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 Вісім громадян України постраждали внаслідок ДТП у Воронезькій області РФ, - МЗС

Вісім українців постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Воронезькій області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби України Василь Кирилич.

"За інформацією консула України в РФ, 3 грудня 2019 року, через складні погодні умови в ДТП потрапив рейсовий автобус з українськими реєстраційними номерами, який прямував за маршрутом Запоріжжя - Ростов-на-Дону. За повідомленнями консула, внаслідок інциденту 8 громадян України зазнали травм різного ступеня тяжкості, один із них - у важкому стані", - сказав Кирилич.

За його словами, постраждалих госпіталізовано в Богучарську центральну районну клінічну лікарню Воронезької області.

"Консул підтримує оперативний зв'язок з управлінням МНС РФ у Воронезькій області та лікувальним закладом. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби та посольства України в РФ", - зазначив Кирилич.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163168
 
 
 Топ коментарі
 
сподіваюсь - серед тих "граждан" українців не було
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Нехай щастить снова!!!

Ехайте, ехайте. И, чем больше, тем лучше. Но лучше там и оставайтесь.
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8 шт для "вахты" маловато. Наверно клоуны, в Ростовский цирк на гастроли, дублеры К95.
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нормально, вона ж не працює? чи то сліпий траст?
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сподіваюсь - серед тих "граждан" українців не було
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Нехай щастить снова!!!

Ехайте, ехайте. И, чем больше, тем лучше. Но лучше там и оставайтесь.
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Запорожье - Ростов-на-Дону
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О какой войне вы говорите?
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Фу, мля....Ехали толчки и абосранные дырки кацапам мыть.... ну потому, что унитазы только в Европе...
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Да чего ж хорошего? Люди в аварию попали...
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Восемь граждан Украины пострадали в результате ДТП в Воронежской области РФ, - МИД
Не понял... написано ж- граждан Украины!
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Да и хрен с ними...это малоросы а не украинцы...
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