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 Політика України
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Все про:ВР (6245) Арахамія (157)

 Рада працюватиме більше часу щодня, щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, - Арахамія

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що парламент сьогодні проголосував за продовження робочого дня, оскільки не хочуть вводити додатковий пленарний тиждень.

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, ми вирішили, що працюватимемо більше часу щодня, щоб весь порядок денний вичерпувати, і щоб у нас борги не накопичувалися і не пішли в новий рік. Ми, можливо, проголосуємо за один або два дні наступного тижня ще попрацювати в пленарному режимі, але ми не хочемо ще один тиждень робити пленарним. Тому що люди хочуть попрацювати перед Новим роком в округах, і ми не хочемо їх позбавляти цієї можливості", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх питань порядку денного

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163137
 
 
 Топ коментарі
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Можете вообще не работать. Если создадите нормальные условия для страны.
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Рада и раньше не особо перетруждалась . И раньше не была главным центром принятия решений . Разве что был тормозом для особо дебилых хотелок преза и правительства .
На сегодня и этой функции нет , бо среди "слух урода" нет чукчей-читателей , одне чукчи-писатели ... а точнее кнопкопродавливатели ... Т.е. такие себе собачки дока Павлова !
Мозгов явно не хватает читать , что им приносит в клювике Богда и Ко...
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Измором берут Княжицкого и Иру Геращенко.Они так подготовились свои безглузди 3000 поправок защищать.Пойдут спать ,а все их поправки отвергнут ввиду отсутствия.Чего легче.Слуги народа могут при принятии их поправок позволить себе поспать.А вот княжицкий и ира не могут.Арахамия - Иезуит.
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Не, просто идут рождественнские и новогодние каникулы, моря ждут, заграницы разные, какая там дополнительная неделя работы еще?
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Думают что перед смертью время бежит быстрее?
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аки рабы на плантации... ненормированный рабочий день ( а какое то п*дло молоко бесплатно за вредность отменило)))))
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Правительство и депутаты - якобы слуги народа и пашут, как рабы на галерах… Но где это видано, чтобы слуги и рабы были богаты при нищих «хозяевах»…
🤔
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"Поработать по округам перед новым годом" - это читай "слинять на курорты на новогодние праздники"
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"люди хотят поработать перед новым годом по округам, и мы не хотим их лишать этой возможности", - сказал Арахамия." в смысле по зарубежным округам с лыжными палками и купальниками
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Разговор между депутатами: - Вы почему не были на вчерашнем заседании, коллега?
- Вчера я решил выспаться дома..
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Арахамія, не тримай людей за дурнів. Ви просто хочете нормально відтягнутись на НР, а округи ваші - десь під пальмами. Містер очевидність.
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а 300 поправок?-легко,а 3000 поправок?только с перерывом на обед!
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шо там принимают эти мыши в раде?кто знает?
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Мы будем бродить по пустыне не 40 лет
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.

После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.
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Арахамия- уточни у Ярёменко: проститутки в овертайм стОят вдвое больше. Так что не продешевите всей "фракцией" перед Беней.
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Чтобы принимать законы в турбо-режиме нужно на трибуне установить беговую дорожку как у Зебила.
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Когда вы уже надрочитесь, зеленые дегенераты
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