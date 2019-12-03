 Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Провокативні дописи та заклики чоловік розміщував на тематичній сторінці однієї із антиукраїнських спільнот. Агітатор закликав до зміни конституційного ладу і територіального устрою України. Лінгвістична експертиза довела, що поширювані зловмисником матеріали мають сепаратистський характер.

Під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

Слідчі органів безпеки повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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