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 Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили одесита, який через заборонені російські соціальні мережі поширював деструктивні матеріали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Провокативні дописи та заклики чоловік розміщував на тематичній сторінці однієї із антиукраїнських спільнот. Агітатор закликав до зміни конституційного ладу і територіального устрою України. Лінгвістична експертиза довела, що поширювані зловмисником матеріали мають сепаратистський характер.

Під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

Слідчі органів безпеки повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163146
 
   
 Топ коментарі
 
И что? Помог тебе твой зеля сепар? Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 8827
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Там Федына, Звиробий и остальной ПЕС уже кудахтают в стиле:
"Садят патриотов за репосты! Полицейская держава! Сталинские времена! 30-ые вернулись! "
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поки що гавкаєш лише ти, кацапсино Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ - Цензор.НЕТ 4644
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Донос в СБУ

Стефанчук хочет 350 раз изменить конституционный строй...
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коментар відмічено як спам  
 
Там Федына, Звиробий и остальной ПЕС уже кудахтают в стиле:
"Садят патриотов за репосты! Полицейская держава! Сталинские времена! 30-ые вернулись! "
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Висловлюємо подяку за доданий список інтернет-провокаторів 😎
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Молодці , що затримали рашистського провокатора . Але тут ще шість таких же чортів є
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називати президента Нелохом ,бути проти відведення війська з української території та продажу землі під час війни -це антиукраїнська діяльність?
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Тупо спалився черговий кацапський інтернет-провокатор 😃
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Згадався випадок з серії "жодного разу не спалився" ))) Ситуація: аккаунт з ніком а-ля "Soldier of Bandera", на аватарі Степан Андрійович, все як треба... Пише допис (що характерно, російською) - "шоколадная банда всех предала! за что умирали Герои?! они там все агентьі кремля! зрада зрадна! все на новьій Майдан!!!111!1"
...і раптом попередні тези повторюються, а потім ні сіло ні впало в тексті з'являються "куевская власть" і "кастрюлеголовьіе скакльі" Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ - Цензор.НЕТ 6321
Той прикрий випадок, коли тріль веде багато аккаунтів - і отак взяв і переплутав методички Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ - Цензор.НЕТ 6321
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Та вы *** чекисты дроченые подвиг совершили! Всем по генералиссимусу три лычки на член!
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