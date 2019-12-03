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 Політика України
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Все про:Арахамія (157) Слуга народу (535) Солончук (1)

 Арахамія про звільнення Солончука: Рішення моє, я не дуже задоволений його роботою

Голова фракції СН Давид Арахамія повідомив, що це було його рішення про звільнення Солончука.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Нічого такого не сталося, просто я не дуже задоволений його роботою і ми вирішили оптимізувати кількість груп: у нас є 15 - зробити 14", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що нового заступника не збирається призначати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков

Нагадаємо, раніше про звільнення від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу" нардепа Дмитра Солончука повідомив спікер ВР Дмитро Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163131
 
 
 Топ коментарі
 
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
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Давай,агрохимия,переставляй койки в зеленом борделе. Арахамия об увольнении Солончука: Решение мое, я не очень доволен его работой - Цензор.НЕТ 663
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"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
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имеющая право говорить,говорящая голова арахамия палиграф
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Тю... А я думала, что недовольным может быть только Владимир Александрович) А оно вон шо....
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Анекдот в тему
- Скажите, чем занимается КГБ в Советском Союзе?
- Недовольными Советской властью.
- А что, есть довольные?
- Есть! Но ими занимается ОБХСС..
(Отдел Борьбы с Хищениями Социалистической Собственности)
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Давай,агрохимия,переставляй койки в зеленом борделе.
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типа у них там все как у людей,разногласия всякие Арахамія про звільнення Солончука: Рішення моє, я не дуже задоволений його роботою - Цензор.НЕТ 1270
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Ну кому хочется на эшафот в первых рядах? До последних , может и веревка закончится.
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Сьогодні Солончука, завтра Арахамію ... Кругообіг зеленого лайна в природі 😕
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