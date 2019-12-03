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 Політика України
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Все про:Зеленський (3744) Путін (12041) Арахамія (157) нормандська четвірка (729)

 Особиста зустріч Зеленського і Путіна в межах "нормандського формату" необхідна, - Арахамія

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в межах зустрічі в "нормандському форматі".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах парламенту.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи має Зеленський зустрітися "віч-на-віч" із Путіним, він сказав: "Я вважаю, що так".

За словами Арахамії, Зеленський готуватиметься до зустрічі ще цілий тиждень.

"Президент готовий до цього (зустрічі. - Ред.), він готуватиметься весь тиждень до цього. Думаю, він дуже-дуже підготовлений", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі зберуться керівники країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163135
 
 
 Топ коментарі
 
О да! Узнать насчёт унитазов! Просто обязательно!
Личная встреча Зеленского и Путина в рамках "нормандского формата" необходима, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8694
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"Зеленский будет готовится к встрече еще целую неделю.
"Президент готов к этому (встрече. - Ред.), он будет готовиться всю неделю к этому. Думаю, он очень-очень сильно подготовлен", - сказал Арахамия."

та оно готовится уже месяц! сиськи давно побрил, колени и локти смазал - к встрече с путиным готов!))
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Всё, что интересует зе-хейтеров в Нормандских переговорах, это - сиськи, письки, жопки, унитазы с кораблей... итд. Интеллектуалы, вашу мать!
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п.с.

Чрезмерно активное общение министра иностранных дел Пристайко с администрацией президента РФ и ее главой Вайно, не прошло мимо внимания Германии. Вчера министр иностранных дел Германии Маас вечером общаясь с вице-премьер-министром Кулебой , достаточно резко обратил его внимание на этот факт. "...wir wollen keine Tarnung für Ihre Verhandlungen sein ..."

Российская сторона продолжает настаивать что двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным не могут носить официального характера на этой встрече. "Двусторонняя встреча Зеленского и Путина в Париже может быть спонтанной" - вице-премьер-министр Кулеба, который видимо теперь - основной спикер новостей этой темы вместо ушедшего в глубокую тень министра Пристайко.
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Никто и не сомневался, мы тоже ее ждем...
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жалкие, жалкие зебильо... зекретин будет готовится к шабашу с пуйлом еще неделю... Шо оно еще не побрило?
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по их интервью, и счасливым мордам, такое создается впечатление, что они никак не накупаются в лучах славы 73% выборов, и считают себя профи, хоть и безгоду неделя в политике.... Оно, мля, готово к встрече....
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А вы сами сколько в политике, чтобы определять готовность президентов к переговорам? Сильно от вас несёт двойными стандартами?
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К сказанному выше нужно добавить: известную здесь зе-хейтершу Lera Lera ***** очень интересует, что (не)побрил Президент Украины.

У вас комплекс по этому поводу или своё бритьё не получается?
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Бггг) свинособака считает, что у нас плохая память и мы не помним, как зекретин побрил сиськи вместо морды? Или у него комплекс, тк хорошо получается брить только сиськи, а морду не всегда?))))
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Я когда вчера увидела организацию официального мероприятия в посольстве ОА Э у меня была истерика 🤪🤪🤪если не видели загуглите не пожалеете
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Оце так ЛІЛ! Особиста зустріч Зеленського і Путіна в межах "нормандського формату" необхідна, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3561
На официальном приеме посольства ОАЭ «похоронили» Зеленского: фото

Официальный прием посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Киеве прошел не без конфуза - портрет Президента Украины Владимира Зеленского оформили как для похорон.

Особиста зустріч Зеленського і Путіна в межах "нормандського формату" необхідна, - Арахамія - Цензор.НЕТ 664
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Чушь! Чёрная рамка может быть и не для похорон, а вот чёрной ленты, которая только на похоронах вешается на угол портрета, там не было. Зе-хейтеры снова обосрались.
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Истерика по этоми поводу - это тяжёлый случай, особенно, когда чёрной ленточки нет.
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Египетские дела.. Ихтамнет против Янелоха..
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Вопрос АРА-ХАМии - а для чего ? За этого "запорожского козака" из Параши могут ответить и ЗеДятлы. Только конкретно а не бла бла бла.
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Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Пу-СМИ информация или от зехейтеров из соц. сетей?
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Ваши ожидания и ваша альтернативная реальность?
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Есть такой закон габлей для дураков .

"Если ты не веришь опыту попередныкив, то тебе просто необходимо взять разбег с Бессарабки и как прыгнуть на те же габли ... что будет потом -- СЮРприз будя !"
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Есть такая неспособность у людей строить аналогии и видеть различия в ситуациях и людях.
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Здесь я с Зеленским согласен. Доверия тут нет. Ведь интересы у нас разные. Поступиться чем то придется. - Ну нет у нас сил придавить его. Зато его придавили США и Запад. Нужно искать выгодную комбинацию.
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Зеленский - очень умный и хитрый. Я лично абсолютно уверен, шо он обведёт пуйла вокруг пальца !
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Мітиш в Квартал-95 на роль головного клоуна?
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Подивимось. Сейчас наступает час истины. Уже совсем рядом.
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Сестро! Пацієнтові зуйово! Заштрик пацієнтові! Особиста зустріч Зеленського і Путіна в межах "нормандського формату" необхідна, - Арахамія - Цензор.НЕТ 541
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И кэгэбэшник, "обведенный вокруг пальца" клоуном, вернется к своим овцам с позором?!
Да ты, псевдобрит, сказочник!
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Выгодная комбинация для него в позе « Догги» 🤪🤪🤪
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Комбинаций для 5 пальцев не так уж и много , но самая очевидная -- из трёх ...
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США в этих переговорах не участвуют, а у Франции и Германии ещё яйца не выросли. Тем не менее, надо пробовать: не получится договорится по МС-2, может получится похоронить их, но при поддержке этих безъяйцевых.
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***** оттягивал встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
Капец *****...
Аминь!!
😇
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Нотр-Дам сгорел, как раз примерно когда визит был.
Не президент, а стихийное бедствие.
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Инструкции с центра иногда безопасней получать из первых рук.
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Чтобы потом рассказывать всему миру:
«Трамп взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, сказал один раз "Рад вас видеть",
один раз сказал "Проходите, проходите, здесь дует". Итого шесть знаков внимания»
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"Президент готов к этому, он будет готовиться всю неделю к этому. Думаю, он очень-очень сильно подготовлен"

