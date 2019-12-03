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 Політика України
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Все про:Ляшко (775) прокуратура (1991) Герус (91)

 Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура

Прокуратура повідомила охоронцеві колишнього депутата Верховної Ради Олега Ляшка про підозру в пособництві в насильницьких діях щодо голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 3 грудня, заступником прокурора Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України, а саме у пособництві умисного заподіяння народному депутату України легких тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за даними слідства, підозрюваний спільно з Ляшком сприяв нападу на Геруса. Прокурор клопотатиме в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163112
 
 
 Топ коментарі
 
держал пока ляшко анально обьяснял что сливать Украину плохо?
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Ужас плескался в глазах геруса
Охраннику Ляшко сообщили о подозрении в пособничестве в нападении на Геруса, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8227
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держал пока ляшко анально обьяснял что сливать Украину плохо?
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ваще пофиг кто стоит сзади ляшко. главное что он зеленую плесень гоняет хорошо
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Да, это похлеще тяжелого и тупого предмета!
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Странно, но пособник в видеоматериал не попал... Видно камеру держал. Или сильно шифровался под случайного наблюдателя.
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Когда Геруса к стенке и хотел отбиться, руку придерживал неизвестный.
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Определение "насильственные действия" со стороны Ляшка имеет двоякую юридическую трактовку и требует конкретизации.
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Та яке нафіг пособництво? ОЗГ! Не менше! Хто ще може наважитись на нанесення легких ТУ?
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Нашли мальчика для битья. Цирк продолжается.
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Якщо по чесному, то за купівлю російської електроенергії і таким чином, фінансування окупантів, герусу не тільки наваляти по пиці треба було, а й кримінальну справу відкрити.
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Сколько животного ужаса в глазах Геруса!))))
Там даже иголку не вставить!)))
Ну вы поняли...)))
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Хочеш бути так як і той Герус інвалідом по зору?Дивись,бажання збуваються!
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Ти видать взяв такий нік тому що сліпий чи присліпкуватий?
Якщо ні то поцікався % зору у того Геруса а потім убийся..
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Ну это уже цирк, а тоже смотрел видео о "драке" так теперь что надо привлекать за пособничество.
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Для чего пиарить ДУРАКА, хотя он и не такой уж и ДУРАК, обконченного ИДИОТА.
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Когда все это уже переквалифицыруют в ИЗНАСИЛОВАНИЕ не естественным путем?))))
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Подозрение в попытке изнасилования неестественным путем.
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вопрос: а как Ляшко мог бы изнасиловать Геруса естественным путем? технику этого дела знаете? (с)
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Ну если оба дуелянта))) светло синие...
То вполне себе естествнным путем для них!)))))
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тогда я даже боюсь себе представить что случилось неестественным путем Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5504 в кадр это явно не попало.... как страшно жить... Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1513
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зечмо решил хотя бы охранника засадить
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Подозрение в пособничестве подозрению. Учитесь ребята! Вас всех посодют.
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...Алешку под шконку Ахметка не даст...хотя х.з., может уже как резиновое изделие выбросил, но опять же охрану то еще держит при дурике этом..
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Удивляло почему того кто держал Геруса за руку, не привлекли,

Но похоже награда нашла герояи и ЛЯшко будет уже не один, а там и статься потяжелее.. Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2206
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труба расследование будет проводить?
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Тю. Та всі ж бачили що по пиці Герусу давав Ляшко.
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Він, охоронник, ментально підтримав
Ляшко в його "домаганнях" до Геруса!!
)))
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Когда встречаются два кловуна не всегда весело ...
но балаганчик всегда обеспечен !
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Всі якось забули, що то хэрус першим штовхнув Ляжка так, що ой покотився.
Цікаво чому? Чому про це ні де ні пари з вуст? Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8806
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Все виглядало так,як півень топче курку.
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От дурні , не чіпайте Ляшка , бо вляпаєтесь ! Село за нього порве вас зелених , вони його найактивніші виборці .
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Немає у нього уже ніяких виборців.А якщо ще обшук його маєтків у прямому ефірі покажуть то на зоні йому навіть головою гарему не довірять бути.
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Интересно получается - два здоровых нормальных мужика били этого недоношенного Урода и он жив остался?
А легкие телесные повреждения - это, что два синяка на сраке, которые эта шавка Бени оформил через два дня после "избиения" и скорей всего в клинике, где прошел тест на наркоту его шеф - ЗЕ-Вовик.
Только наверняка, эти следы - это два хороших пиндюля по жопе от Бени, которые эта жидовская крыса получил, чтобы быстрее бежал в прокуратуру заявление писать.
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