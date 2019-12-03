 Рада працюватиме більше часу щодня, щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, - Арахамія

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, ми вирішили, що працюватимемо більше часу щодня, щоб весь порядок денний вичерпувати, і щоб у нас борги не накопичувалися і не пішли в новий рік. Ми, можливо, проголосуємо за один або два дні наступного тижня ще попрацювати в пленарному режимі, але ми не хочемо ще один тиждень робити пленарним. Тому що люди хочуть попрацювати перед Новим роком в округах, і ми не хочемо їх позбавляти цієї можливості", - сказав Арахамія.
На сегодня и этой функции нет , бо среди "слух урода" нет чукчей-читателей , одне чукчи-писатели ... а точнее кнопкопродавливатели ... Т.е. такие себе собачки дока Павлова !
Мозгов явно не хватает читать , что им приносит в клювике Богда и Ко...
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- Вчера я решил выспаться дома..
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.
После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.