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Все про:Новий рік (195) СБУ (4974) Бутусов Юрій (1137) Баканов Іван (86)

 Баканов заборонив співробітникам СБУ колективно святкувати Новий рік "з метою недопущення дискредитації". ДОКУМЕНТ

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заборонив співробітникам СБУ проводити колективні святкування Нового року "з метою недопущення дискредитації, а також для власної безпеки..."

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у спецслужбі, з цим документом під розпис ознайомлені всі співробітники структурних підрозділів СБУ по всій Україні.

Баканов заборонив співробітникам СБУ колективно святкувати Новий рік з метою недопущення дискредитації 01

"З метою недопущення дискредитації, а також для власної безпеки... керівникам підрозділів заборонити проведення святкових заходів... поза місцем постійної дислокації... УВБ (Управлінню внутрішньої безпеки) забезпечити контроль за виконанням цієї вказівки. Про випадки порушення доповідати заступникам голови СБУ ", - йдеться в тексті документа.

"Тобто офіцерам, яким довірено вищі державні секрети, допуски до держтаємниці, керівництво СБУ не довіряє разом бухати на Новий рік, а то раптом вони цим дискредитують спецслужбу. Вибачте, а з якого дива, люди, які живуть і працюють пліч-о-пліч, не мають права разом святкувати у свій вільний час?", - написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також: Головним завданням СБУ є захист державної безпеки, - Баканов

За словами журналіста, всі, хто готував на підпис цей документ - мають пройти перевірку на поліграфі, чи не є вони ворожими агентами, націленими на деморалізацію СБУ, і якщо вони не агенти, то треба направити їх на перевірку у психіатра на предмет адекватності.

"Прочитавши цей наказ, я зрозумів, що головна інспекція СБУ, виявляється, непокоїться, як співробітники святкуватимуть упродовж півтора місяців - грудень - січень, і займається такою хрінню. Голова підписує цей наказ, над яким будуть сміятися покоління сбушників. Внутрішня безпека контролюватиме. Заступники голови отримуватимуть доповіді", - пише Бутусов.

"Шановний Іване Баканов, накази, які не можна віддавати колективу "95-го кварталу", не варто віддавати і колективу СБУ. Сподіваюся, це ганебне рішення буде негайно скасовано, а всіх, хто вам таку нісенітницю підсунув на підпис і погодив, треба викинути копняком за двері. Ну або давайте йти до кінця - заборонимо в СБУ не тільки Новий рік, а й травневі свята. З цього наказу вийде чудовий естрадний номер "95-го кварталу" - буде дуже смішно, поза сумнівом", - підсумував Бутусов.

Баканов заборонив співробітникам СБУ колективно святкувати Новий рік з метою недопущення дискредитації 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163166
 
 
 Топ коментарі
 
Понимало бы оно хоть что-то в СБУ. Очередной клоун.
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Кароч, Бакланова никто не позвал... Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации" - Цензор.НЕТ 9546
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Оргії в СБУ не допустимі! Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9638
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Пить только дома, в одиночку, и под одеялом.
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и закусывать варенными огурцами, а не соленными. чтоб никто не услышал хруста!
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Пити через соломинку щоб не чути сьорбання.
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Опасается, что напьются и будут ругать Зе.
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Опять трєвожний інсайд от Лайзи Бахуццкой?
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Та прикувати себе кайданками до батареї... Бо ніком ж вірити не можна!
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Читайте внимательно, Баканов запретил бухать на НГ вне мест постоянной дислокациии )))))
Ну тоесть, будут бухать на месте постоянной дислокациии, т.е. будут пьянки на рабочем месте )))) А єто точно юморной супер-номер Кварталу95 ))))
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Понимало бы оно хоть что-то в СБУ. Очередной клоун.
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"оргии" - недопустимы, а "заходи щодо покращення психологічного клімату" - вполне. все равно ж нае.енятся, дык пусть хоть контроль какой был бы.
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Оце правильно...
Нагадало, як нам при совєтах, Різдво забороняли святкувати...
От ми цих москалів новим годом б'єм.

Молодець...
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Текст "указу" цього чорта якось по зебільному написаний 😕
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Когда в стране война, почти каждый день гибнут наши военные, какое может быть празднование вообще.
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Боится, что нынешние работники СБУ переплюнут клоунов из "К-ал 95" ?
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а сам вже намилився до каломийського на святкування
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чем дальше в лес - тем толше партизаны))))
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Вони й поодинці можуть ой-як "дискредитувати" (Стара Школа!)
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На корпоративы я не хожу. Боюсь узнать про коллег что-нибудь неожиданное или показать им что-нибудь неожиданное. И отправляясь на новогодний корпоратив, всегда помните что вам с этими людьми еще работать.
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колективні п'янки на роботі, особливо в силових структурах явище дуже погане.
але порохоботам пох країна,іх скрепи тривожать .і свята віра в те, що не бздить потрошенком -- не кошерне
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Чим відрізняється п"яний професіонал від тверезого дибіла?
Тим, що професіонал завтра тверезим буде. Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации" - Цензор.НЕТ 6361
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ти ніколи розумним не будеш, це не твоє, бо завтра ,іноді, може і не настати Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации" - Цензор.НЕТ 5107
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Діду, зелена влада добуває кінця, як далі жити будеш?
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як і жив, у мене немає авторитетів скрепів. є закони, є мораль і більше нічого.
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Ну да...
4-й час корпоратива СБУ.
- Петя, у меня в стакане плавает маленький зеленый чертик!
- Срочно звони по поводу этого черта Баканову!
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А это что означает?

