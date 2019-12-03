EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  4135  47
Все про:НАТО (2192) Столтенберг Єнс (435)

 Україна і Грузія будуть членами НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія будуть членами Альянсу.

Про це він сказав, виступаючи на конференції NATO Engages: Innovating the Alliance, яка проходить у рамках саміту НАТО в Лондоні. Трансляція велася на сайті Альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"НАТО вирішило ще на Бухарестському саміті, що Україна і Грузія стануть членами альянсу. Це рішення залишається. Водночас ми не встановлюємо точні часові рамки. Зараз ми зосереджені на тому, як ми можемо допомогти цим країнам рухатися в бік євроатлантичної інтеграції", - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що співпраця навіть без певних тимчасових перспектив важлива і добра і для України, і для Альянсу.

Крім того Столтенберг заявив про важливість проведення реформ в Україні та Грузії для вступу в НАТО.

Читайте також: Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163178
 
   
 Топ коментарі
 
Только не при зеле. Зелёные черти игнорируют саммит нато.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В кінці 2000-х москалі збирались в НАТО, просто вже забули.
 показати весь коментар
 
 
Только не при зеле. Зелёные черти игнорируют саммит нато.
 показати весь коментар
 
 
Все прально, очечко пуйлу перед 9 числом ннужно **************
 показати весь коментар
 
 
Звісно. Ми вже вміємо воювати з нелюдями.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если перевести на человеческий, то Столтенберг сказал следующее - разглядеть время вступления Украины в НАТО сейчас не представляется возможным даже в телескоп!
 показати весь коментар
 
 
Пусть нет у нас ума и силы,
Но мы признали, наконец,
Что наша матушка - Россия,
Великий Путин - наш отец!
Манили нас чужие дали,
Где каждый третий - педофил.
"... ОН не простит нас", - мы шептали.
А он простил!
А он - ПРОСТИЛ!!!
Всё это так невероятно,
Что даже верится с трудом!
ПРОСТИЛ НАС ПУТИН! Так приятно
Теперь вернуться в Отчий Дом!
Мы 20 лет слонялись где-то,
Забыв, что дома ждёт родня.
Простил нас Путин! Мы же дети!
Он примет нас и даст ремня.
Мы не народом были, - стадом, -
Предать готовым всякий раз!
Травили мамку шоколадом,
Не забывая тырить газ.
Мы позабыли дисциплину
За 20 долгих, глупых лет.
Но вот стоим всей Украиной,
Готовые держать ответ.
Мы заслужили кнут исконный,
Ведь осознали лишь сейчас,
Что все свободы и законы
Дешевле, чем дешёвый газ.
И выйдет Путин к нам Небесный
И скажет всем, забывшим страх:
"Не на майданах ваше место,
Оно в забоях и цехах!"
Без Путина не будет толку!
(поверьте, братцы, старику)
Он даст нам рашпиль и спецовку,
И вновь приставит нас к станку!
И восстановим мы заводы!
Запустим снова ДнепроГЭС!!!
 показати весь коментар
 
...и то хлеб..))...если сами не развалятся и политику свою трусливую не обновят...кацапа пи..дить нужно в любой точке мира как физически так и и особо экономически, пока это недоразумение на 1\7 части суши не развалится на куски Украина и Грузия будут членами НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1169 ...
 показати весь коментар
 
А у нас и у них на Западе другого пути нет. Иначе сссрия-2.
 показати весь коментар
 
Зараз ми зосереджені на тому, як ми можемо допомогти цим країнам рухатися в бік євроатлантичної інтеграції

Найкращою допомогою було б відкриття в Україні та Грузії військових баз НАТО, як це свого часу зробили в Косово... Після появи там бази Кемп-Бондстіл серби заткнулися і навіть пікнуть бояться!
 показати весь коментар
 
 
А почему вы уверены, что это НАТО не хочет? Вы посмотрите какое прорашистское лобби у нас во власти: было и есть.
 показати весь коментар
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-LckKLQIZ24&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2o1TUkM61dPhaRf37I5V_227gAm9D6wli3GfiHpVQqmm0ABYLpAjzGwF4

"Сливной бачок" обиделся на высказывание о русском гербе:
Унитазы Всех Стран Объединяйтесь!!!
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, что Зебил не переживет это заявление...
А там и собираться в Париже и сдавать Украину будет уже некому...
 показати весь коментар
 
 
Ну как гора с плеч! Дождались. Теперь как по маслу войдёт! Спасибо тебе Стол-тейбл-берг ты наш!
 показати весь коментар
 
конечно будем! Это раньше мы никому не были интересны в своем дубке и касках а-ля привет 2я мировая. Сейчас люди с опытом зашампуривания свнсобакинцев очень всем нужны, особенно когда мы перевооружимся на 100%
 показати весь коментар
 
Это всё только благодаря Ирке Геращенко и Порошенке - это они Пристайку поймали и в багажнике в ЛондОн отвезли!!!
Селенский, требуй ПДЧ, расписки и заложников! Требуй назвать точные сроки! И срочно вылетай в ЛондОн на саммит!!! Україна і Грузія будуть членами НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6108
 показати весь коментар
 
Украина член НАТО это крах имперский амбиций московии в Украине
 показати весь коментар
 
 
Легко раздавать комментарии, когда ты уже не на должности.
Я помню 2014 год, когда ты тщательно подбирал слова и выражал глубокую обеспокоенность, руководя НАТО.
 показати весь коментар
 
"поганушка седни" седня заявила что лолита не оправдала ожиданий ))
 показати весь коментар
 
 
Мадяры (Венгры) будут "палки в колеса" вставлять на вступление Украины в НАТО.
03 декабря 2019 года Парламент Венгрии обратился к Государственной думе Российской Федерации с просьбой объединить усилия по защите прав меньшинств в Украине. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка", - отметил Володин.
Вместе с тем он призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине. Україна і Грузія будуть членами НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6149
 показати весь коментар
 
Убогие!! Что он может вам сказать этот Столтенберг? Только то, что вы хотите слышать.А вы и хаваете идиоты!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору