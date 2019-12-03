EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  8595  70
Матеріали за темою:
Все про:Лондон (127) НАТО (2192) Росія (21480) нормандська четвірка (729) Пристайко (265)

 Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко

Глава МЗС України Вадим Пристайко на полях зустрічі лідерів країн НАТО в Лондоні підкреслив, що головне завдання майбутньої нормандської зустрічі - змусити російські війська забратися з України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у себе на сторінці в Twitter.

"Наше головне очікування від нормандської зустрічі і будь-яких інших форматів - це те, що я називаю Ruxit - ми хочемо, щоб Росія і її війська покинули Україну", - написав він.

Як відомо, Пристайко візьме участь у конференції NATO Engages, яка буде проходити паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, незважаючи на попереднє рішення МЗС цього не робити.

Він має взяти участь в панелі під назвою "Від Балтійського до Чорного моря: безпека передової НАТО" разом з міністрами оборони Естонії і Литви, а також грузинським міністром закордонних справ.

Також дивіться: Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, зустріч лідерів нормандського формату, запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.

Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163106
 
   
 Топ коментарі
 
Как могут уйти те, кого там нет?
Этотя вместоиПутина щас отвечаю.. Имбицилы зеленые.
 показати весь коментар
 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВСЕГО МИРАRuxit - главное ожидание Украины от Нормандского саммита, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1650
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А я бы на вашем месте не надеялся. Вы шо, казламордых не знаете?
 показати весь коментар
 
 
Интересный глава МИДа.

*мы хотим, чтобы Россия и ее войска покинули Украину"

А Крым у министра в Украину входит? Совсем непрофессионал.
 показати весь коментар
 
 
І взагалі його Ruxit дуже нагадує щаяуальований термін, який українською звучить, як Rukоблуддя. Оце напевне воно і є.
 показати весь коментар
 
 
Крым - законная территория Украины. Поэтому и Крыма это касается.
 показати весь коментар
 
 
о пристайка нашелся,и матюги почалися Ruxit - главное ожидание Украины от Нормандского саммита, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6120
 показати весь коментар
 
 
воно - дристайка.
як за походженням, так й за поведінкою
 показати весь коментар
 
 
Как могут уйти те, кого там нет?
Этотя ************* щас отвечаю.. Имбицилы зеленые.
 показати весь коментар
 
 
Ну, посмотрим, может ещё другое имя х"""лу даст, кроме Дещицы, глянем вообще то.
Может изгонит кацапов из всех территорий Украины, тогда и к Зеле может отношение изменим.
Короче, глянем!!!
 показати весь коментар
 
 
Уверен, что если бы эту фразу сказал некто Порошенко П.А., ты бы тут уже рассыпался в комплиментах "сывочолому гетьману".
 показати весь коментар
 
 
Конечно, нет. Петя за 5 лет не смог доказать их присутствие. А Пристайко, что, святее Пети?
 показати весь коментар
 
 
ерунда кака-то..русским скучно будет..они в сирии 1 тыщ раз выходили никак не выйдут, где их камнями закидывают..а вы хотите что бы они с Неньки сгинули....
 показати весь коментар
 
 
Чтобы участвовать нужно готовиться к этому!
А он посетит саммит - осчастливит своим присутствием...
 показати весь коментар
 
 
Я з нетерпінням чекаю селфі де він ручкається з ******.
 показати весь коментар
 
 
А я после встречи тэт-атэт ожидаю только самого худшего...
Вспомните, каким эротическим измышлениям дала волю Тимошенко после такой же встречи...
 показати весь коментар
 
 
І не сподівайтесь. Щоб вийти з Криму казляндія навіть говорити не хоче.
 показати весь коментар
 
 
Підміна понять, замість ПДЧ у клоунів Ruxit. І ця путінська падлюка була послом України в НАТО.
 показати весь коментар
 
 
Америка и Франция покинули Вьетнам после того ,как вести войну стало не выгодно экономически ,политически.Также несли огромные потери в живой силе и техники. Поетому РФ будет дальше нагнетать ситуацию в этом регионе и уходить не будет.Основные причины это черное золото Донбасса,которым торгуют в Европе и в Украине ,под видом угля из РФ.
 показати весь коментар
 
Там сейчас того угля добывается с зелькин член.
 показати весь коментар
 
 
Так ***** сказало что его войск в Украине нету? Ваш ход?
Во вторых ***** приедет на встречу только для подписания капитуляции Украины.
 показати весь коментар
 
 
Во-первых - ***** никто не верит - и санкции тому подтверждение.
Во-вторых - для чего там ***** приедет - это его личные проблемы, у него - своя позиция, у нас - своя.
 показати весь коментар
 
 
Боже моооой! Какой же дебил стоит во главе МИДа!!! Ну за что Украине такое наказание?!!
 показати весь коментар
 
 
Эти хоть едут, встречаются, шо то хотят, а бывшие только горлопанили с трибуны, да и сейчас в ВР горлопанят, планы, постановы, капитуляция.
 показати весь коментар
 
 
Леха, виходи з запою - в тебе п'ять років пропало.
 показати весь коментар
 
 
Да ты шо?Неужели РАЙ пропил. Какая досада.
 показати весь коментар
 
За яку ціну клоун, ви хочете домовитися?! Ось яке ваше головне питання зараз. За яку ціну продати державний інтерес. Тільки козломордим все одно вони вас купять, залякають, а потім все одно роздінуть та знищать. Вчіть історію продажні ідіоти. Немає ні будинків, ні могил ні нащадків....... погано що ви за собою тягнете всіх. а ще гірше, що всі мовчки йдуть за вами... Як барани, які теж нічому не вчаться.
 показати весь коментар
 
 
Ruxit ?

