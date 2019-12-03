 Менеджери "Нафтогазу" - "газові бойовики" епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Нинішні менеджери компанії - "газові бойовики" епохи Порошенка, вони здатні лише воювати, але не домовлятися", - написав сенатор.

Пушков наголосив, що цей крок давно назрів.

"Нині час Зеленського. І прем'єра замінили, і (главу МЗС України. - Ред.) Клімкіна. Настав час замін і в "Нафтогазі"", - додав він.

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Зі свого боку громадський діяч, раніше - позаштатний радник п'ятого президента України Петра Порошенка, Олег Медведєв, коментуючи пост Пушкова, написав: "Коли "хула как похвала". Газові бойовики Порошенка це круто. Тому їх хочуть замінити на газових бздунів

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що уряд не буде робити будь-яких кадрових змін у керівництві.

Раніше на пресконференції міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ухвалено політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і ДП "НЕК "Укрнерго".