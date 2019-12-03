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Все про:Нацполіція (8595) Харків (1574) Опозиційна платформа - За життя (17)

 Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція

Граната, яку працівники офісу обласної організації "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) у Харкові знайшли вранці у вівторок прикріпленою до входу в офіс, виявилася навчальною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"За зазначеною... адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції. На місці поліцейські виявили навчальну гранату зі слідами іржі та механічними пошкодженнями із запалом до неї. Речові докази вилучено", - наголошується в повідомленні.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції Харкова. Нині вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Як повідомлялося, невідомі облили офіс ОПЗЖ у Харкові червоною фарбою і прикріпили до входу гранату.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163149
 
   
 Топ коментарі
 
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"зажопов", як і інших ригів усіх різновидів, треба було утілізувати ще у 14-му.
Це - зрадники, п'ята колона хуйлостана в Україні.
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Добрые у нас люди,Василий, мягкие, сердечные... Оттого и граната учебная.
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Так так маємся ... Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2424П*ять рочків було !
..Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1186...
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а мені здається що і не 5... хіба до війни їх не було? хіба вони тільки у 2014 приблудилися?
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...Пять у бариги ..щоб *вивести цю нечисть * ! Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7466
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не вивели..так! та були вони принишклі, тихенько смерділи, і голову держали низенько..
не так як зараз...
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Все верно. Вешаются учебные до выработки у объекта устойчивой привычки со смехом срывать гранату и совать ее в сумку. После этого вешается боевая. Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8618
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"зажопов", як і інших ригів усіх різновидів, треба було утілізувати ще у 14-му.
Це - зрадники, п'ята колона ********** в Україні.
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И где ты такую "бабушку" разыскал? ПОМЗ-2 с вооружения снята лет сорок назад, если не больше...
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тут дело не в бабушке, а в варианте установки. для двойной двери в самый раз.
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Ты её хоть раз в глаза видел? Колышек деревянный ты куда втыкать будешь? В дверной косяк?...
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скажи, ты в советской школе учился? я не чтобы обидеть, просто ты инфу воспринимаешь слишком исключительно. я говорю о постановке ВУ по принципу опора-проволока-граната-проволока-опора. что мешает заменить колышки длинными саморезами , а гранату-бабушку гранатой бальзаковского возраста?
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На фото, вообще-то, боевая, наступательная, РГД-5. (если только это - не сувенирный муляж, выкрашенный в защитный цвет, что ЗАПРЕЩЕНО к производству в мире). Учебная (практическая), выкрашивается в чёрный цвет...
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Не завжди. Певні учбові ********** також мають зелений колір, проте у найменуванні є літера І (інертний).
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Конкретно, какие? Ты "в курсе", что в армии традиционна не только маркировка боеприпасов, но и окраска? В бою нет времени читать маркировку, там "на автомате" работают... Буду я во время боя рассматривать, какая маркировка на вскрытом "цинке" с патронами... Я на головку патрона буду смотреть... То же самое и с гранатами...
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По патрону видно, холостий він чи ні.
А от учтові(інертні) інженерні ********** мають те ж забарвлення (зелене), що і бойові.
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В учбовій гранаті отвір знизу і детонатор довший і товщий від бойового. Складно сплутати.
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так может что у редакции было...то и вывесили
(навряд ли это с места преступления...)
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Самопіар такий самопіар. Все це на фоні заяв зливних бачків рашапропу про розгул націоналістів в Україні. Здається мені, події останніх днів- це підготовка ***** до Нормандського саміту руками корисних ідіотів та провокаторів.
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Не все сразу, пацаны разогреваются, и до боевой дойдет.
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Гнида зі справкою на колясці? Так то свої.
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Які гуманні люди. А могли б і в опу колабораціоніста засунути.
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250 За! Верховна Рада вигнала з посади директора ДБР Трубу та його заступників
Верховна Рада проголосувала у другому читанні за президентський законопроект, що передбачає дочасне припинення повноважень голови Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
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так будет Портнов, чего радуетесь порохоботы? Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1618
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сам повішав, сам виявив, сам зателефонував. як така версія?
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Шо за детский сад, надо МОН-50 цеплять.
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Сами себя хотели зять на испуг, а потом поднять вой о притеснении оппозиции (русскоговорящих). Старый трюк регионалов всегда имеет право на жизнь
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Сегодня около 13.00 ехал по окружной, на всех выездах из Харькова полиция. Операция перехват, интересно по какому поводу? Не поводу же гранаты или овечки с распоротым животом на Маяковского.
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Почему учебная Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4848? Вадик Рабинович развлекается Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8672.
Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2912
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"Детский сад"... Я не сапёр, однако, мне известны с десяток способов минирования, намного более эффективных... (любопытные "гуляют" в известном направлении - веры никому нет). А это - "пиар", "понты для приезжих", "три скелета Александра Македонского", из известного анекдота...
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Гуманисты, мля! Шо МОНки не нашлось?( Не учебной)
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Эта свора за жизнь во главе со своим предводителем уже достала и потеряла страх, как в 14 году, а сейчас хвосты распустили и все орут за мир,сначала науськали сепаров, а теперь уже и "мира" захотелось.
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Общество деградирует устрашающими темпами.....
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Шариков: А так, что бы - по настоящему... (с)
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Лучше ватников латентных выявлять,чем гранаты ставить и пугать уборщиц -бабушек.Дебилы.Тока и способны ЛГБТ да пацанов гонять!КРугом ватников - пруд пруди,издеваются над памятниками наших героев,а они никого не могут найти .На Свидетелей Шария даже мочи и кала пожалели.
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Як так можна?Зовсім люди збожеволіли. Бойову треба вішати.
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Навчальні гранати мають чорний колір. Зелений колір мають бойові гранати.
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