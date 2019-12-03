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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3744) Нафтогаз (659) Порошенко (10165) Медведєв Олег (27) Пушков (18)

 Менеджери "Нафтогазу" - "газові бойовики" епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков

Глава комісії з інформаційної політики Ради Федерації РФ Олексій Пушков прокоментував повідомлення про зміну керівництва "Нaфтoгазу", назвавши чинних управлінців української компанії "газовими бойовиками".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Нинішні менеджери компанії - "газові бойовики" епохи Порошенка, вони здатні лише воювати, але не домовлятися", - написав сенатор.

Пушков наголосив, що цей крок давно назрів.

"Нині час Зеленського. І прем'єра замінили, і (главу МЗС України. - Ред.) Клімкіна. Настав час замін і в "Нафтогазі"", - додав він.

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Зі свого боку громадський діяч, раніше - позаштатний радник п'ятого президента України Петра Порошенка, Олег Медведєв, коментуючи пост Пушкова, написав: "Коли "хула как похвала". Газові бойовики Порошенка це круто. Тому їх хочуть замінити на газових бздунів

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що уряд не буде робити будь-яких кадрових змін у керівництві.

Раніше на пресконференції міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ухвалено політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і ДП "НЕК "Укрнерго".

Менеджери Нафтогазу - газові бойовики епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков 01

Менеджери Нафтогазу - газові бойовики епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163125
 
 
 Топ коментарі
 
"боевики" отбились от требований парашки и навесили долг в 3 ляма, а зе-мафия их хочет слить и поставить тех кто будет мутить договорняки с парашкой и сливать долг...
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Покоцаных в сражениях боевых псов заменят на ЗЕленых цырковых пуделец...

Вы зробили це разом...тупи трутни
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я бы не стал спорить...



Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·5 ч

Спорим, наш клоун начнёт покупать у Газпрома газ баксов по 300 со скидкой

Менеджеры "Нафтогаза" - "газовые боевики" эпохи Порошенкo, а ныне время Зеленского, - член Совфеда РФ Пушков - Цензор.НЕТ 356
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Чья бы корова мычала, а Пушку бы помолчать стоило.
У него же фамилия не Шлегель, поменяется власть, его кастрируют, чтобы потомков-идиотов не плодил....
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что-то это чмо сильно хвалит Зеленского , аж подозрительно , может зная свой "авторитет" в Украине специально это делают
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Зебуїни, наказ керівництва зрозуміли?
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Две фракции должны переименоваться, одна должна заменить название на "Слуга запада", а вторая на "Голос Сороса".
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Мародерські тролі російського шпигуна Порошенка продовжують банити правду. Чому люди не мають знати, що той борг у 3,5 млрд дол, що зараз нам Раша винна, сформувавсь у 2012му, коли Порошенко був мінекономіки в уряді Азірова і затуляв очі на недоплати росіян за транзит по Юліному контракту? А треба було вже тоді йти в Стокгольм з позовом. То з якого часу епоха "Порошенка " починається? А, порохоботи?
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Как это ни прискорбно, но соглашусь с Пушковым на 100%.
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Блин лучшей похвалы и нету Коболеву и Витренко просто красавцы так рашку драли!
Теперь другое время говорит .....
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Соглашусь сто раз с тем, что возмущения ваньки-дурачка пушкова, надо принимать как большой успех Украины в газовом споре с россией. Газовые боевики украины в лице коболева и витренко молодцы! Дали по мордам и пуйлу и миллеру и все российско- фашисткой пропаганде! Коболев и витренко посадили всех в рашке в своё стойло. Мало того, что выиграли стокгольм, так ещё повесили на рашку долг в 2.56 млрд дол. И именно с этого времени, против рашки начались газовые иски и суды и других европейских государств, в результате, чего стоимость газа на рынках упала почти в три раза. Что же касается "воевать", то голожопая лаптёжная россия первая вошла в крым и краматорск. Так, что пушков учи матчасть!
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Капитуляция!Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года.Ранее много говорилось, что транзит будет привязан к закупкам газа в едином пакете и более того - к политическим решениям.Это ещё один факт того, что капитуляция уже состоялась - на фоне того, что Кулеба признал, что "итоговое коммюнике нормандского саммита" уже готово, т.е. Зеленский ещё никуда не ездил, а результат т.н. "переговоров" уже естьи напечатан.Таким образом переговоры - это всего -лишь декорации для подписания заранее готовой и жестко выставленной Москвой капитуляции, что и сделает Зеленский съездив Париж.
В обмен на капитуляцию Зеро выдадут немного газа для снижения тарифов, как он обещал. Что это произойдет я писал ещё в апреле.
Всё сделано тихо, технологично, народ даже не понял, что живет уже в другой стране.
Именно поэтому Сурков посоветовал Зеленскому не трогать Порошенко, т.к. только его арест может поднять народ, вызвать восстание и срыв капитуляции.Затем произойдет "восстановление суверенитета и трансформация силовой компоненты" по принципу "одна страна, две системы", когда ОРДЛО в особом блатном статусе будет жить по законам РФ в теле Украины с перспективой выхода из состава Украины в любой удобный момент.
Паспорта РФ уже выданы.
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Так наше розумне керівництво вже вирішило замінити "газових бойовиків" на послушних Бєніних маріонеток! Вчора новина була на Цензорі.
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Раз кацапы ноют и воют, значит "боевые псы" надрали им задницы. Так и надо вести себя с врагом.
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