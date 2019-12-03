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 Викрито спробу незаконного ввезення комплектуючих до Мі-24 на суму понад $100 тис., - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

На Київщині контррозвідники Служби безпеки України припинили спробу незаконного ввезення в нашу країну товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов'язковому державному експортному контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час митного огляду автомобіля громадянина однієї із сусідніх країн на пункті пропуску "Вільча" правоохоронці виявили комплектуючі до гвинтокрила "МІ-24" без відповідних супровідних документів. Складові системи аварійного запису інформації були приховані серед особистих речей іноземця.

Експертиза показала, що вартість запчастин становить понад $100 тисяч.

Слідчі СБУ повідомили іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комерсанти на Миколаївщині ухилялися від сплати податків, держбюджет втрачав до 10 млн грн щомісяця, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито спробу незаконного ввезення комплектуючих до Мі-24 на суму понад $100 тис., - контррозвідка СБУ 01
Викрито спробу незаконного ввезення комплектуючих до Мі-24 на суму понад $100 тис., - контррозвідка СБУ 02
Викрито спробу незаконного ввезення комплектуючих до Мі-24 на суму понад $100 тис., - контррозвідка СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163124
 
 
 Топ коментарі
 
Да такие поставки курировать надо, а не пресекать!
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иДИОТЫ, дебилоиды! Вы еще с рахи официальное разрешение на вывоз затребуйте. Зебилоиды, вы кого выбрали, д.б?
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не понял...
а разве это плохо, что хотели ввезти запчасти ?
Не вывозили же....
Когда то за такие дела наоборот награждали...
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Да такие поставки курировать надо, а не пресекать!
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может уже у нас на границе совместно дежурят СБУ и ФСБ?...
Помню так ловили добрбатов в начале войны, когда они переправляли военку в Украину...
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Кого ловили!? "Добробатів"?
Мля... Мародерівець, ти ж не знаєш навіть, що взагалі означає це слово.
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Їх вже курірує ГРУ РФ. Щоб запчастини відказували на вертольоті під час польоту. Щоб звинуватити Україну в нелегальній торгівлі зброєю та товарами військового призначення. Є і інші варіанти путінсько-фашистських провокацій та диверсій, в першу чергу інформаційних, на які так легко купляються нацмудаки.
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не понял...
а разве это плохо, что хотели ввезти запчасти ?
Не вывозили же....
Когда то за такие дела наоборот награждали...
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иДИОТЫ, дебилоиды! Вы еще с рахи официальное разрешение на вывоз затребуйте. Зебилоиды, вы кого выбрали, д.б?
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Что за бред? Уничтожили уже, вредители ************?
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идиёты, мля. а чем ремонтировать будете
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До влади дорвалися сепаратисти і колаборанти.
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ЗЕбілоїди скоро згадають як люди незаконно ввозили євробляхи щоб передати на фронт солдатам! Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7401 Жах-без розтаможки! А як люди в 14-му "незаконно" заносили з Польщі військову амуніцію і каски? Це з тавар двайного назначєнія! Без експортного контролю! Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7401
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Лучше бы они так российские дезодоранты останавливали и памперсы...
Слабая надежда, хоть не уничтожили!!!
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І добровольчі батальйони у нас без "експортного контролю"-безконтрольно на лінії фронту кацапів убивають! НЕлоха слухати не хочуть! Шо тваріцца! АААА! Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8268
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Придурки конченные,это для наших,ещё раз,наших вертолётов запчасти!
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Тут правы, поймали и передайте заказчику бесплатно. А то ведь наживается кто то.
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Или вернули в страну происхождения с извинениями.
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Да допросят и русским сдадут схему.Не заметили в Рашке щас повально шпионов ловят?
Ермак передал все дела агентуры.Кого выбрали Боже....
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Бред какойта
подлежащих обязательному государственному экспортному контролю

То импортному или экспортному?
Ну да. Будут тут еще летать МИ-... Мы на французах...
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И самолёты должны летать, и торговли на крови нельзя. Вы или крестик снимите или трусы оденьте.
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Гасло - "Все для фронту , все для Перемоги ! " не для зєлєбєнів і не для зєбілів . Тому і нищать бєні ЗСУ . Зєбіли це ви зробили можливим .
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"...пресекли попытку незаконного ввоза в нашу страну товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю."

т.е. контроль установлен на вывоз, а тормозят ввоз! в СБУ точно бушует эпидемия идиотизма
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А в это время бывший командующий нацгвардиии Алеров удрал в москву......
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Ну не дебилы? Сигареты и бухло не дают вывозить, а военную продукцию не дают ввозить. СБУ и таможня точно на нашу страну работают?
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Вот так дашь послабление,ещё и уран обогащенный завезут,плутоний.А так на страже..
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Бубочка вчора заявив що він воювати не буде . Зєбіли в екстазі .
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Він точно.Ну не ******* вони вмирали задарма.
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В усьому світі--за доставку в країну дифіцітних засних частин до військової техніки (особливо під час війни) проводили цілі операції,гинули розвідникі. Були державні нагороди і підвищені посади. А зараз дебіли при владі--то таке творять. Владу захопили зрадникі і україноненависникі, фсбешні агенти скрізь. Ідіоти ,що ви робите?
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Граница на замке! Теперь ни одна деталь не поступит на ремонт наших вертолетов, штурмовиков и танков. Можно уже России спокойно наступление проводить.
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Перед тим, як кричати "зрада", спочатку потрібно переконатися чи не містять ці російські "подарунки" подвійне дно. На кордоні і в СБУ не дурніші "диванних експертів".
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Для мародерівців і інших соєвих барижок і нацдебілів.
Абетка кремлівської провокації.
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1.В Україну контрабандою переправляються авіазапчастини.
2.Через шоколадних свинарчуків, яких цілком вистачає, запчастини продаються авіапідприємствам, або МО і монтуються на гвинтокрил чи літак.
3.В Рашці заводиться кримінальна справа "А хіщєнії аборудованія спєцназначєнія" і тихенько "розслідується".
4.В критичний момент, наприклад під час суду про збитий Буком Боїнг, Рашка заявляє, що експертиза недостовірна, бо на території України буцімто хаос з обліком та оборотом авіаційного обладнання. І викатує "докази".
5.І вимагає арешту і перевірки за кордоном всієї авіації, яка має відношення до України.
6.Блокуються інвестиції, про які так турбується наївний клован наркоман піаніст "бубочка".
7.Профіт, илітниє мародерівці з обох сторін українського кордону аплодують. Бубочці атамстили.
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бред какой то.. Викрито спробу незаконного ввезення комплектуючих до Мі-24 на суму понад $100 тис., - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 7769...бояра чтоли так, или вкурил... Викрито спробу незаконного ввезення комплектуючих до Мі-24 на суму понад $100 тис., - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4920...
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Радуйтесь 73% зедебилов! Это же вы их выбирали!
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Ми-24 (по классификации НАТО: Hind - «Лань») - советский/российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Неофициальное название - «Крокодил».
Стал первым советским (европейским) и вторым в мире (после AH-1 «Кобра») специализированным боевым вертолётом. Серийный выпуск начался в 1971 году. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах.

БОЕВЫМ, мать вашу!
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А летать без запчастей на чем будете - на метле ?
Как Потный Гарри ?
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...им бы подарок какой ценный за добычу такую.... Викрито спробу незаконного ввезення комплектуючих до Мі-24 на суму понад $100 тис., - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 584...
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