"... с целью недопущения дискредитациии, а также для собственной безопасности ... руководителям подразделений запретить проведение праздничных заведений ... вне места постоянной дислокации ...
УВБ (Управлению внутренней безопасности) обеспечить контроль за выполнением этого указания. О случаях нарушения докладывать заместителям председателя СБУ", - говорится в тексте документа."

Источник: https://censor.net.ua/n3163166
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это означает что их ограничивают в этом, я бы вообще запретил им бухать
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То есть, Вы признаете, что Баканов пытается вмешиваться, ограничивать личный досуг подчиненных?
И конкретизируйте, пожалуйста, предложение "я бы вообще запретил им бухать".
Запретить сотрудникам СБУ употреблять спиртные напитки вообще?
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ты как-то путаешь корпоративы с личным времяпровождением, нет?
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Корпоратив не личное времяпровождение во вне рабочее время?
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нет. согласиться могу про вне рабочее время, но и это не всегда так.
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Воно-то канєшно не можна. Бо сидять собі, бухають і обговорюють з чим вигідніше боротись: бабульки, генделики, проститутки, лохолоти, наркота або контрабанда. А там справді треш, якщо підслухать.
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Чем Украина отличается от ссср ? В ссср было большой праздник Новый год, и в Украине то самое ! Почему у христиан Новый год на 21 мести , и они делают гуляние на работе не по поводу нового года, а Рождество Христово?
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Безбожники потому что! Новый год, праздник сродни Дню прокурора, Дню бухгалтера и т.д. А Рождество --праздник мирового значения и вечного последствия!
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Не Новий рік, а день св. Сльвестра 31 грудня . У мене , і всіх католиків саме Сільвестра. А Різдво 25 грудня І так було завжди. Готуємо бігос, вушка...12 страв .
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Тобто за логікою виходить, що в СБУ такі страшенні розбещені кадри, така монструозна компанія алкоголіків та розпусників, що їм не можна навіть дозволяти щось святкувати - бо таке! ТАКЕ!!! влаштують! - ой мамо, що буде! це ж всім оргіям оргія!!!
Оце так ЛІЛ!
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Оргії зі спецзасобами - це вже через край! Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации" - Цензор.НЕТ 6452
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Логика тут трохи другая.
Беркута (ну в смысле Корд, чи хто они там щас, хз) - когда бухие - тоже дебоширят аж гай шумить.
Но на их доходы - они ж реально могут корпоратив разве шо у себя в мусарне замутить, ну на крайняк в каком-нибудь забитом гэнделе, где посетители и персонал поножовщину считают за обычное дело.
И новость о том, шо бухой беркут кому-то на корпоративе будку сломал - так себе сенсация.
А вот избушечка до генделей не опустится, а будет бухать в наикрутейших ресторанах.
И тут журналисты и начнут: а как это люди с зарплатой в 10К гривен замутили корпоратив на полтора лимона, ещё и Лепса с Ургантом за 200К евро пригласили.
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Пан Бутусов, вам лишь бы пузыри попускать. Судя по всему, писать больше не о чем. Если бы им не запретили, вы бы написали разгромную статью, о том, как СБУ гуляет в то время, когда в стране идет война и гибнут люди. В общем"баба яга против!"
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Ви так кажете наче працюєте в СБУ. Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации" - Цензор.НЕТ 1547
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Говорят,что все сбушники, когда видят Бакланова,ржут до потери пульса. Интересно какую кликуху они ему дали?😁
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Той випадок де не треба фантазувати. Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации" - Цензор.НЕТ 7426
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Тут в принципе неправильная постановка вопроса, нельзя запрещать людям праздник праздновать, пускай даже избушникам, та даже и мусорам (прости господи).
А вот с целью недопущения дискредитации - нужно им на праздниках запретить употреблять спиртные напитки, амфетамины, опиаты, галлюциногены и канабис, контроль возложить на УВБ.
И пусть себе веселятся на здоровье.
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Да, главное чтоб там предохранялись..
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Бухать запрещено поза мистом дислокации,т.е. на работе,как всегда, можно!
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и что же он на своих корпоративах исполняют, что целый Глава Службы безопасности берет под свой контроль эти вечорниці
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И запретить игру на рояле... Ето ж будИт плагиат!
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Как можно вообще праздновать, когда их коллег недавно убили, в государстве война . Хотя тем кто получает по 500 000 грн в год, таки можна .
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хм, а какое место постоянной дислокации у СБУ?
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Можно подумати що вони не дискредитовані)))) Нажруться все одно..
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"Уважаемый Иван Баканов, приказы, которые нельзя отдавать коллективу "95-го квартала", не стоит отдавать и коллективу СБУ".
Предлагаю помирить Бутусова с Бакановым, разрешив празднование Нового Года коллективно, но только на корпоративе "95 квартала". А чтобы всем СБУ-шникам таких корпоративов хватило, запустить этих клоунов по всей Украине по типу клонов "Ласкового Мая" под руководством зепутатов ВР во главе с Юзиком (клон которого всё равно подобрать не удастся). Баканов заборонив співробітникам СБУ колективно святкувати Новий рік "з метою недопущення дискредитації" - Цензор.НЕТ 7275
Источник: https://censor.net.ua/n3163166
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торговать наркотой и крышевать нелегальный бизнес это так детские шалости а вот отметить новый год это да серьезный проступок))))
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Придется каждому СБУшнику снимать ресторан и заказывать клоунов!
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"наденут маски кроликов, слонов и алкоголиков"
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