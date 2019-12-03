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 Політика України
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Все про:ВР (6245) Кучер Олексій (4) Кубраков Олександр (4)

 Рада достроково припинила повноваження нардепів від СН Кучера і Кубракова

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів з фракції "Слуга народу" Олексія Кучера та Олександра Кубракова.

За відповідні постанови №2507 і №2526 на засіданні у вівторок проголосували 338 і 329 народних депутатів, відповідно, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в постановах Верховної Ради, повноваження припиняються в зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Кучер достроково припинив повноваження народного депутата у зв'язку з призначенням його головою Харківської обласної державної адміністрації. Кубраков припинив повноваження в зв'язку з призначенням його головою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163127
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро Юзика освободят?
Ходят слухи что он будет начальником полиции Кривого Рога.
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Скоро Юзика освободят?
Ходят слухи что он будет начальником полиции Кривого Рога.
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Юз\іку будуть зкормлювати худих порохоботів з Цензора.Кого зловлять. Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова - Цензор.НЕТ 6096
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Как хорошо что я против зеленского и за Тягнибока. А то бы меня съели.
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Лес рубят - щепки летят.(С) До весни нічого не залишиться.
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А як щодо патрульних і инших посад, що потребують перебування на свіжому повітрі цілодобово? Треба ж і там дотримуватися квот, хоча б 50% мають бути жінки Рада достроково припинила повноваження нардепів від СН Кучера і Кубракова - Цензор.НЕТ 6147
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Хряка поменяли, свиней то же ,а корыто осталось всё то .
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Глупо было ожидать чего-то иного , от тех за кого олигархические каналы агитировали круглосуточно как в стиле "Прямого" , так и "Плюсов" ....
Олигархи ведь просто так бабло не вкладывают в успехи определённых кандидатов .

Так что одни выходят на Майданы , а другие уже после Майданов через пиар в карманных СМИ проталкивают очередные "нові обличчя" ...
Вот если сравнить "озиме покоління" от Пинчука в 2004-м ... и красивше звучало , и по-новее было ... Но тогда народ не купился !
А через 15 лет развели на примитивнейшее и откровенное "новые лица" как котят .

Всё оттого, что не хочет массовый избиратель продумывать свой выбор .
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Так хотели быть слугами народа, народными избранниками, представлять интересы людей, шо только замаячила отдельная кормушка , так и не устояли от соблазнов!
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