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 Політика України
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Все про:Кабмін (3356) КВУ (78) Яценюк (1692)

 Ефективність Кабміну Гончарука вдвічі нижча, ніж була в уряду Яценюка, - дослідження КВУ

Ефективність діяльності уряду Арсенія Яценюка виявилася вдвічі вищою, ніж нинішнього Кабінету Міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України, який проаналізував діяльність представників чинної та попередньої влади в перші місяці їхньої роботи.

"Що стосується діяльності Кабінету Міністрів України, то до уваги було взято показник успішності законодавчих пропозицій уряду. За перші три місяці роботи в Олексія Гончарука цей показник становив 14%, у Арсенія Яценюка - 26%", - повідомили в КВУ.

У дослідженні наголошується, що за перші три місяці роботи урядом Яценюка були подані в парламент 65 проєктів законів, з яких були прийняті 17.

Водночас урядом Гончарука було подано 63 проєкти законів, з яких стали чинними законами тільки 9. Ще 2 закони були підтримані Верховною Радою, але вони очікують на підпис Президента.

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Також у документі наголошується, що законодавча продуктивність роботи уряду Яценюка була вдвічі вищою, незважаючи на те, що його сформувала коаліція різних фракцій, в той час як партія "Слуга народу" має власну більшість і одноосібно сформований уряд.

Ефективність Кабміну Гончарука вдвічі нижча, ніж була в уряду Яценюка, - дослідження КВУ 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163109
 
   
 Топ коментарі
 
А по степени тупости между ними пропасть
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Бо то дурний сказав а зебіли повірили, що державою і економікою можуть управляти кухарки, масадисти та інші продюсери з дипломами недержавного зразка.
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Так Сєня ще й встигав мочити русню в Чечні! Правительство Яценюка было вдвое эффективнее, чем действующий Кабмин, - исследование КИУ - Цензор.НЕТ 1487
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єто правда? разве простій нарід мог вібрать плохую власть?
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Головне, щоб не порівнювали кабмін Гончарука з кабміном Тімошенко. Бо тоді у абинеюльок мізки вибухнуть.
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Яценюк говорил: "Я не обіцяю українцям нічого крім крові, поту і сліз". И таки сдержал свое обещание. Крови, пота и слез было много. А больше ничего не было. Больше ничего и не обещали. Нищета, кровь, пот и слезы. Все как Сеня и обещал.
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сам придумав, чи токсичний інфільтрат ввели в нездорову голову?
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Слишком медленно тарифы поднимают, надо как Яца сразу в 5 раз.
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Точно. І курс долара падає, а не скакнув вище неба...
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Та ладно - вдвое... Пусть хоть на мильён ОВГЗ покажет..., а у Арсения их только официально на 10 американских мульёнов!!! Млять...с таким счастьем...и на свободе!!!
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Есть деятельность а есть телодвижения так и у Гончарука выходит как у некоторых на рояле Ефективність Кабміну Гончарука вдвічі нижча, ніж була в уряду Яценюка, - дослідження КВУ - Цензор.НЕТ 3654
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як тільки новий прем'єр добереться до відомого забора він не тільки зрівняється, а і випередить яйценюка
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Вместо эффективности законов ,считают их количество,однако.
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Да Сенька был профессиональный вор и мошенник, куда этому мальчику браться до него. Так опустить население Украины, как кРоль не мог никто!
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