и как же он, интересно готовится? ноги бреет, депиляция зоны бикини, или анус отбеливает? такое впечатление, что у них там интимное свидание и два Вовы договорились о случке
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да нет, он заучивает наизусть содержание листика бумажки с надписью "мои вопросы"...
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Зебил:я хочу чтобы рос войска ушли с Донбасса и наступил мир,чтоб не умирали наши люди,Пуйло в ответ: ты че пацан настамнет,мы многократно повторяли,обращайтесь к "лидерам" днр лнр чтоб не убивали и не стреляли мы то здесь причем мы не сторона конфликта,Вот такой будет разговор,и тут интрига пойдёт ли клоун на наихудший сценарий,где после будет снята с Мордора ответственность и санкции и мы признаем гражданскую войну
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"М-да... Звездец коту Ваське"
(с) Конфуцій, 479 рік до н.е.
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члєнограй за особисту зустріч півкраїни готовий здати
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Он может и не сдаст, и ложечки серебрянные на месте останутся... Но осадочек, похоже, его погубит!
Гони Ермака, Владимир Александрович - вспомни американский конфуз!
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Звезды, без году неделя в политике, готовые один на один с Пуйлом.... Главное ваЗелин и памперс не забыл бы...
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Лучше обратно Зелупе в Украину не возвращаться, Сразу после поцелуев с ****** в одном самолете на Рашку и уматывай ЧМО зеленое.
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Лицом к лицу с Путиным каждый день можно встретиться на линии окопов на Донбассе. Ну или, как минимум с его доверенными и лично уполномоченными... А вам блин этого мало, нужно Нормандский?
Вспомните, сколько эротическиъ фантазий общества родилочсь после встречи Тимошенко с Путиным тэт-а-этэт...
Двоешники по истории обречены на вечный танец с граблями, в отличие от танца с *******...
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Зеля- не забудь обсудить с Ху*лом этот важнейший для параши вопрос. Сразу после получения от Ху*ла приглашения посетить их парад победобесия в 2020-м году.Особиста зустріч Зеленського і Путіна в межах "нормандського формату" необхідна, - Арахамія - Цензор.НЕТ 506
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Похоже, Зеленский всерьез и не рассчитывал быть президентом!
А теперь в роли чукчи, который выиграл в лотерею морозильник...
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И теперь он в нём греется, поскольку на улице -50, а в морозильнике -20. Особиста зустріч Зеленського і Путіна в межах "нормандського формату" необхідна, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1806
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"...Президент готов к этому (встрече. - Ред.), он будет готовиться всю неделю к этому..."

Маю надію, що інструктор з стрільби в нього вищого класу і ЗЕ не промахнеться.😜
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не промахнется четко в штаны себе наложит
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на черный пояс, ответом может служить пояс шахида.
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Еврей- шахид 👀👀👀👀👀👀 это уже даже не научная фантастика 🤪🤪🤪 я больше верю в загробную жизнь чем в героя Зеленского 😂😂😂
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Ціна стрєлкі з путіним-$100млрд. для каламойскава.ЗЄ путіна пастиме біля сральні,як косата трампа,бо ***** знає,що ЗЄ не бессмертний.
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бурят трохи принишк...тільки в фейсі блювотні чвої пости клацає,- так тепер новий шоумен своїми аналогічними висловлюваннями мізки пудрить...А не хоче Арахамія пояснити, як потрапив до Зє? І чи правдиві дані про те, що він причасний до афер в Америці по крадіжкам коштів з банківських карток американців, і чи дійсно він там проходить по кримінальній справі.??..гидоти, ІТ-ні технології...Не дай Боже з такими аферистами запровадити їх тут, в Україні!!! Бо пригодовані ними айтішники тут такого накоять, таке напідтасовують, що хрін розгребеш...Ще й пропонують голосувати "дистанційно"...Ото там "підрахують-нарахують" ці наперсточники...страшно уявити
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зЕлєпукіну не можна зустрічатися один на один з путлєром, чому??? бо путлєр після зустрічи вкине фейк що зебіл погодився на то і на то, і повинен це виконати, і буде виглядати як скандал з трампом, а Україна закипить!!!
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УВАГА!
Сєпари заблокували Петиції, щоб ми не змогли висловити свою думку про сєпара сівуху
Бо вже є половина голосів

ПОЧЕКАЄМО?

Про негайне звільнення радника секретаря РНБО Сергія Сивохо як колаборанта і зрадника

Електронні петиції-Президента України
https://petition.president.gov.ua/petition/77646
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Та підари вони просто, що тут не зрозумілого
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