 Рада працюватиме більше часу щодня, щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, - Арахамія

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, ми вирішили, що працюватимемо більше часу щодня, щоб весь порядок денний вичерпувати, і щоб у нас борги не накопичувалися і не пішли в новий рік. Ми, можливо, проголосуємо за один або два дні наступного тижня ще попрацювати в пленарному режимі, але ми не хочемо ще один тиждень робити пленарним. Тому що люди хочуть попрацювати перед Новим роком в округах, і ми не хочемо їх позбавляти цієї можливості", - сказав Арахамія.

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