах - 48,3%, в повітряно -космічних силах - 74%, у військово-морському флоті - 62,3%, в повітряно-десантних військах - 63,7%).
Водночас у силах оборони України цей показник не перевищує 10%. Основу їх технічного оснащення складають зразки ОВТ 70-80 років минулого століття", - зазначив він.
При цьому Згурець підкреслює, що Генштаб ЗСУ націлений на "підвищення боєздатності і мобільності частин і підрозділів української армії шляхом збільшення різноманітності номенклатури озброєння і військової техніки радянського виробництва для покриття дефіциту арсеналів".
во вторых никто тут не собирался недооценивать врага, ресурсов у них ***** причем главный их ресурс это долбоебы согласные переться убивать в чужую страну по любому поводу, просто потому что везде лучше чем дома. я говорю что все их "новое" нихуя не новое.
Самолеты кацмических сил рабсии разработки прошлого века такие же как у нас. Уровень техники 4. Добавка ++ к этому пока еще летающему хламу не делает эту технику боеспособнее нашей, такое решение вопроса апгрейда с добавлением плюсов скорее рашидовщина в чистом виде, к тому же вооруженние ракетами воздух-воздух производства майден Юкрейн, никак не ставит одну единицу против другой в какое либо превосходство.
Мнения 03-дек, 15:269 1 011 7
Тут ко мне обратились с двумя вопросами.
1. Нужно ли дальше помогать Украине из Америки?
2. Какие дальнейшие шаги с Донбассом?
1. Украине надо помогать дальше. И я считаю не столько деньгами, сколько готовым оружием, которого у нас на складах на 20 лет вперёд и использовать не будут.
Те же наши старые модели оружия и транспорта - они лежат в чистых пакетах с маслом, никогда не распаковывались и уже для нас использоваться не будут. Можно всё бесплатно передать Украине или многое, если не всё.
Также помощь должна идти обусловленными реформами. Проведена реформа - Украине высылается пароход с гаубицами. Снят с должности коррупционер - Украине перевели транш денег. И так далее.
Приведение Украины в западный форпост на границе с НАТО, даст возможность самому НАТО меньше напрягаться. Потому если в НАТО сегодня Украине путь заказан, то можно и нужно сделать из Украины бронекулак, где при каком-то русском вмешательстве и оккупации начнётся Афганистан номер 2. По-моему, это ежу понятно, что именно таким образом надо действовать.
2. Донбасс будет кровоточащим геморроем с возможным раком всей Украины. Это разорённая, желающая стать русской, земля и территория Украины.
Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально.
Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно.
Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове.
Моё мнение, что нужно данную территорию отделить физически от Украины и оставить в том замороженном, непотребном виде как оно есть.
Пусть жрут д@рьмо из-под себя и поют русские песни, если им так нравится. При этом де-юре от территории не отказываться.
Такой порядок даст возможность сохранить архинужные средства, которых при действующем Норд стриме 2 станет в разы меньше. И также не надо будет вечно ходить на цырлах перед бандитами, которые в гробу видели эту Украину.
Если Украина поднимется и решит свои, прежде всего внутренние задачи, то и этот регион сам захочет вернуться обратно, встанет на колени и будет просить об этом.
А если Украина будет продолжать сидеть в болоте, шаг вперёд и два назад, то заставлять вернуться, платить за лояльность, не имея лишних денег, это лишь создать все условия для развития раковой опухоли из одного места в метастазы всей страны.
И никаких дальнейших переговоров о том, чтобы вернули украденную законную собственность Украины.
Законную собственность возвращают без каких-либо условий и ещё штраф платят за преступление, что взяли без спроса. А не стоят на коленях, просят весь мир засвидетельствовать это возвращение своего же законного добра, с одновременным проведением показательно-учебной акции, где всей Украине намажут задницу вазелином, за её же счёт и будут грубо иметь под улюлюканье из России.
АЛЕКСАНДР ФЛИНТ
Ну тоді зрозуміло....
Щось не сходиться....
"На кінець 2019 року склалася надзвичайно тривожна ситуація з виконанням державного оборонного замовлення та завантаженням оборонних підприємств замовленнями. Попри наявність значного фінансового ресурсу, передбаченого для Міноборони для реалізації державних програм розвитку озброєння та військової техніки, з боку Міністерства оборони України відбувається фактичне блокування використання коштів на ці потреби. Так, станом на кінець листопада 2019 року не використані значні кошти на розробку та закупівлю нових та модернізованих зразків озброєння.
Це створює загрозу для забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням та технікою, спричиняє зупинку робіт на оборонних підприємствах, звільнення професійних кадрів, викликає руйнацію виробничих потужностей та зникнення професійних компетенцій вже в найближчій перспективі.
Така ситуація є наслідком відсутності у державі дієвої системи формування та прийняття рішень у сфері оборонно-промислового комплексу та реалізації держоборонзамовлення. Сьогоднішня та перспективна діяльність підприємств ОПК потребує ефективної системи управління для формування та реалізації необхідних рішень".Источник: https://censor.net.ua/b3163157
))))
стрыляет??? При попадании смертельный диабет!!
😱
Особливо немам изголодавшихся в БПП...
это подготовка лохтората к тому что "мы прекратили войну потому что мы слабые и нет смысла сопротивляться"
Видео 03-дек, 16:079 457 0
зеленски - Если саммит провалится, я не начну войну на донбассе
Та расскажите ему уже кто то, что война на Донбассе идет с весны-лета 14 года, когда регулярные войска РФ сначала обстреливали наших десантников и пограничников с территории России, а потом завели БТГры регуляров с бронетехникой и артиллерией через границу.
Ну не делайте ж из него посмешище перед всем миром.
Так он всю жизнь работал над имиджем посмешища, а мы теперь что - должны быть против и обламать пацана? Он так долго и уверенно к успеху шел! Браво, и на бис по пианине, пожалуста!!!
Так оно и было. Мне со слов рассказывали.
А Вы откуда пишите, если Вас это не касается?
Это он на радостях кричал, когда деньги вместо армии в офшоры пошли!...
Когда я тут писал, что рашка постоянно усиливает армию и вкладывает бабло в новое оружие (усиленно к перемирию готовятся), меня тут как только не обзывали. Лайкают тут только темы, что в рашке всё давно ржавое и вообще мы воевать будем с пьяными туземцами, у которых из оружия камни и палки.
Проснитесь уже!
Главное,что капелланы есть в ВСУ и МВД - наверно с РПЦ набрали...
Раша в год производит и передает в армию примерно 50 новых самолетов и вертолетов.
И около 100 новых танков и бронетехники.
30 новых кораблей.
Начиная с войн в Чечне, Раша методично выделяет деньги на армию, совершенствует оружие и испытывает в "горячих точках". Конечно со США или даже с Китаем Раше не тягаться, но Украина не имеет шансов в прямом столкновении.
Почему-то вышиватники считают что "патриот" должен закрыть глаза на факты.
Вышиватники - фас!
аналогично по Чечне - Чечню так и не завоевали, ее купили!!!
Яке у них було населення і кількість літаків, танків, артилерії в порівнянні з Совком ??
Всі ці розповіді для залякування населення на кшталт : "Не бузіте, ато Путін нападе"
Крим здавали під такими ж заявами (швидше за все продали за $$)