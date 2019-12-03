 Особиста зустріч Зеленського і Путіна в межах "нормандського формату" необхідна, - Арахамія

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах парламенту.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи має Зеленський зустрітися "віч-на-віч" із Путіним, він сказав: "Я вважаю, що так".
За словами Арахамії, Зеленський готуватиметься до зустрічі ще цілий тиждень.
"Президент готовий до цього (зустрічі. - Ред.), він готуватиметься весь тиждень до цього. Думаю, він дуже-дуже підготовлений", - сказав Арахамія.
Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі зберуться керівники країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та РФ.
"Президент готов к этому (встрече. - Ред.), он будет готовиться всю неделю к этому. Думаю, он очень-очень сильно подготовлен", - сказал Арахамия."
та оно готовится уже месяц! сиськи давно побрил, колени и локти смазал - к встрече с путиным готов!))
Чрезмерно активное общение министра иностранных дел Пристайко с администрацией президента РФ и ее главой Вайно, не прошло мимо внимания Германии. Вчера министр иностранных дел Германии Маас вечером общаясь с вице-премьер-министром Кулебой , достаточно резко обратил его внимание на этот факт. "...wir wollen keine Tarnung für Ihre Verhandlungen sein ..."
Российская сторона продолжает настаивать что двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным не могут носить официального характера на этой встрече. "Двусторонняя встреча Зеленского и Путина в Париже может быть спонтанной" - вице-премьер-министр Кулеба, который видимо теперь - основной спикер новостей этой темы вместо ушедшего в глубокую тень министра Пристайко.
У вас комплекс по этому поводу или своё бритьё не получается?
На официальном приеме посольства ОАЭ «похоронили» Зеленского: фото
Официальный прием посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Киеве прошел не без конфуза - портрет Президента Украины Владимира Зеленского оформили как для похорон.
ожидание и реальность
моё ожидание...
и моя реальность
"Если ты не веришь опыту попередныкив, то тебе просто необходимо взять разбег с Бессарабки и как прыгнуть на те же габли ... что будет потом -- СЮРприз будя !"
Да ты, псевдобрит, сказочник!
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
Капец *****...
Аминь!!
😇
Не президент, а стихийное бедствие.
«Трамп взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, сказал один раз "Рад вас видеть",
один раз сказал "Проходите, проходите, здесь дует". Итого шесть знаков внимания»
и как же он, интересно готовится? ноги бреет, депиляция зоны бикини, или анус отбеливает? такое впечатление, что у них там интимное свидание и два Вовы договорились о случке
(с) Конфуцій, 479 рік до н.е.
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Гони Ермака, Владимир Александрович - вспомни американский конфуз!
Вспомните, сколько эротическиъ фантазий общества родилочсь после встречи Тимошенко с Путиным тэт-а-этэт...
Двоешники по истории обречены на вечный танец с граблями, в отличие от танца с *******...
А теперь в роли чукчи, который выиграл в лотерею морозильник...
Маю надію, що інструктор з стрільби в нього вищого класу і ЗЕ не промахнеться.😜
Сєпари заблокували Петиції, щоб ми не змогли висловити свою думку про сєпара сівуху
Бо вже є половина голосів
ПОЧЕКАЄМО?
Про негайне звільнення радника секретаря РНБО Сергія Сивохо як колаборанта і зрадника
Електронні петиції-Президента України
https://petition.president.gov.ua/petition/77646