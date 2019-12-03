 Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у себе на сторінці в Twitter.
"Наше головне очікування від нормандської зустрічі і будь-яких інших форматів - це те, що я називаю Ruxit - ми хочемо, щоб Росія і її війська покинули Україну", - написав він.
Як відомо, Пристайко візьме участь у конференції NATO Engages, яка буде проходити паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, незважаючи на попереднє рішення МЗС цього не робити.
Він має взяти участь в панелі під назвою "Від Балтійського до Чорного моря: безпека передової НАТО" разом з міністрами оборони Естонії і Литви, а також грузинським міністром закордонних справ.
Як повідомлялося раніше, зустріч лідерів нормандського формату, запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.
*мы хотим, чтобы Россия и ее войска покинули Украину"
А Крым у министра в Украину входит? Совсем непрофессионал.
як за походженням, так й за поведінкою
Этотя ************* щас отвечаю.. Имбицилы зеленые.
Может изгонит кацапов из всех территорий Украины, тогда и к Зеле может отношение изменим.
Короче, глянем!!!
А он посетит саммит - осчастливит своим присутствием...
Вспомните, каким эротическим измышлениям дала волю Тимошенко после такой же встречи...
Во вторых ***** приедет на встречу только для подписания капитуляции Украины.
Во-вторых - для чего там ***** приедет - это его личные проблемы, у него - своя позиция, у нас - своя.
Рахіти ніколи добровільно з нашої землі не підуть.
Хоча слабко віриться, що є такі люди. Є безліч віршів, в яких автори лізуть язиком у дупу Пороху чи Зєлі, і виглядає це гидко. То можливо це конкуренти займаються таким антипіаром?)
Зеленский далеко не дурачок, он ещё вас всех перехитрит !
А Украинское государство должно называться Украина-Русь, это будет исторически правильно.
Інакше не розумію, а що ***** заважало вивести війська без зустрічі?
Головне очікування - це зрада Зебілами України і намагання подати це як перемогу.
Но даже после пятого стакана Серега понимает, шо его шансы в Пари-матч стремятся к минус бесконечности...
ЗеДятлы, а вы в курсе, что этот пристайко сын советского генерала КГБ?