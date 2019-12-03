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 Економіка
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Все про:акциз (51) алкоголь (671) Верланов Сергій (19)

 План з "алкогольного" акцизу виконано на 100%, як і обіцяли Президенту, - Верланов

Податкова виконала план акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції на 100%, як було обіцяно Президенту України головою ДПС Сергієм Верлановим раніше.

Про це повідомляє сайт Державної податкової служби. Як йдеться в повідомлені, у серпні-листопаді до Державного бюджету України перераховано 2342,1 млн грн акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції (ЛГП), що на 48,6 млн грн, або на 2,1% більше, ніж в аналогічному періоді торік.

Також повідомляється, що у листопаді індикативні показники надходжень від акцизного податку з ЛГП виконано на 102,2%. Загалом до бюджету сплачено 813,4 млн грн, або на 277,1 млн грн (+51,7%) більше, ніж у листопаді минулого року.

У ДПС повідомили, що такого результату вони досягли завдяки підвищенню ефективності адміністрування та посиленню боротьби з тіньовим обігом алкоголю.

Зокрема, впровадження системи електронного адміністрування спирту, а також щодобовий моніторинг показників витратомірів-лічильників обсягів виробленого спирту надали податковій службі можливість контролювати його рух від місця виробництва до споживачів (зокрема, лікеро-горілчаної галузі).

"Нова податкова служба вже почала працювати таким чином, щоб тіньовий ринок тютюну і алкоголю не почувався вільно. На початку місяця я особисто пообіцяв Президенту, що план з "алкогольного" акцизу буде виконано і дотримав слова. Детінізація обігу алкоголю триває. Наступний крок – запровадження електронної акцизної марки, який дозволить підняти контроль за обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво покращити показники сплати податків", - зазначив Сергій Верланов.

Нагадаємо, що 1 листопада у Тернополі відбулася робоча нарада з питань розвитку спиртової галузі за участю Президента України Володимира Зеленського та Голови ДПС Сергія Верланова. Очільник ДПС поінформував присутніх про заходи Державної податкової служби щодо детінізації алкогольного ринку, а також запевнив, що результатом цієї роботи має стати забезпечення повноти надходжень акцизного податку до державного бюджету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163162
 
 
 Топ коментарі
 
Доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 18,846 млрд грн, или на 19,4% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.
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всё, я спокоен, теперь заживём.....интересно какие новости следующие у сн будут?
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Везде обосралось криворожское лошье!
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всё, я спокоен, теперь заживём.....интересно какие новости следующие у сн будут?
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вариант - цены повысили, бухать больше стали не рассматривается?...
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Інший варіант: з метою виконання плану замовили доставку в охвіси замість води "АЛЯСКА" підакцизну водяру. Я їх не заздрю, пле хоч преЗЕдента потішили.
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следующие новости будут по ГСМ... потом - по ФОПам... там и таможня подтянется, подняв индикативы... цены ни разу не повысятся...
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получается с водовкой контак налажен на 102% осталось табачок дожать до тех же показателей. там и до клея рукой подать
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Доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 18,846 млрд грн, или на 19,4% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.
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Опять 25, он подчиняется Кабмину через министерство финансов. То янык задачи по сборам ставил, потом порох не давал почтальонов увольнять, теперь снова президент принимает отчеты за то, о чем ему не должны докладывать. Выполняйте уже свою работу, ребята, посмотрите в обязанности, много нового там найдете. У нас президент занимается тарифами и зарплатами, обороной жирная сивоха, а главный следователь нефтью коломойского, бардак
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тут мощно потребитель подсобил - для поддержания нервной системы без допинга никак План з "алкогольного" акцизу виконано на 100%, як і обіцяли Президенту, - Верланов - Цензор.НЕТ 4260
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Главное, что это вещает тип, задекларировавший наличными 200 тыс.у.е. !!!
С ФОПами разобрался теперь пошёл косить бабло на спирте, потом табачке и ГСМ....
П.С. Половина розничных лицензий в
Житомирской области выданы незаконно - СБУ



http://enkorr.com.ua/a/news/Polovina_roznichnih_litsenziy_v_Zhitomirskoy_oblasti_vidani_nezakonno_-_SBU/239170
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План по "алкогольному" акцизу выполнен на 100%, как и обещали Президенту, - Верланов

Спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство, - причитали детки в советском концлагере.
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Совок...махровый совок...по поручегию партии и правительства...пятилетку за четыре года...и план по валу...
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1. "перечислено 2 342,1 грн акцизного налога с ликероводочной продукции (ЛВП)"
Трошки більше 2000 грн? Перемога!

2. "в бюджет уплачено ... на 277,1 грн (+ 51,7%) больше"
Це що, з владою зеклоуна стали настільки більше бухать? Звісно, зе-покращення!
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