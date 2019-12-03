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 Політика України
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Все про:Держгеокадастр (74) Башлик (1)

 Гончарук представив колективу Держгеокадастру нового керівника Башлика

Новим головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) вибрали Дениса Башлика. Він переміг на конкурсі, який уряд оголосив на цю посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України за підсумками представлення Башлика в Держгеокадастрі.

"Сьогодні ми тут, щоб докорінно змінити ставлення людей до сфери земельних відносин, зокрема в Держгеокадастрі як органі, який надає адміністративні послуги", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

В уряді доручили новому керівнику Держгеокадастру провести "тотальну перевірку" в службі і звільнити людей, "з якими асоціюється корупція в Держгеокадастрі".

Денис Башлик очолював Департамент міжнародного співробітництва та ринку земель у Держгеокадастрі. Є ініціатором успішних масштабних міжнародних проєктів зі Світовим банком, USAID, Kartverket. Співавтор низки інноваційних ініціатив у сфері ринку земель, зокрема щодо створення системи моніторингу земельних відносин.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163164
 
 
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Башлик - це часом не поганяло від слова "башляти"? Це справді прізвище, чи людина баналбюьно забашл, ла за посаду? Бо про конкурс чути не було.
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Ніт, це така чучмєкська шапка-каптур, прадєдушка будьоновки.
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Так я не про шапку. 😁 Я про чоловіка. А за шапку мені відомо. Хоч це радше не шапка, а каптур.
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Я прочел Шашлык - подумал, какая все-таки хорошая хвамилия..
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Закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність «Міжнародні відносини».
Кар'єра:
2013-2015 рр. - помічник депутата Верховної Ради України.
2016-2017 рр. - Головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру у Луганскій області.
З 2017 р. - директор Департаменту міжнародної співпраці та ринку

копать -колотить опять историк. Гончарук представил коллективу Госгеокадастра нового руководителя Башлыка - Цензор.НЕТ 3965
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Посмотрим по сколько у него девки по вызову...
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Сейчас попрёт вверх бизнес бабушки, тёщи и десятилетнего ребёнка.
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Нефедов опять там чего-то куда-то перенес. Наверное новую таможню на новую дату. Развлекается пацан.
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В правительстве поручили новому руководителю Держгеокадастру провести "тотальную проверку" в службеИсточник: https://censor.net.ua/n3163164
Ви тільки дали доручення призначеній особі провести перевірку такого масиву інформації як Кадастр і вже хочете продавати Землю? І хто ви після цього? Мілованов правильно сказав.
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ну шо клиент к продаже земли готов прокурор свой и тд
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НЕКУМОВЬЯ
Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко працює помічником нардепа від "Слуги народу" Олега Бондаренка
За словами нардепа, Кияшко - не професійний еколог, але він спеціалізується на темі промислових відходів.
За даними системи YouControl, раніше тесть президента був керівником ТОВ "Криворіжмонолітбуд" і ТОВ "Техноімпульс", які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.
Раніше організація "Екологія. Право. Людина" повідомляла, що Олег Бондаренко під виглядом збереження лісів протягнув через Раду вирубку Карпат.
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