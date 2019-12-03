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 Політика України, Суспільство
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Все про:ДБР (694) Слуга народу (535) Устінова (11)

 Будемо вимагати, щоб у комісії з обрання нового директора ДБР хоча б один із членів не був із монобільшості, - Устінова

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова каже, що законопроєкт про перезапуск Державного бюро розслідувань передбачає створення конкурсної комісії, яка ризикує бути сформованою з представників монобільшості.

Про це Устінова сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що конкурс з обрання нового керівника ДБР має пройти протягом 60 днів після звільнення старого керівництва.

"Є один великий ризик: тому що конкурсна комісія буде все одно формуватися з представників монобільшості. Там буде 6 представників від монобільшості: 3 від президента, 3 від парламенту і 3 від міжнародних організацій (за поданням Кабміну. ​​- Ред.). Але ми будемо докладати максимум зусиль для того, щоб це конкурс відбувся прозоро і ми будемо вимагати від представників монобільшості, щоб ті три представники від парламенту, яких вони будуть номінувати, хоча б один був представник не їхньої партії", - сказала Устінова.

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Вона зазначила, що законопроєкт також передбачає, що заступників керівника ДБР вибирає внутрішня комісія, яких потім призначає директор Держбюро.

"В остаточній редакції зовнішня комісія обирає керівника, внутрішня комісія потім вибирає заступників, потім призначає керівник", - сказала Устінова.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163111
 
 
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Ага, подковёрные договорённости БПП и Народного фронта, а работает он на Коломойского с Портновым...
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А ты шакал так пытался выслужиться... Дела по Пеце шил белыми нитками. Ну что, помогли тебе Зебилы?
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Устинова, не набивайся, ты не будешь там, а если и будешь, толку то.
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Я навіть знаю кого Зебіли бачать на цій посаді А чого, усе вірно. До бісу цих ляльок, час виходити на сцену їх ляльководам!
Будем требовать, чтобы в комиссии по избранию нового директора ГБР хотя бы один представитель Рады не был из монобольшинства, - Устинова - Цензор.НЕТ 4542
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Не пора ли отмывать Украину от этого Зелёного говнища.
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Революцію роблять фанати а до влади приходять дегенерати. Ось і прийшли вони в Україні в образі Зекоманди (збоченці, сексуальні маніяки, онаністи, повії, уклоністи, колаборанти, відверті вороги України....). Ненько, Україно, треба очищатись від погані. Треба тримати порох сухим і подальше від Зебілів. Гуртуємось та Готуємось. ПС на Вас надіється Україна.
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"Слуги" турбуються за власне майбутнє коли ДБР візьметься і за них. Хочуть хоч якусь соломку підстелити.
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для того, щоб шось требовать, треба бути, або сильним, або виграти вибори, а це вже інша категорія.
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