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 Політика України
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Все про:Монастирський (12) ДБР (694)

 Президент зможе звільняти директора ДБР за результатами щорічного звіту про роботу Бюро, - Монастирський

Ухвалений законопроєкт про перезапуск Державного бюро розслідувань дає можливість президенту звільняти директора ДБР, якщо його річний звіт буде визнано незадовільним.

Про це розповів журналістам у кулуарах парламенту голова правоохоронного комітету, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Відтепер щорічно директор ДБР має звітувати перед Верховною Радою і вона може визнати такий звіт незадовільним або задовільним. Якщо звіт буде визнано незадовільним, таке подання йде до президента і він отримує право звільнити директора ДБР. Таким чином, підвищується рівень парламентського контролю за ДБР", - сказав Монастирський.

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Монастирський зазначив, що відтепер усю відповідальність за орган нестиме директор ДБР.

"Відтепер заступники призначатимуться внутрішньою комісією, що підвищить здатність цього органу. І головне, директор ДБР буде тією єдиною відповідальною особою, яка нестиме всю відповідальність за діяльність ДБР без урахування будь-якої діяльності заступників", - сказав нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163122
 
 
 Топ коментарі
 
"Президент сможет увольнять директора ГБР..." тобишь БОгданом, тобишь Коломойским.......- далее все разговоры о независимости этого "органа" дальше можно не продолжать))))
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Президент сможет увольнять директора ГБР по результатам ежегодного отчета о работе Бюро, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2791"независимость" зеле включили уровень "бог"!
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Президент сможет увольнять директора ГБР по результатам ежегодного отчета о работе Бюро, что обеспечит истиную независимость ГБР от всех ветвей власти.
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"Президент сможет увольнять директора ГБР..." тобишь БОгданом, тобишь Коломойским.......- далее все разговоры о независимости этого "органа" дальше можно не продолжать))))
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Президент сможет увольнять директора ГБР по результатам ежегодного отчета о работе Бюро, что обеспечит истиную независимость ГБР от всех ветвей власти.
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Президент сможет увольнять директора ГБР по результатам ежегодного отчета о работе Бюро, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2791"независимость" зеле включили уровень "бог"!
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незалежність, це коли щорічний звіт оцінюють аудитори, а не одна особа, мавпочка коломИйського.
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отчет это круто!
а в отчетный период делай что хош...но чтоб отчет был сказочным!
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ага нате вам дурачки марковку,"может уволить" а может и не уволить
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Если не будет выполнять указания Богдана и Смирнова - НА ВЫХОД.
Гибридно-независимое ГБР имени Зеленского.
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Т.е. узаконить то, что сейчас Труба делает противозаконно.
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ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_

·1 ч

Зрадник Батьківщини А.Портнов, якого називають Андрій-анал, вступився на захист Труби. Переводить стрілки від нього у бік.

Президент зможе звільняти директора ДБР за результатами щорічного звіту про роботу Бюро, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2885
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