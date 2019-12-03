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Все про:Разумков Дмитро (306) Слуга народу (535) Солончук (1)

 Нардеп Солончук звільнений від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу", - Разумков

Народного депутата Дмитра Солончука звільнено з посади заступника голови фракції "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разумков заявив про "звільнення народного депутата України Дмитра Солончука від виконання обов'язків заступника голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков виключені з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції 15 листопада.

"Їх виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, щодо яких фракція виробила спільну позицію", - заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков оголосив про вихід із фракції "Слуга народу" Полякова та Скороход. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163128
 
 
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"Прямий" телеканал посів перше місце за попередніми даними рейтингів телепереглядів за останні два місяці.
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Слушай, Орбан, чувак, и все ******, сколько у вас украинских школ - Фарион о венграх.
https://youtu.be/qUuxHqHw8kc
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В моём рейтинге этот очень ,,Прямой" канал вообще не значится.Макеенко -отвратительный осколок Януковича.Его кто-то удачно подобрал.
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Взагаліто тільки дурааи дивляться політичні канали типу прямого, зік, нюзван, наш, 112.... Як можна дивитись цю поє.....бєнь пропагандистську?!
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