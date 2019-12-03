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 Київські новини
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Все про:Київ (6884) Кличко (787) евакуатор (13)

 У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко

У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко журналістам, звітуючи про результати роботи міської влади за 2019 рік, повідомляє пресслужба мера.

"У 2020 році для наведення ладу з парковками ми плануємо, укомплектувати інспекцію з паркування, збільшити кількість евакуаторів мінімум до 100 одиниць, забезпечити цілодобовий режим їхньої роботи, впровадити автоматизовану систему контролю оплати послуг за паркування, перейти на автоматизовану фіксацію порушень правил зупинки, стоянки, паркування авто в режимі фото-відеозйомки", - зазначив Кличко.

Сьогодні інспектори з паркування працюють переважно в центральній частині міста.

Починаючи з липня цього року вже винесено понад 3,5 тисячі постанов про стягнення за недбале паркування, на суму штрафів майже 1,4 млн грн. Розпочали також евакуацію авто, припаркованих у недозволених місцях, і тих, що заважають руху транспорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163129
 
   
 Топ коментарі
 
Болеешь?Сочувствую.Порохандроз головного мозга неизлечим.
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А ваша блаЗЄлома головного мозку якось лікується? У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко - Цензор.НЕТ 7721
Якщо так, то чому ще не вилікувалися? У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко - Цензор.НЕТ 4947
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Болеешь?Сочувствую.Порохандроз головного мозга неизлечим.
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А ваша блаЗЄлома головного мозку якось лікується?
Якщо так, то чому ще не вилікувалися? У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко - Цензор.НЕТ 4947
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кокаїниш дурик, чи бабло закінчилось тільки шираїшся? відстаєш від сцкла?У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко - Цензор.НЕТ 9892
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Да купите автобусы нормальные и не надо будет столько эвакуаторов!
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и водителей нормальных тоже купить надо! В 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц, - Кличко - Цензор.НЕТ 5067
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а снегоуборщиков не? эвакуаторы же прибыльней В 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц, - Кличко - Цензор.НЕТ 5647
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да хотя бы штрафовали тех, кто неправильно паркуется.
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Более разумно было бы увеличить количество тролейбусов
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Бензин по 10$ литр, и на улицах будут только трамваи и тролейбусы.
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и маршрутки с автобусами будут по 20грн.
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А парковок больше построить не лучше? например между деревьями как в берлине.
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а может плату за въезд в центр, как в Лондоне?
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Нужно по всему городу увличить количество полос для городского транспорта и значительно увеличить штрафы за заезд на эти полосы другого транспорта. Для контроля - увеличить количество видеокамер. Как это быстро сделать, давно уже рассказал Червоненко.
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