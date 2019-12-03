 СБУ оголосила Цемаха в розшук. ФОТО

Відповідна інформація з'явилася на сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Датою зникнення СБУ вважає 23 вересня 2019 року.
Цемаха підозрюють в участі терористичного угрупування і скоєнні терористичного акту, що призвело до загибелі людей.
Він оголошений у розшук як особа, що переховується від слідчих органів.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Утім, ЗООотєчєствєннікі також непогано
"...расия успешно шифровалась под нашего друга и брата (прежде всего, в глазах наших недалёких зоотечественников)".
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Welt Schmerz
Мать! мать! мать! "Зоотечественников"?! Слівце до скарбнички!!!
Просто читать нужно внимательно "..5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство..", т.е. Дело против него НЕ ЗАКРЫТО!
"Зрада" была бы, если бы воффка-ЗЕморковка его помиловал (наверное кто-то умный ему подсказал не делать этого).
Как мы плавно, но стабильно превращаемся в "страну зазеркалья".
жду что судью пвыпустившую Цемаъа посадят по карошей статье
если нет то нет страны Украины а есть уркаина под управлением мафии
и это все типа не видит Запад и продолжает финансировать Геноцид украинцев
А, да. Я ж забув. "Ані і так би всєх атпустілі по прігавору."
Спотикалися, як поспішали "всєх атпустіть".
"Да, вот так просто взял и отдал Ключевого свидетеля.. при том гражданина Украины.. Плевать, получил он от этого каких-то освобожденных пленных, граждан Украины или нет, есть факт - отдал."
Так буде чесно, як на мене.
Потім, як відомо, він з власної волі не лишився у росії, а повернувся додому. Що заважає оголосити його у розшук? Чого ви збудилися так?
Для України він не перестав бути злочинцем, його не пробачили і не помилували. Його обміняли. У цьому і полягає обмін - ми віддаємо тих, кого вважаємо злочинцями, але натомість отримуємо своїх громадян, що полонив ворог. Це завжди компроміс.
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev
Нові висоти цинізму: СБУ оголосила в розшук Цемаха по справі збитого літака МН17. А ДБР відкриє кримінальне провадження проти Зеленського за сприяння втечі підозрюваного в РФ?
Пора, друг! Пора!