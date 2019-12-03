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 "Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов

Курс долара на рівні 24 гривень - це нова реальність для України, де складніше стає експортерам, а імпортерам і громадянам краще.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу про реформування сфери зайнятості населення заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність. Є певні чинники, чому так відбувається", - сказав він. За словами міністра, курс може посилюватися від припливу інвестицій або через купівлю цінних паперів, яких зараз дуже багато купується.

"Працюємо над тим, щоб ринок був збалансований. Експортерам стало складніше, імпортерам і громадянам стало краще, оскільки знижується інфляція. Ми очікуємо, що до кінця року вона буде на рівні 6-6,5 відсотків", - сказав міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року. ВIДЕО

Як повідомлялося, Національний банк України на вівторок, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 23,96 грн/дол., що є максимальним значенням майже за 4 роки - з січня 2016 року.

Офіційний курс гривні до євро на 3 грудня встановлений на рівні 26,41 грн/євро. Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,94/23,96 грн/дол., до євро - на рівні 26,43/26,45 грн/євро.

Українська гривня за офіційним курсом Національного банку України зросла до долара США на 3,4% за листопад і на 13,4% з початку року – до 23,97 грн/дол.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163145
 
   
 Топ коментарі
 
Все-таки реальность основанная на притоке спекулятивного капитала, а не росте экономики -- это не совсем реальность.
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Гомадянам теж стає гірше, зарплату не можуть отримати бо у роботодавців-експортерів немає грошей. А у тих чиї роботодавці завязані на внутрішній ринок теж немає грошей, бо скорочуються обсяги торгівлі через те, що експортери не можуть заплатити зарплати і скорочують персонал.
Все взаємоповязане, просто у Трускавці зє!білам про це ні хто не розповів.
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Но-но! Що за безкультурщина? Треба казали хєрус його знає!
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Странный вопрос. Ты за всю историю нашей позорной независимости сможешь наскрести хотя бы пару случаев, когда цены падали?
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Це, зростання цін в гривня, при зміцненні гривні, "know how" від блаЗЄнських.
Закуповуються здешевлені долари, та відправляються на вілли в Італії.
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только во сне .. в реальности они растут как на дрожжах ..
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мелафонов, а як там справи з недовиконанням бюджету у четвертому кварталі?
Що робити будете у другій половині грудня - верстат вмикати чи далі збільшувати заборгованність за виплатами?
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это каким же боком "гражданам лучше"?
Этот Гурвинек не знает, что, несмотря на снижение курса валюты, цены на импортные товары не снижаются в ожидании отката курса назад?
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На Не импортные тоже не снижаются. Даже более того - потихоньку растут, как обычно.
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Доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 19,4% или на 18,846 грн меньше планового показателя.
Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.
Доходы госбюджета (сальдо) в ноябре 2019 года составляли 78,322 млрд грн при запланированных 97,168 млрд грн. Доходы общего фонда составили 70,931 млрд грн при запланированных 86,297 млрд грн, доходы спецфонда - 7,391 млрд грн при запланированных 10,871 млрд грн.
В январе-ноябре 2019 года госбюджет по доходам выполнен на 93%, доходы составили 889,237 млрд грн против запланированных 955,716 млрд грн.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/135475-byudzhet-v-noyabre-************-pochti-20-dokhodov#ixzz6739CG3IW

