 Вісім громадян України постраждали внаслідок ДТП у Воронезькій області РФ, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби України Василь Кирилич.

"За інформацією консула України в РФ, 3 грудня 2019 року, через складні погодні умови в ДТП потрапив рейсовий автобус з українськими реєстраційними номерами, який прямував за маршрутом Запоріжжя - Ростов-на-Дону. За повідомленнями консула, внаслідок інциденту 8 громадян України зазнали травм різного ступеня тяжкості, один із них - у важкому стані", - сказав Кирилич.

За його словами, постраждалих госпіталізовано в Богучарську центральну районну клінічну лікарню Воронезької області.

"Консул підтримує оперативний зв'язок з управлінням МНС РФ у Воронезькій області та лікувальним закладом. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби та посольства України в РФ", - зазначив Кирилич.

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