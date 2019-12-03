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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Денісова (394) Італія (330) Національна гвардія (636) Марків (81)

 Омбудсмен Денісова відвідала українського нацгвардійця Марківа в італійській колонії. ФОТО

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Марків утримується у міланській виправній колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини.

"Ми детально обговорили обставини справи, за якою італійській суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста. Наголошую, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка — французького журналіста, при цьому, ніяких експертиз слідством проведено не було. Також, в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Віталія Марківа у складі парамілітарних структур. А, насправді, українець належав до військовослужбовців Національної гвардії України", - написала Денісова.

Омбудсмен Денісова відвідала українського нацгвардійця Марківа в італійській колонії 01

"Зазначаю, що обвинувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення", - підкреслила омбудсмен.

Денісова закликала державні органи України визначитися зі статусом нашого громадянина Віталія Марківа, засудженого в Італійській Республіці.

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Омбудсмен Денісова відвідала українського нацгвардійця Марківа в італійській колонії 02
Омбудсмен Денісова відвідала українського нацгвардійця Марківа в італійській колонії 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163175
 
   
 Топ коментарі
 
Офигительная работа - ноль ответственности, главное надо уметь делать умный портрет и бодро что то такое там рассказывать будто ты все время: переживаешь, помогаешь, интересуешься, озабочен, озадачен, обрастерян, образумлен, чуть не обосрался - так глубоко тя заботит что кого то там закрыли ни за что.
Главное шо сотни криминальных зэков из ОРДЛО вытянула - шо б мы делали без этих выносливых парней?
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График оплаченной служебной командировки УПЧ Денисовой в Италию с 02 по 09.12.2019:
- 02.12.19 (с 11.00 до 12.00) - посещение Виталия Маркива в итальянской тюрьме.
- 03.12.19 по 09 12.19 - другие вопросы....
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А это что, она с мужем и дочерью?...
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А вот и повод нашелся в Италию сгонять за шмотками перед НГ и Рождеством
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опередил!) Судя по фото новые ботиночки и пальтишко из итальянских бутиков, купленных на распродаже) Доця её тоже одета нормуль!
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Офигительная работа - ноль ответственности, главное надо уметь делать умный портрет и бодро что то такое там рассказывать будто ты все время: переживаешь, помогаешь, интересуешься, озабочен, озадачен, обрастерян, образумлен, чуть не обосрался - так глубоко тя заботит что кого то там закрыли ни за что.
Главное шо сотни криминальных зэков из ОРДЛО вытянула - шо б мы делали без этих выносливых парней?
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Разоделась во все брендовое , только в тюрьму в таком.
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Летом надо было ехать - тогда и на пляж можно было бы сгонять!
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Вот вам и независимое запрадное правосудие. На какких то косвенных уликах осудили украинского воина на пол-жизни. Ганьба этому продажному макаронному левосудию!
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График оплаченной служебной командировки УПЧ Денисовой в Италию с 02 по 09.12.2019:
- 02.12.19 (с 11.00 до 12.00) - посещение Виталия Маркива в итальянской тюрьме.
- 03.12.19 по 09 12.19 - другие вопросы....
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Посольство Украины в Риме.

Адрес: Via Guido d'Arezzo, 9, 00198 Roma RM, Италия

Телефон: +39 06 841 2630

Много работы, не справляются, билеты на "К-ал 95" продают.
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Это Европа. Придется ему отсидеть все 24 года.
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Стрснно как-то получается - из российской тюрьмы вытянуть человека проще, чем из союзнической Европы.
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