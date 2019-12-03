 Рада ухвалила нові ПДР для осіб, які пересуваються в колісних кріслах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За відповідний закон №0963 проголосували в цілому та в другому читанні 350 народних депутатів.
Народні депутати доповнили ст. 19 закону нормами, згідно з якими особи, котрі пересуваються в колісних кріслах, мають право рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода.
Вони також мають право рухатися краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччям.
У законопроєкті наголошується, що особи, які пересуваються в колісних кріслах зі швидкістю пішоходів тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками, мають право на першочерговий перетин проїжджої частини дороги пішохідними переходами.
Особи, які пересуваються в колісних кріслах краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччям, мають пересуватися в напрямі руху транспортних засобів правою крайньою смугою, поворот ліворуч і розворот дозволяються на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку та без трамвайної колії між ними.
Під час руху вони мають виконувати правила дорожнього руху, що стосуються обов'язків велосипедистів.
У законопроєкті також зазначається, що колісні крісла мають бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темну пору доби краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччям - зовнішніми світловими приладами.
Там хотіли додати поправку про розмір підборів взуття для учасників руху в інвалідних візках Але все минулося. Дозволяється навіть в "********* "
по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода.
Они также имеют право двигаться по краю
проезжей части дороги, улицы или по обочине
Ну наконец-то. А то по воздуху двигаться в коляске было трудно.
Наверное по тротуарам километров под сто в час катались..и по левому крайнему ряду...на магистралях...