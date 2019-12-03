 Викрито спробу незаконного ввезення комплектуючих до Мі-24 на суму понад $100 тис., - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Під час митного огляду автомобіля громадянина однієї із сусідніх країн на пункті пропуску "Вільча" правоохоронці виявили комплектуючі до гвинтокрила "МІ-24" без відповідних супровідних документів. Складові системи аварійного запису інформації були приховані серед особистих речей іноземця.
Експертиза показала, що вартість запчастин становить понад $100 тисяч.
Слідчі СБУ повідомили іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Помню так ловили добрбатов в начале войны, когда они переправляли военку в Украину...
Мля... Мародерівець, ти ж не знаєш навіть, що взагалі означає це слово.
а разве это плохо, что хотели ввезти запчасти ?
Не вывозили же....
Когда то за такие дела наоборот награждали...
Слабая надежда, хоть не уничтожили!!!
Ермак передал все дела агентуры.Кого выбрали Боже....
подлежащих обязательному государственному экспортному контролю
То импортному или экспортному?
Ну да. Будут тут еще летать МИ-... Мы на французах...
т.е. контроль установлен на вывоз, а тормозят ввоз! в СБУ точно бушует эпидемия идиотизма
Абетка кремлівської провокації.
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1.В Україну контрабандою переправляються авіазапчастини.
2.Через шоколадних свинарчуків, яких цілком вистачає, запчастини продаються авіапідприємствам, або МО і монтуються на гвинтокрил чи літак.
3.В Рашці заводиться кримінальна справа "А хіщєнії аборудованія спєцназначєнія" і тихенько "розслідується".
4.В критичний момент, наприклад під час суду про збитий Буком Боїнг, Рашка заявляє, що експертиза недостовірна, бо на території України буцімто хаос з обліком та оборотом авіаційного обладнання. І викатує "докази".
5.І вимагає арешту і перевірки за кордоном всієї авіації, яка має відношення до України.
6.Блокуються інвестиції, про які так турбується наївний клован наркоман піаніст "бубочка".
7.Профіт, илітниє мародерівці з обох сторін українського кордону аплодують. Бубочці атамстили.
Стал первым советским (европейским) и вторым в мире (после AH-1 «Кобра») специализированным боевым вертолётом. Серийный выпуск начался в 1971 году. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах.
БОЕВЫМ, мать вашу!
Как Потный Гарри ?