 Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"За зазначеною... адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції. На місці поліцейські виявили навчальну гранату зі слідами іржі та механічними пошкодженнями із запалом до неї. Речові докази вилучено", - наголошується в повідомленні.
Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції Харкова. Нині вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.
Як повідомлялося, невідомі облили офіс ОПЗЖ у Харкові червоною фарбою і прикріпили до входу гранату.
.....
не так як зараз...
Це - зрадники, п'ята колона ********** в Україні.
А от учтові(інертні) інженерні ********** мають те ж забарвлення (зелене), що і бойові.
(навряд ли это с места преступления...)
Верховна Рада проголосувала у другому читанні за президентський законопроект, що передбачає дочасне припинення повноважень голови Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
...