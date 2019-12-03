 Україна і Грузія будуть членами НАТО, - Столтенберг

Про це він сказав, виступаючи на конференції NATO Engages: Innovating the Alliance, яка проходить у рамках саміту НАТО в Лондоні. Трансляція велася на сайті Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"НАТО вирішило ще на Бухарестському саміті, що Україна і Грузія стануть членами альянсу. Це рішення залишається. Водночас ми не встановлюємо точні часові рамки. Зараз ми зосереджені на тому, як ми можемо допомогти цим країнам рухатися в бік євроатлантичної інтеграції", - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що співпраця навіть без певних тимчасових перспектив важлива і добра і для України, і для Альянсу.

Крім того Столтенберг заявив про важливість проведення реформ в Україні та Грузії для вступу в НАТО.

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