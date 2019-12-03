 Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"За зазначеною... адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції. На місці поліцейські виявили навчальну гранату зі слідами іржі та механічними пошкодженнями із запалом до неї. Речові докази вилучено", - наголошується в повідомленні.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції Харкова. Нині вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Як повідомлялося, невідомі облили офіс ОПЗЖ у Харкові червоною фарбою і прикріпили до входу гранату.

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