 Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду, - Рожкова

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Не знаю, як починався сьогодні ваш день, а мій почався з того, що я не змогла відправити доньку до школи. Причина – на світанку група невідомих людей біля мого дому з гучномовцем та плакатами розбудили та перелякали доньку та сусідів, поливаючи мене та колег із НБУ брудом. Після того, як я викликала поліцію, вони пішли, залишивши плакати з образами біля мого дому. А вчора у селищі під Києвом, де живе Голова НБУ Яків Смолій розпочалась акція протесту тих же людей, що і стоять біля стін НБУ з гучномовцями, акустичною системою, плакатами та навіть військовою палаткою. До того ж увечері в Києві до під’їзду будинку, де проживає донька Смолія з родиною, намагалася потрапити знімальна група телеканалу "1+1"", - розповіла вона.
"Тиск на посадовців НБУ як головного подразника для деяких олігархів виходить за межі здорового глузду. Спочатку вони йшли в суди, щоб заборонити нам працювати. Не вийшло. Потім вони через підконтрольне медіа продовжували створювати нам образ "корупційного кубла", яке треба розігнати. Після цього почались замовні мітинги біля нашої роботи. Три тижні тримаємось і слухаємо образи на нашу адресу. А тепер вони прийшли до нас додому. Тобто терор продовжується. До тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців НБУ та їх родин. Мені прикро, що своїми сумнівними діями вони створюють дискомфорт нашим родинам та сусідам. Але спроби нас залякати рекетирськими методами 90-х років не пройдуть. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів. Ми будемо закликати міжнародну, медійну та експертну спільноту підтримати НБУ у цей нелегкий час. Ми не будемо мовчати", - резюмувала Рожкова.
бредятина для лохтората
Это же не шутки - третировать работников Национального Банка Украины.....
Заказчик всем известный - это вор и мафиози Коломойский, который Беня....
Ви пам'ятаєте знімок у кабінеті блаЗЄнського, де коломИйський скромно з попільничкою?
блаЗЄнський не може попросити не палити в приміщенні, а Ви кажете про банк.
Без коломИйського вся ця влада розсиплеться наступного дня. Це він їх ще якось тримає вкупі.
Давать рефинанс сдыхающим банкам и видеть, что средства уходят не по назначению - это не нормально, а может и преступно! Этим людям не место на государственной службе
😂
Он не хочет взять под охрану главу Нацбанка и оградить ее от титушек Бени?
Бездействие министра МВД в этом вопросе также влияет на мнение международных партнеров, которые считают что власть не хочет поставить в стойло ограбившего страну на миллиардов долларов Беню.
😎
ВНЕЗАПНО:
Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Но Колокомйский сказал - дефолт, значит - дефолт.
А зебилы-полудурки радуются такой "захватывающей" перспективе. Идиоты, блин.
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.
После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.
Митингующие обвинили руководство Центробанка в организации коррупционных схем и «откатов». И дело не только в банальных взятках, на которых попались недавно чиновники среднего звена Центробанка. Речь идёт о системной коррупции на высшем уровне, когда руководство НБУ фактически обслуживает интересы бизнесменов с сомнительной репутацией.
В условиях непростых отношений Киева и МВФ, данный фактор может сыграть фатальную роль для украинской экономики - ведь очередной транш от Фонда мы не получили именно из-за коррупции в банковском секторе. И это неудивительно. Даже поверхностный мониторинг ситуации говорит о том, что «не всё так гладко в Датском королевстве». Несмотря на перезагрузку власти, на некоторых руководящих постах по-прежнему остаются одиозные фигуры. Например, должность первого заместителя главы НБУ продолжает занимать упомянутая выше Екатерина Рожкова, которая не раз становилась фигурантом громких скандалов и уголовных дел. Её несколько раз пытались снять с должности или отстранить от работы - в том числе и через суд - но пользуясь покровительством крупного бизнеса, она каждый раз возвращалась в своё кресло.
По информации украинских СМИ, такой «непотопляемостью» она обязана прежде всего двум крупным бизнесменам, которые, собственно и двигали её по карьерной лестнице на протяжении многих лет.
Бывшие работодатели Рожковой - Александр Грановский и Борис Кауфман -обеспечили ей карьерный рост, получая взамен как крупные, так и мелкие услуги. В период с 2010 по 2013 годы Рожкова занимала должность заместителя главы правления их «Финбанка», а затем, до 2015-го года руководила печально известным «Платинум банком», который принадлежал Грановскому, Кауфману и Гуртовому. По слухам, одесские бизнесмены в своё время пролоббировали её назначение на крупную должность в Нацбанке. Бывший сотрудник коммерческого банка стала директором департамента банковского надзора НБУ. Все последующие её действия говорят о том, что к своим бывшим работодателям она относилась (и относится), мягко говоря, благосклонно, покрывая прокручиваемые схемы.
