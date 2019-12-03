 План з "алкогольного" акцизу виконано на 100%, як і обіцяли Президенту, - Верланов

Про це повідомляє сайт Державної податкової служби. Як йдеться в повідомлені, у серпні-листопаді до Державного бюджету України перераховано 2342,1 млн грн акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції (ЛГП), що на 48,6 млн грн, або на 2,1% більше, ніж в аналогічному періоді торік.
Також повідомляється, що у листопаді індикативні показники надходжень від акцизного податку з ЛГП виконано на 102,2%. Загалом до бюджету сплачено 813,4 млн грн, або на 277,1 млн грн (+51,7%) більше, ніж у листопаді минулого року.
У ДПС повідомили, що такого результату вони досягли завдяки підвищенню ефективності адміністрування та посиленню боротьби з тіньовим обігом алкоголю.
Зокрема, впровадження системи електронного адміністрування спирту, а також щодобовий моніторинг показників витратомірів-лічильників обсягів виробленого спирту надали податковій службі можливість контролювати його рух від місця виробництва до споживачів (зокрема, лікеро-горілчаної галузі).
"Нова податкова служба вже почала працювати таким чином, щоб тіньовий ринок тютюну і алкоголю не почувався вільно. На початку місяця я особисто пообіцяв Президенту, що план з "алкогольного" акцизу буде виконано і дотримав слова. Детінізація обігу алкоголю триває. Наступний крок – запровадження електронної акцизної марки, який дозволить підняти контроль за обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво покращити показники сплати податків", - зазначив Сергій Верланов.
Нагадаємо, що 1 листопада у Тернополі відбулася робоча нарада з питань розвитку спиртової галузі за участю Президента України Володимира Зеленського та Голови ДПС Сергія Верланова. Очільник ДПС поінформував присутніх про заходи Державної податкової служби щодо детінізації алкогольного ринку, а також запевнив, що результатом цієї роботи має стати забезпечення повноти надходжень акцизного податку до державного бюджету.
С ФОПами разобрался теперь пошёл косить бабло на спирте, потом табачке и ГСМ....
П.С. Половина розничных лицензий в
Житомирской области выданы незаконно - СБУ
http://enkorr.com.ua/a/news/Polovina_roznichnih_litsenziy_v_Zhitomirskoy_oblasti_vidani_nezakonno_-_SBU/239170
Спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство, - причитали детки в советском концлагере.
Трошки більше 2000 грн? Перемога!
2. "в бюджет уплачено ... на 277,1 грн (+ 51,7%) больше"
Це що, з владою зеклоуна стали настільки більше бухать? Звісно, зе-покращення!