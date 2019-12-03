 Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Провокативні дописи та заклики чоловік розміщував на тематичній сторінці однієї із антиукраїнських спільнот. Агітатор закликав до зміни конституційного ладу і територіального устрою України. Лінгвістична експертиза довела, що поширювані зловмисником матеріали мають сепаратистський характер.
Під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.
Слідчі органів безпеки повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Стефанчук хочет 350 раз изменить конституционный строй...
"Садят патриотов за репосты! Полицейская держава! Сталинские времена! 30-ые вернулись! "
Mikhail Golub
@golub
·28 мин
Как Зеленский подарил ЛНР еще земли
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50633160
Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·9 мин
Україна та Росія продовжили договір на транзит нафти на 10 років.https://prm.ua/********-ta-rosiya-na-10-rokiv-prodovzhili-dogovir-na-tranzit-nafti/
...і раптом попередні тези повторюються, а потім ні сіло ні впало в тексті з'являються "куевская власть" і "кастрюлеголовьіе скакльі"
Той прикрий випадок, коли тріль веде багато аккаунтів - і отак взяв і переплутав методички