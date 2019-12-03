 Менеджери "Нафтогазу" - "газові бойовики" епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"Нинішні менеджери компанії - "газові бойовики" епохи Порошенка, вони здатні лише воювати, але не домовлятися", - написав сенатор.
Пушков наголосив, що цей крок давно назрів.
"Нині час Зеленського. І прем'єра замінили, і (главу МЗС України. - Ред.) Клімкіна. Настав час замін і в "Нафтогазі"", - додав він.
Зі свого боку громадський діяч, раніше - позаштатний радник п'ятого президента України Петра Порошенка, Олег Медведєв, коментуючи пост Пушкова, написав: "Коли "хула как похвала". Газові бойовики Порошенка це круто. Тому їх хочуть замінити на газових бздунів
Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що уряд не буде робити будь-яких кадрових змін у керівництві.
Раніше на пресконференції міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ухвалено політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і ДП "НЕК "Укрнерго".
У него же фамилия не Шлегель, поменяется власть, его кастрируют, чтобы потомков-идиотов не плодил....
Теперь другое время говорит .....
В обмен на капитуляцию Зеро выдадут немного газа для снижения тарифов, как он обещал. Что это произойдет я писал ещё в апреле.
Всё сделано тихо, технологично, народ даже не понял, что живет уже в другой стране.
Именно поэтому Сурков посоветовал Зеленскому не трогать Порошенко, т.к. только его арест может поднять народ, вызвать восстание и срыв капитуляции.Затем произойдет "восстановление суверенитета и трансформация силовой компоненты" по принципу "одна страна, две системы", когда ОРДЛО в особом блатном статусе будет жить по законам РФ в теле Украины с перспективой выхода из состава Украины в любой удобный момент.
Паспорта РФ уже выданы.