 Арахамія про звільнення Солончука: Рішення моє, я не дуже задоволений його роботою

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту.
"Нічого такого не сталося, просто я не дуже задоволений його роботою і ми вирішили оптимізувати кількість груп: у нас є 15 - зробити 14", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що нового заступника не збирається призначати.
Нагадаємо, раніше про звільнення від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу" нардепа Дмитра Солончука повідомив спікер ВР Дмитро Разумков.
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
- Скажите, чем занимается КГБ в Советском Союзе?
- Недовольными Советской властью.
- А что, есть довольные?
- Есть! Но ими занимается ОБХСС..
(Отдел Борьбы с Хищениями Социалистической Собственности)