 Арахамія про звільнення Солончука: Рішення моє, я не дуже задоволений його роботою

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Нічого такого не сталося, просто я не дуже задоволений його роботою і ми вирішили оптимізувати кількість груп: у нас є 15 - зробити 14", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що нового заступника не збирається призначати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков

Нагадаємо, раніше про звільнення від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу" нардепа Дмитра Солончука повідомив спікер ВР Дмитро Разумков.