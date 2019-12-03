 Рада вирішила сьогодні працювати до розгляду всіх питань порядку денного

За це рішення проголосували 229 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Відповідну пропозицію озвучив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За це рішення проголосували 229 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Відповідну пропозицію озвучив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Трамп поблагодарил Зеленского за поддержку. Лучше бы молчал...
Социологический опрос в США Байден 52%, Трамп 39% (SurveyUSA), Байден 53%, Трамп 36% (Reuters/Ipsos) Группа Баканов-Сытник поставили на правильную лошадь в этих перегонах.
Атака Сытника (НАБУ) на Трубу (ГБР), с задержанием на взятке в 150 000 долларов ближайшего соратника Щербины - это фактически упреждающий удар группы Баканов-Сытникт ("демократической ориентации в США"), по потенциально опасной для нее в нынешней ситуации структуре ГБР. Все действия по делу отработало СБУ, НАБУ просто оформляет всех под себя. И Трубу тоже.
Вчера произошло еще одно знаковое событие. адвокаты экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка решили не играть в "правосудие по-зеленски" и резко подняли ставки в процессе объявив что президент Украины Зеленский и его администрация оказывает давление на правоохранительные органы и прокуратуру с целью завладения бизнесом и собственностью их клиента. Кроме того они заявили что "...собираются инициировать уголовное производство против генерального прокурора Руслана Рябошапки, его заместителя Виталия Каско некоторых судей антикоррупционного суда, а также в отношении отдельных лиц в Офисе президента, из-за незаконного открытия дела по стабкредитам VAB"
Чрезмерно активное общение министра иностранных дел Пристайко с администрацией президента РФ и ее главой Вайно, не прошло мимо внимания Германии. Вчера министр иностранных дел Германии Маас вечером общаясь с вице-премьер-министром Кулебой , достаточно резко обратил его внимание на этот факт. "...wir wollen keine Tarnung für Ihre Verhandlungen sein ..."
Российская сторона продолжает настаивать что двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным не могут носить официального характера на этой встрече. "Двусторонняя встреча Зеленского и Путина в Париже может быть спонтанной" - вице-премьер-министр Кулеба, который видимо теперь - основной спикер новостей этой темы вместо ушедшего в глубокую тень министра Пристайко.
давать!!