 Іванісова виключили з фракції "Слуга народу", - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на засіданні парламенту 3 грудня, що фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав нардепа Романа Іванісова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Згідно з ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю, що депутатська фракція політичної партії" Слуга народу "на своєму засіданні 2 грудня 2019 року ухвалила рішення виключити зі складу депутатської фракції народного депутата України Іванісова Романа Валерійовича", - сказав Разумков.

На сайті Ради вказано, що нардеп не входить до складу жодної фракції.

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Пізніше з'ясувалося, що нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах.