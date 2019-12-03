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 Політика України, Суспільство
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 Рада ухвалила нові ПДР для осіб, які пересуваються в колісних кріслах

Верховна Рада внесла зміни до закону України "Про дорожній рух", що стосуються організації дорожнього руху для осіб, які пересуваються в колісних кріслах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За відповідний закон №0963 проголосували в цілому та в другому читанні 350 народних депутатів.

Народні депутати доповнили ст. 19 закону нормами, згідно з якими особи, котрі пересуваються в колісних кріслах, мають право рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода.

Вони також мають право рухатися краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччям.

У законопроєкті наголошується, що особи, які пересуваються в колісних кріслах зі швидкістю пішоходів тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками, мають право на першочерговий перетин проїжджої частини дороги пішохідними переходами.

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Особи, які пересуваються в колісних кріслах краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччям, мають пересуватися в напрямі руху транспортних засобів правою крайньою смугою, поворот ліворуч і розворот дозволяються на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку та без трамвайної колії між ними.

Під час руху вони мають виконувати правила дорожнього руху, що стосуються обов'язків велосипедистів.

У законопроєкті також зазначається, що колісні крісла мають бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темну пору доби краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччям - зовнішніми світловими приладами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163133
 
 
 Топ коментарі
 
Я уж подумал что техосмотр для колясок ввели. Рада приняла новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах - Цензор.НЕТ 2618
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Специально для Юли подготовили!
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Не трольте Юлю. Їй зараз нелегко Рада ухвалила нові правила дорожнього руху для осіб, які пересуваються в колісних кріслах - Цензор.НЕТ 6782
Там хотіли додати поправку про розмір підборів взуття для учасників руху в інвалідних візках Рада ухвалила нові правила дорожнього руху для осіб, які пересуваються в колісних кріслах - Цензор.НЕТ 3901 Але все минулося. Дозволяється навіть в "********* " Рада ухвалила нові правила дорожнього руху для осіб, які пересуваються в колісних кріслах - Цензор.НЕТ 508
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Я уж подумал что техосмотр для колясок ввели. Рада приняла новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах - Цензор.НЕТ 2618
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с выдачей номеров (ну и там плюс обязательное - огнетушитель и аптечка))))
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великовыми пдд- это шо, - в руках коляску на переходе...........???((((((((
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а вы на переходе велик на руках несете или все таки везете рядом с собой?
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А как инвалид свою коляску рядом с собой повезет...ты уде придумал или еще нет？
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имеют право двигаться
по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода.

Они также имеют право двигаться по краю
проезжей части дороги, улицы или по обочине
Ну наконец-то. А то по воздуху двигаться в коляске было трудно.
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главное, чтоб превышением скорости не баловались
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Очень своевременно,особенно с свете "Нормандской встречи".
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Чим би "слуги урода " не тішилися, аби на робочому місці збоченнями не займалися 😕
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И как они раньше...без "заботы" этого зеленого стада жили и передвигались...？
Наверное по тротуарам километров под сто в час катались..и по левому крайнему ряду...на магистралях...
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Раньше ПДД...инвалидов на колясках не касались...и менты их не доили...теперь будут касаться...значит будут и доить...
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