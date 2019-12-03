 Омбудсмен Денісова відвідала українського нацгвардійця Марківа в італійській колонії. ФОТО

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Марків утримується у міланській виправній колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини.

"Ми детально обговорили обставини справи, за якою італійській суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста. Наголошую, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка — французького журналіста, при цьому, ніяких експертиз слідством проведено не було. Також, в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Віталія Марківа у складі парамілітарних структур. А, насправді, українець належав до військовослужбовців Національної гвардії України", - написала Денісова.

"Зазначаю, що обвинувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення", - підкреслила омбудсмен.

Денісова закликала державні органи України визначитися зі статусом нашого громадянина Віталія Марківа, засудженого в Італійській Республіці.

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.