Так, ещё выполняя обязанности главы правления Платинум Банка Рожкова заключила депозитные договора с компанией МТС, представители которой разместили в банке 250 миллионов гривен. За четыре месяца до окончания депозитных договоров, она была назначена на вышеуказанную должность в НБУ. По истечении срока действия договоров мобильный оператор не смог забрать свои деньги - банк попросту «кинул» МТС на всю сумму депозита. На тот момент «Платинум Банк» уже был на издыхании, но при этом привлекал депозиты по одной из самых высоких ставок на рынке (26-27% при средней 19%). Нацбанк закрывал глаза на этот факт, как и на жалобы и обращения представителей МТС. На многочисленные нарушения прав вкладчиков «Платинум Банка» в НБУ ответили только спустя два года, когда в финучреждение уже вошла временная администрация. «Нерасторопность» Нацбанка, который с заметным и существенным опозданием отреагировал на проблемы в этом банке, объясняется просто: Рожкова на протяжении многих лет после своего назначения в НБУ поддерживала коррупционные связи с бывшими работодателями. К слову, её сын также работал в «Платинум Банке» - в том числе и в тот период, когда она находилась на руководящей должности в Нацбанке (несмотря на то, что это прямой конфликт интересов).
Особенно тёплые отношения у Рожковой сложились с Александром Грановским. В СМИ были опубликованы многочисленные записи их телефонных разговоров, которые свидетельствуют о прочной коррупционной спайке. В одном из разговоров Грановский просит Рожкову помочь своему близкому другу - Сурену Сардаряну - выйти на руководство «Укрсиббанка», чтобы тот смог «порешать» с ними вопрос о выкупе кредита. Заместитель главы НБУ услужливо соглашается, и уже в следующем разговоре с Сардаряном она обещает ему всяческое содействие.
Грановский даёт команду Рожковой помочь Сардаряну
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Но это всё мелочи, по сравнению с другими схемами, которые стали известны общественности благодаря «плёнкам Рожковой». На этих записях женский голос похожий на голос замглавы НБУ обещает представителям «Платинум Банка» Дмитрию Зинкову, Григорию Гуртовому и Борису Кауфману проталкивать нужные решения и договариваться с нужными людьми.
Например, её имя фигурировало в деле о доведении до банкротства банка «Михайловский», в результате чего около 15 тысяч вкладчиков которого в результате остались без денег. По информации издания «Деловая столица», Рожкова в сговоре с Борисом Кауфманом и советником председателя правления «Платинум Банка» Дмитрием Зинковым, вынудила акционеров этого банка его продать, после чего «закрыла глаза» на факт выведения из финучреждения активов почти на миллиард гривен. Причем данная схема была опять же реализована через «Платинум Банк». Опубликованные аудиозаписи подтверждают тесную связь Рожковой с Кауфманом, Зинковым.
В частности, на одном из аудиофайлов Рожкова обсуждает с Зинковым урегулирование долгов Финбанка перед «Платинум Банком». Зинков говорит, что до следующей весны не сможет предоставить какие-либо документы об урегулировании, но надеется на то, что Финбанк будет куплен Альфа-банком. Рожкова в свою очередь обещает урегулировать этот вопрос «у себя в НБУ», и помочь ему обойтись без подтверждающих документов. В разговоре также упоминаются сотрудники Нацбанка, с которыми будет решаться соответствующий вопрос.
Под «нужных людей» и «нужные банки» Рожкова пыталась даже корректировать постановления Национального банка. В одном из зафиксированных разговоров с представителем «Платинум Банка» она предлагает ему подготовить необходимые им изменения в постановление НБУ №306. При этом Рожкова заверяет его в том, что корректировки будут гарантированно приняты на правлении НБУ.
Это далеко не исчерпывающий перечень фактов, указывающих на тесное сотрудничество первого заместителя главы НБУ с Грановским и Кауфманом. Ручное регулирование банковским сектором под руководством указанных лиц, а также активное использование своего служебного положения в их интересах уже стало притчей во языцех. Подобная практика противоречит нормам закона «О противодействии коррупции», не говоря уже о нарушении всевозможных этических и моральных норм государственной службы.
По информации украинской прессы, имя Рожковой фигурирует как минимум в пяти уголовных производствах: по факту хищения денежных средств должностными лицами ПАО «Платинум-Банк» (№12015100000000334); по факту вывода активов и высоколиквидного залогового имущества из ПАО «Михайловский» на ООО ФК «Плеяда» с последующей переуступкой прав требования на компанию ООО ФК «Фагор» (№42016000000000558); по факту вывода акционерами ПАО «Михайловский» денежных средств на сумму 280 млн. грн. под залог 94,67 га незаконно отчужденных у государства земель на подконтрольную акционерами компанию (№42016000000000597) и факту злоупотребления служебным положением №52017000000000096. В рамках последнего уголовного дела детективами НАБУ был проведен обыск в Нацбанке, во время которого было изъято множество материалов, документов, электронных переписок Рожковой.
В заключение хочется задать вопрос, скорее риторического характера: в чём же состоит «ценность» такого одиозного, но высокопоставленного сотрудника, если при наличии столь резонансных фактов, он продолжает занимать свою должность? Неужели интересы одесских коммерсантов и их протеже можно сопоставить с интересами государства, в контексте таких сложных переговоров с МВФ? Данным вопросом задаются не только журналисты: последние акции протеста под стенами НБУ красноречиво говорят сами за себя.
Олег Семенов, для "ОРД"
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