 "Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу про реформування сфери зайнятості населення заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
"Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність. Є певні чинники, чому так відбувається", - сказав він. За словами міністра, курс може посилюватися від припливу інвестицій або через купівлю цінних паперів, яких зараз дуже багато купується.
"Працюємо над тим, щоб ринок був збалансований. Експортерам стало складніше, імпортерам і громадянам стало краще, оскільки знижується інфляція. Ми очікуємо, що до кінця року вона буде на рівні 6-6,5 відсотків", - сказав міністр.
Як повідомлялося, Національний банк України на вівторок, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 23,96 грн/дол., що є максимальним значенням майже за 4 роки - з січня 2016 року.
Офіційний курс гривні до євро на 3 грудня встановлений на рівні 26,41 грн/євро. Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,94/23,96 грн/дол., до євро - на рівні 26,43/26,45 грн/євро.
Українська гривня за офіційним курсом Національного банку України зросла до долара США на 3,4% за листопад і на 13,4% з початку року – до 23,97 грн/дол.
Закуповуються здешевлені долари, та відправляються на вілли в Італії.
Що робити будете у другій половині грудня - верстат вмикати чи далі збільшувати заборгованність за виплатами?
Этот Гурвинек не знает, что, несмотря на снижение курса валюты, цены на импортные товары не снижаются в ожидании отката курса назад?
Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.
Доходы госбюджета (сальдо) в ноябре 2019 года составляли 78,322 млрд грн при запланированных 97,168 млрд грн. Доходы общего фонда составили 70,931 млрд грн при запланированных 86,297 млрд грн, доходы спецфонда - 7,391 млрд грн при запланированных 10,871 млрд грн.
В январе-ноябре 2019 года госбюджет по доходам выполнен на 93%, доходы составили 889,237 млрд грн против запланированных 955,716 млрд грн.
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/135475-byudzhet-v-noyabre-************-pochti-20-dokhodov#ixzz6739CG3IW
Как говорил товарищ Сталин
"Жить стало лучше, жить стало веселее
Шея стала тоньше, но зато длиннее"
Конечно выпустить ОВГЗ на 100 млрд с 10%+ доходности и недополучить бесплатных 30 -50 млрд и есть "взвешенная финансовая" политика.
"Жить стало лучше, жить стало веселее
Шея стала тоньше, но зато длиннее"
Elementary , Watson :
Как чувак писавший проги по "stock arbitrary" , дающему зарабатывать даже на случайных и мелких скачках курса securities мане не трудно представить , как может заработать известный заранее власти либо курс медведей , либо курс быков ...
Власть всегда знает , что делать , чтобы ситуативно сыграть на повышения или на понижение и трюк лишь состоит в том, чтобы либо вовремя сбросить акции , либо вовремя скупить !
А дурачки думают, что о чудо -- курс упал и Милованов гэний ... Угу .
Как было до Параши когда он с алкожабой гонтаревой взвинтил его в 3 раза
наблюдается только повышение.
чтоб цены снижались надо убить коррупцию на таможне, которая благодаря афере века увеличила свои барыши.
Готуйтеся до того, що ця піраміда скоро ляже, коли прийдеться обслуговувати ОВГЗ з доходністю 16%-21%, а може і раніше якщо влада засситься і не буде прийнятий у другому читанні закон про ринок землі. А БАБЛО УЖЕ ТУТ. Ійого треба якось витягати.
А раскупаются, печатаемые пачками Минфином, облигации внешнего займа, коих уже выпущено и реализовано на десятки миллиардов.
Скупают эти облигации на Западе российские компании- прокладки.
И когда придёт срок возврата средств (с процентами) по этим бумажкам, Украина будет вынуждена либо объявить дефолт, либо стать частью России.
Вот об этом Зе-лохам стараются не рассказывать, чтобы не взвыли раньше времени.
Скорее всего, самая ценная бумага, которую вы держали в руках, была туалетная, когда припекло.
А про русссские деньги - откуда дровишки?
При нинішньому курсі у нас вартість пального в баксах чи євро ТАКА САМА, як у Польщі чи Словаччині. Тільки у них за ці гроші продають якісний бензин стандарту Євро-6, а у нас - бодягу, від якої форсунки забиваються і свічі довго не ходять!