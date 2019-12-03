 Гончарук представив колективу Держгеокадастру нового керівника Башлика

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України за підсумками представлення Башлика в Держгеокадастрі.
"Сьогодні ми тут, щоб докорінно змінити ставлення людей до сфери земельних відносин, зокрема в Держгеокадастрі як органі, який надає адміністративні послуги", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
В уряді доручили новому керівнику Держгеокадастру провести "тотальну перевірку" в службі і звільнити людей, "з якими асоціюється корупція в Держгеокадастрі".
Денис Башлик очолював Департамент міжнародного співробітництва та ринку земель у Держгеокадастрі. Є ініціатором успішних масштабних міжнародних проєктів зі Світовим банком, USAID, Kartverket. Співавтор низки інноваційних ініціатив у сфері ринку земель, зокрема щодо створення системи моніторингу земельних відносин.
Кар'єра:
2013-2015 рр. - помічник депутата Верховної Ради України.
2016-2017 рр. - Головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру у Луганскій області.
З 2017 р. - директор Департаменту міжнародної співпраці та ринку
копать -колотить опять историк.
Ви тільки дали доручення призначеній особі провести перевірку такого масиву інформації як Кадастр і вже хочете продавати Землю? І хто ви після цього? Мілованов правильно сказав.
Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко працює помічником нардепа від "Слуги народу" Олега Бондаренка
За словами нардепа, Кияшко - не професійний еколог, але він спеціалізується на темі промислових відходів.
За даними системи YouControl, раніше тесть президента був керівником ТОВ "Криворіжмонолітбуд" і ТОВ "Техноімпульс", які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.
Раніше організація "Екологія. Право. Людина" повідомляла, що Олег Бондаренко під виглядом збереження лісів протягнув через Раду вирубку Карпат.