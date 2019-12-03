 СБУ оголосила Цемаха в розшук. ФОТО

Відповідна інформація з'явилася на сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Датою зникнення СБУ вважає 23 вересня 2019 року.

Цемаха підозрюють в участі терористичного угрупування і скоєнні терористичного акту, що призвело до загибелі людей.

Він оголошений у розшук як особа, що переховується від слідчих органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія свідомо дозволила Цемаху залишити її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит на його екстрадицію, - прокуратура Нідерландів

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.