 Баканов заборонив співробітникам СБУ колективно святкувати Новий рік "з метою недопущення дискредитації". ДОКУМЕНТ

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у спецслужбі, з цим документом під розпис ознайомлені всі співробітники структурних підрозділів СБУ по всій Україні.
"З метою недопущення дискредитації, а також для власної безпеки... керівникам підрозділів заборонити проведення святкових заходів... поза місцем постійної дислокації... УВБ (Управлінню внутрішньої безпеки) забезпечити контроль за виконанням цієї вказівки. Про випадки порушення доповідати заступникам голови СБУ ", - йдеться в тексті документа.
"Тобто офіцерам, яким довірено вищі державні секрети, допуски до держтаємниці, керівництво СБУ не довіряє разом бухати на Новий рік, а то раптом вони цим дискредитують спецслужбу. Вибачте, а з якого дива, люди, які живуть і працюють пліч-о-пліч, не мають права разом святкувати у свій вільний час?", - написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За словами журналіста, всі, хто готував на підпис цей документ - мають пройти перевірку на поліграфі, чи не є вони ворожими агентами, націленими на деморалізацію СБУ, і якщо вони не агенти, то треба направити їх на перевірку у психіатра на предмет адекватності.
"Прочитавши цей наказ, я зрозумів, що головна інспекція СБУ, виявляється, непокоїться, як співробітники святкуватимуть упродовж півтора місяців - грудень - січень, і займається такою хрінню. Голова підписує цей наказ, над яким будуть сміятися покоління сбушників. Внутрішня безпека контролюватиме. Заступники голови отримуватимуть доповіді", - пише Бутусов.
"Шановний Іване Баканов, накази, які не можна віддавати колективу "95-го кварталу", не варто віддавати і колективу СБУ. Сподіваюся, це ганебне рішення буде негайно скасовано, а всіх, хто вам таку нісенітницю підсунув на підпис і погодив, треба викинути копняком за двері. Ну або давайте йти до кінця - заборонимо в СБУ не тільки Новий рік, а й травневі свята. З цього наказу вийде чудовий естрадний номер "95-го кварталу" - буде дуже смішно, поза сумнівом", - підсумував Бутусов.
Ну тоесть, будут бухать на месте постоянной дислокациии, т.е. будут пьянки на рабочем месте )))) А єто точно юморной супер-номер Кварталу95 ))))
Нагадало, як нам при совєтах, Різдво забороняли святкувати...
От ми цих москалів новим годом б'єм.
Молодець...
але порохоботам пох країна,іх скрепи тривожать .і свята віра в те, що не бздить потрошенком -- не кошерне
Тим, що професіонал завтра тверезим буде.
4-й час корпоратива СБУ.
- Петя, у меня в стакане плавает маленький зеленый чертик!
- Срочно звони по поводу этого черта Баканову!
"... с целью недопущения дискредитациии, а также для собственной безопасности ... руководителям подразделений запретить проведение праздничных заведений ... вне места постоянной дислокации ...
УВБ (Управлению внутренней безопасности) обеспечить контроль за выполнением этого указания. О случаях нарушения докладывать заместителям председателя СБУ", - говорится в тексте документа."
Источник: https://censor.net.ua/n3163166
И конкретизируйте, пожалуйста, предложение "я бы вообще запретил им бухать".
Запретить сотрудникам СБУ употреблять спиртные напитки вообще?
Оце так ЛІЛ!
Беркута (ну в смысле Корд, чи хто они там щас, хз) - когда бухие - тоже дебоширят аж гай шумить.
Но на их доходы - они ж реально могут корпоратив разве шо у себя в мусарне замутить, ну на крайняк в каком-нибудь забитом гэнделе, где посетители и персонал поножовщину считают за обычное дело.
И новость о том, шо бухой беркут кому-то на корпоративе будку сломал - так себе сенсация.
А вот избушечка до генделей не опустится, а будет бухать в наикрутейших ресторанах.
И тут журналисты и начнут: а как это люди с зарплатой в 10К гривен замутили корпоратив на полтора лимона, ещё и Лепса с Ургантом за 200К евро пригласили.
А вот с целью недопущения дискредитации - нужно им на праздниках запретить употреблять спиртные напитки, амфетамины, опиаты, галлюциногены и канабис, контроль возложить на УВБ.
И пусть себе веселятся на здоровье.
Предлагаю помирить Бутусова с Бакановым, разрешив празднование Нового Года коллективно, но только на корпоративе "95 квартала". А чтобы всем СБУ-шникам таких корпоративов хватило, запустить этих клоунов по всей Украине по типу клонов "Ласкового Мая" под руководством зепутатов ВР во главе с Юзиком (клон которого всё равно подобрать не удастся).
Источник: https://censor.net.ua/n3163166