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 Політика України, Суспільство
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Все про:МВС (1420) розшук (313) Боїнг-777 Malasia Airli... (419) Цемах (80)

 СБУ оголосила Цемаха в розшук. ФОТО

Служба безпеки України оголосила в розшук фігуранта у справі про збитий малайзійський літак рейсу МН17 Володимира Цемаха.

Відповідна інформація з'явилася на сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Датою зникнення СБУ вважає 23 вересня 2019 року.

СБУ оголосила Цемаха в розшук 01

Цемаха підозрюють в участі терористичного угрупування і скоєнні терористичного акту, що призвело до загибелі людей.

Він оголошений у розшук як особа, що переховується від слідчих органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія свідомо дозволила Цемаху залишити її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит на його екстрадицію, - прокуратура Нідерландів

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

Читайте також: Нідерланди просять прокуратуру РФ сприяти в допиті терориста Цемаха

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163119
 
 
 Топ коментарі
 
Цирк продолжается. Отпустили и объявили в розыск.
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Ваша правда, пане докторе. Пацієнтові зовсім зуйово. Почнемо з ректальної дефібріляції мегаклізьмою Есмарха - сестро, несіть три відра!
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"Дорогие зоотечественники" здобули це разом... СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 2782
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...ЗЄотєчєствєннікі СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 9409
Утім, ЗООотєчєствєннікі також непогано СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 9409
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Вчора знайшов слівце в цій копіпасті


"...расия успешно шифровалась под нашего друга и брата (прежде всего, в глазах наших недалёких зоотечественников)".

...
Welt Schmerz

Мать! мать! мать! "Зоотечественников"?! Слівце до скарбнички!!! СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 2335 СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 6743
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У руля редкие идиоты..отпускают..ищут...дэбилы
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Женя, они не идиоты, идиоты их выбрали! А они просто запроданцi!!
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Це "вонючее зеленое дно" демонструє, що воно дно без дна.
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..Тепер просто того терориста подадуть в Інтерпол ..і паРашка буде *в дупі * ! СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 4126
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Не отдай Украина Цемаха - сорвался бы обмен пленными, Сенцов бы не выступил перед евродепутатами и т.д.
Просто читать нужно внимательно "..5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство..", т.е. Дело против него НЕ ЗАКРЫТО!
"Зрада" была бы, если бы воффка-ЗЕморковка его помиловал (наверное кто-то умный ему подсказал не делать этого).
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Маєш рацію , тоді і в 2014 потрібно було "нєстрєлять" , а як генерал литвин тікати без жодного пострілу до Києва . Запитай бубочку . Розповість .Така в нього Оборонна Доктрина .
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Все правильно. Для того,чтобы объявить в розыск,надо вначале отпустить.)
Как мы плавно, но стабильно превращаемся в "страну зазеркалья".
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Это дерьмо даже коментировать не хочется.. Сплошной фейспалм, до пролома черепа.
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Баканов, зеленый черт, которые его выдал тусуется между Банковой и Грушевского.. Мелкий такой, гундявый ******, почти всегда небритый
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Шо, опять выкрадывать, вывозить на подконтрольную территорию ? И знаете, было бы неплохо, если бы укр.силовики провели опять подобную операцию. Не зря россия его отпустила,и будет она его лелеять потому что для них это будет аргумент в Гаагском суде мол не все свидетели/подозреваемые опрошены, спрашивайте с Украины ведь он гражданин Украины и находиться на ее территории
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Це жарт чи чергове поглиблення маразму СБУ?
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Ви чи ідіоти чи всі клоуни. Посміховисько на весь світ.
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киииино 950 й квартал

жду что судью пвыпустившую Цемаъа посадят по карошей статье
если нет то нет страны Украины а есть уркаина под управлением мафии
и это все типа не видит Запад и продолжает финансировать Геноцид украинцев
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Сначала зеленый кретин отдает ********* Цемаха.. а теперь СБУ хочет его поймать.... Оригинально... Никто без работы не останется... все при деле...
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Саме "отдайот"? От так все і було: взяв і сказав "забирайте"? І натомість нічого не отримав?
А, да. Я ж забув. "Ані і так би всєх атпустілі по прігавору."
Спотикалися, як поспішали "всєх атпустіть".
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Да, вот так просто взял и отдалю Ключевого свидетеля.. при том гражданина Украины.. Плевать получил он от этого какой-то бонус или нет, есть факт - отдал.
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Давайте у Вашій політкоректній фразі назвемо речі своїми іменами? Замінимо слово "бонуси" на "звільнені бранці, громадяни України". Це ж буде правда, чи не так? Що вийде:
"Да, вот так просто взял и отдал Ключевого свидетеля.. при том гражданина Украины.. Плевать, получил он от этого каких-то освобожденных пленных, граждан Украины или нет, есть факт - отдал."
Так буде чесно, як на мене.
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Цирк уехал, клоуны остались📣📣🎻🎻
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Нелох допомагав тікати злочинцю з під варти то він злочинець чи дебіл?
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им там нужно видно витаминов для улучшения умственной деятельности пить горстями !!!! Объявили в Розыск ??? чё правда ???? этот террорист Цемах уже больше месяца гуляет себе спокойно, после обмена !!!! за это время можно было пластическую операцию сделать и внешность поменять !!!! а вы только сейчас решили его в розыск объявить ???? ну да правильно всё таки международный террорист как то некрасиво получается СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 1722
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Привет Зеленскому.. Нидерланды это ему не простят
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Цемаха не "відпустили", а обміняли. Без нього обмін міг би не відбутися.
Потім, як відомо, він з власної волі не лишився у росії, а повернувся додому. Що заважає оголосити його у розшук? Чого ви збудилися так?
Для України він не перестав бути злочинцем, його не пробачили і не помилували. Його обміняли. У цьому і полягає обмін - ми віддаємо тих, кого вважаємо злочинцями, але натомість отримуємо своїх громадян, що полонив ворог. Це завжди компроміс.
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Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev


Нові висоти цинізму: СБУ оголосила в розшук Цемаха по справі збитого літака МН17. А ДБР відкриє кримінальне провадження проти Зеленського за сприяння втечі підозрюваного в РФ?
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