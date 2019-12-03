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 Політика України
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 Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков

Нардепа Романа Іванісова виключили з фракції "Слуга народу".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на засіданні парламенту 3 грудня, що фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав нардепа Романа Іванісова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Згідно з ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю, що депутатська фракція політичної партії" Слуга народу "на своєму засіданні 2 грудня 2019 року ухвалила рішення виключити зі складу депутатської фракції народного депутата України Іванісова Романа Валерійовича", - сказав Разумков.

На сайті Ради вказано, що нардеп не входить до складу жодної фракції.

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Пізніше з'ясувалося, що нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163108
 
 
 Топ коментарі
 
Херой слуг урода пал жертвой порохоботства.
Ну, ничего, он еще, так сказать, из могилы всех достанет. Ведь сколько школьниц есть хороших...
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А как с расследованием недостоверной /лживой информации о наличии ДВУХ дипломов о высшем образовании, т.е. жульничества и подлога?! Он должен сложить полномочия депутата и предстать перед судом за мошенничество! Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков - Цензор.НЕТ 2164
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І взагалі, слуги народу за одним столом з ним їли? За руку віталися? Все, тепер вся партія СН зашкварилась, вік волі не бачити.
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Размечтался,делов-то переобуться во внефракционного.
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Ну, могут потребовать, чтоб он никогда не отыскивал оленя на картинке. Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков - Цензор.НЕТ 7831
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І щоб не сідав за один стіл з іншими. Та їв виключно дірявими ложками.
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Херой слуг урода пал жертвой порохоботства.
Ну, ничего, он еще, так сказать, из могилы всех достанет. Ведь сколько школьниц есть хороших...
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А если что - Зе его от химической кастрации защитит...
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поцоны, харош стебаться, дядя уже две недели как не фейсбучит, пришьют вам ещё "доведення людыны до самогубства"...
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Ну и что, он все равно остался депутатом.
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Этот ладно, у него дело 25 лет назад. А это насекомое гадит сегодня, и тоже на месте.
Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков - Цензор.НЕТ 7023
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Шкода, такого яскравого представника зелених слуг втратили. І хто тепер вас, клоунів зелених, буде уособлювати?
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Там еще есть одна редкая крыса лиза "бобер" богуцкая. Это кремлевская ***** сбила год назад насмерть машиной пожилого мужика. Ее отмазали, сказали что дядя был пьян и сам бросился под машину. Следствие тянется до сих пор, но там уже все сделали, чтобы бобриха не сидела в тюрьме. Редкой порядочности человек лизок!
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Сколько там в зеленом стаде осталось？
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И дальше что? Раз исключили, то избавились? Нет!!!! Грязь компромата на бывших однопартийцев теперь годами будет шлейфом следовать за СН.
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Цього мало. Підробка документів, надання недостовірної інформації - хіба не підстава для розслідування?
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А коли віддасте йому $200000, які він заплатив вам, мародЬОрам, за округ?
Утім, він же залишився депутатом. То і гроші блаЗЄнські йому не віддадуть. Просто дали можливість намародЬОрити свої $200000 за чотири роки. Ще й з надлишком.
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А как с расследованием недостоверной /лживой информации о наличии ДВУХ дипломов о высшем образовании, т.е. жульничества и подлога?! Он должен сложить полномочия депутата и предстать перед судом за мошенничество! Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков - Цензор.НЕТ 2164
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І взагалі, слуги народу за одним столом з ним їли? За руку віталися? Все, тепер вся партія СН зашкварилась, вік волі не бачити.
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и все? а наказать за липовую справку от ментов? и найти, кто вьідал? не будет?
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шоу зелених довгоносиків продовжується... лохторат продовжує лапшу згрібти...
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Эту слугу слепили извсяких отходов и хотят, что б мы их все любили.
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Все це було б смішно, якби не було так сумно.
"І гнів, і муку неозору
Співаю я в ці дні журби,
Коли лакеї йдуть угору
Й мовчать раби…" В.Сосюра.
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