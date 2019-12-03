 Рада достроково припинила повноваження нардепів від СН Кучера і Кубракова

За відповідні постанови №2507 і №2526 на засіданні у вівторок проголосували 338 і 329 народних депутатів, відповідно, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується в постановах Верховної Ради, повноваження припиняються в зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.
Кучер достроково припинив повноваження народного депутата у зв'язку з призначенням його головою Харківської обласної державної адміністрації. Кубраков припинив повноваження в зв'язку з призначенням його головою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).
Ходят слухи что он будет начальником полиции Кривого Рога.
Олигархи ведь просто так бабло не вкладывают в успехи определённых кандидатов .
Так что одни выходят на Майданы , а другие уже после Майданов через пиар в карманных СМИ проталкивают очередные "нові обличчя" ...
Вот если сравнить "озиме покоління" от Пинчука в 2004-м ... и красивше звучало , и по-новее было ... Но тогда народ не купился !
А через 15 лет развели на примитивнейшее и откровенное "новые лица" как котят .
Всё оттого, что не хочет массовый избиратель продумывать свой выбор .