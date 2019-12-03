 Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура

Про це повідомляється на сайті прокуратури Київської області, передає Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 3 грудня, заступником прокурора Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України, а саме у пособництві умисного заподіяння народному депутату України легких тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, за даними слідства, підозрюваний спільно з Ляшком сприяв нападу на Геруса. Прокурор клопотатиме в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.
Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.
18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.
19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.
Там даже иголку не вставить!)))
Ну вы поняли...)))
Якщо ні то поцікався % зору у того Геруса а потім убийся..
То вполне себе естествнным путем для них!)))))
Но похоже награда нашла герояи и ЛЯшко будет уже не один, а там и статься потяжелее..
Ляшко в його "домаганнях" до Геруса!!
)))
но балаганчик всегда обеспечен !
Цікаво чому? Чому про це ні де ні пари з вуст?
А легкие телесные повреждения - это, что два синяка на сраке, которые эта шавка Бени оформил через два дня после "избиения" и скорей всего в клинике, где прошел тест на наркоту его шеф - ЗЕ-Вовик.
Только наверняка, эти следы - это два хороших пиндюля по жопе от Бени, которые эта жидовская крыса получил, чтобы быстрее бежал в прокуратуру заявление писать.