Как говорил товарищ Сталин
"Жить стало лучше, жить стало веселее
Шея стала тоньше, но зато длиннее"
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Плюс курс 24, это та сжатая пружина, которая выстрелит в любой момент.
Конечно выпустить ОВГЗ на 100 млрд с 10%+ доходности и недополучить бесплатных 30 -50 млрд и есть "взвешенная финансовая" политика.
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Как говорил товарищ Сталин
"Жить стало лучше, жить стало веселее
Шея стала тоньше, но зато длиннее"
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якщо бути об'єктивним, то курс долара у нас використовують не більш, не менш, як піар,або просте балабольство. коли курс високий і відповідно високі ціни--пояснення всьому долар. а коли курс низький--ціни уже не падають. так було і так поки є. пам1ятаєте: -бабця, чому твій пучечок петрушки коштує ? 10 грн? --таке долар же росте!
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Чем отличается эта власть от предыдущей?Она всегда ,на любом этапе может исправить ошибку или принять новый.закон.Ей не нужно ни скем договариваться.И Это привыкших торговаться все 28 лет ,бесит просто до пены у рта.А ВАЗ продолжает чистить и СН тоже.Все слабаки и нечистоплотные будут изгнаны по тихому,или с позором.
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Несчастные порохоботы, по сути упрекнуть и не в чем)) зе красавчик!
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а шо там с ценами\тарифами...? потому что это старая реальность
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спекуляции с ценными бумагами до добра не доведут
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Прикрыли все ваши спекуляции, вот и доллар отреагировал
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ваши? а цены на рынке,тарифы выросли это "наши спекуляции"?это ваши спекуляции вытягивать из населения доллар по дешевке,а гривну можно еще напечатать,а что дальше будет?а дальше будет еще большая инфляция и ты и такие как ты заплатишь из своего кармана "Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов - Цензор.НЕТ 3274
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Громадянам стало краще? Бл.ть, а як мені стати одним з тих громадян, яким стало краще?
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В мене 32 р. трудового стажу, правда взятки так і не навчився брати, і цих підар.сів зелених не переварюю, і від мобілізації не косив. ****, видно краще мені при цих малоросах не буде.
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Если ты уже взрослый - то почти никак. Совесть купируется в детско-подростковом возрасте. Если тебе "не повезло" достичь зрелости и сохранить базовые ориентиры порядочности, то шансов прорваться к корыту почти нет. И стать "одним з тих громадян" ,соответственно, тоже.
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А ціни?! Ціни, пілять, по якому курсу? Ціни, тарифи, пенсії, зарплати? Як ви вже задовбали своїми ігрищами з тими курсами. Та пофік курс долара, ціни в магазинах гривневі, чи той мудак того не знає?
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І шо з того Мілонов???Газ в доларах подорожчав раз,нафта 60-62 тримається вже скільки часу а бензин не падає в ціні,ціни на продукти зростають,кулі мені з курсу 24.Курва коли долар росте всі кричать що ціни треба піднімати ну ви ж розумієте то курс,а коли падає ніхто про зниження навіть не заїкається бо особливо нафтотрейдерам зараз акуїтельно як ніколи, доларів стали заробляти більше,причому в сусідній польщі злотий трохи девальвував до долара,то в мене питання а шо у нас економіка сильніша за польску???Чи потім долар злетить до 30?
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инвесторы косяком стоят,хотят у нас деньги свои закопать на поле чудес "Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов - Цензор.НЕТ 1957
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Многие визжали, что бакс будет по 80. Судя по динамике - копеек.
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Объясню трошечки , почему не успеет любая из властей начать свою каденцию , так сразу курс резко толи падает , толи растёт ...
Elementary , Watson :
Как чувак писавший проги по "stock arbitrary" , дающему зарабатывать даже на случайных и мелких скачках курса securities мане не трудно представить , как может заработать известный заранее власти либо курс медведей , либо курс быков ...
Власть всегда знает , что делать , чтобы ситуативно сыграть на повышения или на понижение и трюк лишь состоит в том, чтобы либо вовремя сбросить акции , либо вовремя скупить !

А дурачки думают, что о чудо -- курс упал и Милованов гэний ... Угу .
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это впервые он так укрепился, что дает уверенность - а там не все дураки.
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Цены то не падают. В чем легче гражданам? А импортерам - да. Но у нас экспортная экономика. Так что, в итоге - радости мало.
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це розказує чувак, який признався що ні§§я не розуміє в економіці?
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Все страны стремятся удешевить свою валюту, чтобы стимулировать экспорт, а тут??
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Даааа? "Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов - Цензор.НЕТ 7587 А не думали ли они чтобы увеличить экспорт своей продукции путем модернизации своих технологии которые увеличивают производительность труда. А то получается гривна падает экспортеры богатеют ВВП ростет. Я считаю это за экономическую политику
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В польше продукты дешевле вот где реальность
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гніда , "аграрный" сверхдержавец ...точніше соєво-ріпаковий маХнат ...а ще точніше соресовська шлюха
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Реальность это 8- 10
Как было до Параши когда он с алкожабой гонтаревой взвинтил его в 3 раза
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Боже, шо воно меле? Где это гражданам лучше стало? Он цены видел? Картоха уже в два раза дороже чем при "барыге". А инфляция ОБЯЗАНА быть до 5% для нормального экономического развития. Это же азы!!!! Этот болван "Экономикс" даже в руках не держал, я уже молчу, что он обязан знать его как "Отче наш". Господи!!! Да что же это за ********* понабирали?!!! За за что же это все нам?!!
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Этот Тимоха бензин , конечно не покупает. Ему заправляют слуги (не народа). Он не чирикает, почему гривна укрепилась почти на 15%, а цена на автотопливо ни с места, ни на копеечку не снизилась.
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а на что снизилась?
наблюдается только повышение.

