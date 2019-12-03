 Будемо вимагати, щоб у комісії з обрання нового директора ДБР хоча б один із членів не був із монобільшості, - Устінова

Про це Устінова сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що конкурс з обрання нового керівника ДБР має пройти протягом 60 днів після звільнення старого керівництва.

"Є один великий ризик: тому що конкурсна комісія буде все одно формуватися з представників монобільшості. Там буде 6 представників від монобільшості: 3 від президента, 3 від парламенту і 3 від міжнародних організацій (за поданням Кабміну. ​​- Ред.). Але ми будемо докладати максимум зусиль для того, щоб це конкурс відбувся прозоро і ми будемо вимагати від представників монобільшості, щоб ті три представники від парламенту, яких вони будуть номінувати, хоча б один був представник не їхньої партії", - сказала Устінова.

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Вона зазначила, що законопроєкт також передбачає, що заступників керівника ДБР вибирає внутрішня комісія, яких потім призначає директор Держбюро.

"В остаточній редакції зовнішня комісія обирає керівника, внутрішня комісія потім вибирає заступників, потім призначає керівник", - сказала Устінова.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.