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 Політика України
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 Зеленський підписав закон про розміщення засобів навігації на оборонних землях

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони", № 296-IX, який Верховна Рада України ухвалила в цілому 14 листопада 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Закон розроблено з метою вдосконалення та прискорення процесу розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС), підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок.

Згідно з документом, землі оборони, призначені для розміщення й постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних сил України, можуть використовуватися для розміщення засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, з погодженням умов розміщення та експлуатації зазначених об’єктів з Міністерством оборони України.

Зазначається, що ухвалення закону сприятиме створенню більш тісної взаємодії підрозділів об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та підрозділів Міністерства оборони України в частині організації використання повітряного простору як у мирний час, так і в особливий період.

Реалізація закону забезпечить удосконалення процесу використання земель оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, сприятиме ефективнішому використанню вже виділених земельних ділянок, дасть змогу не виводити з користування землі іншого призначення для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), зменшити витрати на створення енергетичної, транспортної й соціальної інфраструктури під час уведення в експлуатацію нових засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За статус "злодій у законі" - кримінальна відповідальність: Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинну спільноту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163121
 
   
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А в это время, пока ОНО, что то там подписывало, совершенно для него не понятное, Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Зеленський підписав закон про розміщення засобів навігації на оборонних землях - Цензор.НЕТ 4963
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І світить йому дальняя дорога і казьонний дом.
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А землі військового призначення які роздерибанили повернуть, чи ні?
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Тобто , щоб збільшити діючу висоту антени будують ТРЦ , а на його даху ставлять "куліковку" . Всі задоволені і всі сміються з 73% .
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