чтоб цены снижались надо убить коррупцию на таможне, которая благодаря афере века увеличила свои барыши.
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Хлопцы та дівчатка!
Готуйтеся до того, що ця піраміда скоро ляже, коли прийдеться обслуговувати ОВГЗ з доходністю 16%-21%, а може і раніше якщо влада засситься і не буде прийнятий у другому читанні закон про ринок землі. А БАБЛО УЖЕ ТУТ. Ійого треба якось витягати.
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Пускай ещё уточнит , какие ценные бумаги так хорошо раскупаются.
А раскупаются, печатаемые пачками Минфином, облигации внешнего займа, коих уже выпущено и реализовано на десятки миллиардов.
Скупают эти облигации на Западе российские компании- прокладки.
И когда придёт срок возврата средств (с процентами) по этим бумажкам, Украина будет вынуждена либо объявить дефолт, либо стать частью России.
Вот об этом Зе-лохам стараются не рассказывать, чтобы не взвыли раньше времени.
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Да.И что интересно,эту инфу особо не тирражируют-молча нагребают денег под двухзначные проценты.Какой нормальный человек возмет для себя кредит под 12,5%????Да из такой кабалы ни дети,ни внуки не вылезут.Но у нас "перемога-переможенька"!!!Уряяяя,курс $ 24!!!Что толку от вашего ккрса гривни ,если это оплачивается дорогими кредитами???
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Если люди скупают бумагу, значит ДОВЕРЯЮТ правительству.
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Если вы не поняли, кто скупает эту бумагу, прочитайте моё сообщение ещё раз, повнимательнее.
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Если человек идиот, то это надолго. Лоботомия вам в помощь.
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Очень самокритично. Чувствуется вонь с паРаши.
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Если бы было все так просто, то Раша давно разорила весь мир включая США
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Ради своего общего развития изучите доходность облигаций США США - Государственные Облигации, а потом посмотрите то же самое, но относительно наших. Может тогда поймёте всю глубину своей тупости.
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Для начала сходите не биржу ценных бумаг и узнайте от чего зависит котировка акций.
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Я так понимаю, у вас там только что рабочий день закончился.
Скорее всего, самая ценная бумага, которую вы держали в руках, была туалетная, когда припекло.
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Про инсайдеров согласен - без них мххххт крокодилу не дают.
А про русссские деньги - откуда дровишки?
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Курс гривны начал укрепляться сразу после того, как стало ясно, что уходит Порошенко со своими казнокрадами. Так реагирует рынок на доверие к новой команде.
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Хотелось бы поинтересоваться у сего неэкономичного "экономиста" где это снизилась инфляция? Как и большинство регулярно посещаю магазины и глядя на цену продуктов вижу, в пересчете по курсу, что мы уже имеем цены выше чем в ЕС!!! А вот зарплата, какой была, такой и остается и от того, что в баксах и евро она как бы стала выше, жизнь от этого краше не становится! ))
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Від курса баксу напряму залежить ціна бензину на АЗС... Але чомусь і при баксі по 27 грн бензин був по 28,5-29 грн за літр, і зараз при баксі по 24 - так само... Навіть на заправках у Бєні

При нинішньому курсі у нас вартість пального в баксах чи євро ТАКА САМА, як у Польщі чи Словаччині. Тільки у них за ці гроші продають якісний бензин стандарту Євро-6, а у нас - бодягу, від якої форсунки забиваються і свічі довго не ходять!
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визжащие от радости зебилы может объяснят нам, почему ни бензин, ни продукты, ни коммуналка не уменьшается, а только растет?
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Я зробив, як колись розповідав один російський блогер. Продав бакси по 26. Зараз буду відкупати по 24...Дрібничка, але приємно.
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Умиляет тупость порохоботов. Ценные бумаги выпускать нельзя, иначе скупят Украину. Рынок земли делать нельзя, иначе вывезут землю.
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