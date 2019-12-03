 Україна і Грузія будуть членами НАТО, - Столтенберг

Про це він сказав, виступаючи на конференції NATO Engages: Innovating the Alliance, яка проходить у рамках саміту НАТО в Лондоні. Трансляція велася на сайті Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"НАТО вирішило ще на Бухарестському саміті, що Україна і Грузія стануть членами альянсу. Це рішення залишається. Водночас ми не встановлюємо точні часові рамки. Зараз ми зосереджені на тому, як ми можемо допомогти цим країнам рухатися в бік євроатлантичної інтеграції", - сказав він.
Генсек НАТО зазначив, що співпраця навіть без певних тимчасових перспектив важлива і добра і для України, і для Альянсу.
Крім того Столтенберг заявив про важливість проведення реформ в Україні та Грузії для вступу в НАТО.
Но мы признали, наконец,
Что наша матушка - Россия,
Великий Путин - наш отец!
Манили нас чужие дали,
Где каждый третий - педофил.
"... ОН не простит нас", - мы шептали.
А он простил!
А он - ПРОСТИЛ!!!
Всё это так невероятно,
Что даже верится с трудом!
ПРОСТИЛ НАС ПУТИН! Так приятно
Теперь вернуться в Отчий Дом!
Мы 20 лет слонялись где-то,
Забыв, что дома ждёт родня.
Простил нас Путин! Мы же дети!
Он примет нас и даст ремня.
Мы не народом были, - стадом, -
Предать готовым всякий раз!
Травили мамку шоколадом,
Не забывая тырить газ.
Мы позабыли дисциплину
За 20 долгих, глупых лет.
Но вот стоим всей Украиной,
Готовые держать ответ.
Мы заслужили кнут исконный,
Ведь осознали лишь сейчас,
Что все свободы и законы
Дешевле, чем дешёвый газ.
И выйдет Путин к нам Небесный
И скажет всем, забывшим страх:
"Не на майданах ваше место,
Оно в забоях и цехах!"
Без Путина не будет толку!
(поверьте, братцы, старику)
Он даст нам рашпиль и спецовку,
И вновь приставит нас к станку!
И восстановим мы заводы!
Запустим снова ДнепроГЭС!!!
На КПВВ «Каланчак» задержан член «Единой России» - он приехал за украинским загранпаспортом
с нашим то... еврейским...счастьем ))))))
Найкращою допомогою було б відкриття в Україні та Грузії військових баз НАТО, як це свого часу зробили в Косово... Після появи там бази Кемп-Бондстіл серби заткнулися і навіть пікнуть бояться!
"Сливной бачок" обиделся на высказывание о русском гербе:
Унитазы Всех Стран Объединяйтесь!!!
А там и собираться в Париже и сдавать Украину будет уже некому...
Селенский, требуй ПДЧ, расписки и заложников! Требуй назвать точные сроки! И срочно вылетай в ЛондОн на саммит!!!
Я помню 2014 год, когда ты тщательно подбирал слова и выражал глубокую обеспокоенность, руководя НАТО.
03 декабря 2019 года Парламент Венгрии обратился к Государственной думе Российской Федерации с просьбой объединить усилия по защите прав меньшинств в Украине. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка", - отметил Володин.
Вместе с тем он призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.