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 Політика України
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Все про:Єврокомісія (302) Зеленський (3744) Євросоюз (2717) фон дер Ляєн Урсула (10)

 Зеленський провів телефонну розмову з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і запросив її відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський привітав керівницю Єврокомісії з початком роботи нового складу ЄК та побажав успіхів у реалізації визначених пріоритетів.

"Сподіваюся, що за вашого лідерства провідна роль Європейського Союзу у підтримці реформ та захисті територіальної цілісності й суверенітету України лише зміцнюватиметься", – зазначив Глава Української держави.

Зеленський запевнив Президента Єврокомісії у незмінності євроінтеграційного курсу держави й поінформував про результати активізації реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

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Лідери погодилися продовжувати реалізацію домовленостей, досягнутих під час 21-го саміту Україна – ЄС. Йшлося, зокрема, про перспективи укладення угоди між Україною та Євросоюзом про так званий промисловий безвіз та візит відповідної оціночної місії в Україну на початку наступного року.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила готовність ЄС і надалі підтримувати нашу країну в процесі реформ, а також співпрацювати у контексті надання Україні макрофінансової допомоги.

Крім того, президенти обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Володимир Зеленський поінформував очільницю ЄК про перебіг підготовки до зустрічі лідерів у Нормандському форматі.

Урсула фон дер Ляєн зі свого боку запевнила, що Європейський Союз продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання Мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", – зауважила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163161
 
 
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кто кому нужен нах!?реально святой !
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на МВФ повлиять ведь у нас все уже "коррупции в высших эшелонах власти" как сказал гончарук -нет!
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Мог бы и на беговой дорожке это сделать.
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Або за роялем проспівати під акомпанемент.
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на концерт квартала не запросив? в Юзика ще є білети
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Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер, Председатель Европейской комиссии - "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш дом..."
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