Рахіти ніколи добровільно з нашої землі не підуть.
 показати весь коментар
 
 
Лучший ход Украины был бы, если бы етих переговоров не состоялось. Украина ни одного козыря на етих переговорах не имеет.
 показати весь коментар
 
 
кремлевская Унитазия кгбиста и бандитов Пригожина уйдет с Курил,из Кенисберга, а Абхазию с Ю.Осетией отдаст назад Грузии.Финляндии вернет захваченное в 1939 году.Вы в это верите?Не будьте наивны.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Голуб Зелений
Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8822
 показати весь коментар
 
 
Маячня навіжених.

Хоча слабко віриться, що є такі люди. Є безліч віршів, в яких автори лізуть язиком у дупу Пороху чи Зєлі, і виглядає це гидко. То можливо це конкуренти займаються таким антипіаром?)
 показати весь коментар
 
Пока такие как ты сопли жуете, Венгрия обратилась к Гос Дуре по поводу притеснения венгерского языка и просит поспособствовать рашку говняшку, но это только начало. Вы почитайте про перенос МИБ в Венгрию росияне будут иметь дипломатическую неприкосновенность и счета из этого банка невозможно будет проверять . Тут с этой удушной Венгрией такое закручивается что вырыгивать будем долго.
 показати весь коментар
 
 
угры - самые лютые и отмороженные нацисты были по время войны. Даже немцы были просто няшки в сравнении с ними, Гитлер просто охреневал от их зверств. Ну вот и сейчас нашли они себе "родственную душу" в лице пуйла
 показати весь коментар
 
Дурненький син генерала від ґебні. Таке порівняння може озвучити лише прокацапський песик блаЗЄнського.
 показати весь коментар
 
 
Рухит-главное достижение зели. Причем ,,рухит,,в сторону эсесэрии.
 показати весь коментар
 
 
расслабься, свинобот, совка уже 30 лет как нет. И не будет его больше никогда.
Зеленский далеко не дурачок, он ещё вас всех перехитрит !
 показати весь коментар
 
полный крах росии неизбежен,и царская династия в 1917-м или советская в 1991-м тому свидетели.вопрос лишь во времени.
 показати весь коментар
 
 
Всё так ! Я давно предлагал называть кацапстан Московией. Как, например, Венгрия в Украине именуется Угорщина, так и рашка должна стать Московией во всех официальных украинских документах, картах и т.д.

А Украинское государство должно называться Украина-Русь, это будет исторически правильно.
 показати весь коментар
 
 
Вони збираються на зустрічі отруїти *****?
Інакше не розумію, а що ***** заважало вивести війська без зустрічі?
Головне очікування - це зрада Зебілами України і намагання подати це як перемогу.
 показати весь коментар
 
 
Я вот абсолютно не понимаю: Пристайко, а Пристайко, ты это серьезно ? Ох, чувствую подлянку зеленую вы все готовите... Ага, ***** возьмет и выведет войска из Украины, он их как раз для этого заводил. Господи, ну почему вы все, как только становитесь руководителями, глупеете на глазах. А тут я еще прочитал, что возможна встреча один на один с *****м (захотел - рассказал, не захотел - не рассказал) на полях саммита. Хочу сразу напомнить, тут у нас «один рыжий ублюдок». Попытался скрыть некоторые детали разговора с Зеленским. Именно поэтому у нас в Конгрессе идут ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ИМПИЧМЕНТУ НЕКОТОРЫХ БЫДЛООБРАЗНЫХ ГОСПОД, которые думали, что управлять страной - это как управлять собственной компанией - что хочу, то и ворочу. Хочу - недвижимостью торгую, хочу - 95-м кварталом руковожу.... Не, Вова, так не получится. И напоследок - хороший юридический СОВЕТ (это совет, а не угроза) - даже не вздумайте скрыть хоть одну запятую во всех отчетах по саммиту. Украинский народ ждет Вас с отчетом с огромным нетерпением.
 показати весь коментар
 
 
Йоршик для унітаза сказав, щоб ми не покладали багато сподівань на ці перемовини. Отже ніякого сруксіту не буде...
 показати весь коментар
 
 
Я чот не понял, Пристайко предложили выступить на панели?
 показати весь коментар
 
 
А Серега, после третьего стакана начинает верить в чудо - Путин, в приступе старческого маразма, выведет войска из Донбасса в обмен на Нобелевскую премию по миру... Хотя есть сомнения, шо он выторгует себе две подряд Новелевских премии, если не пожизненную...
Но даже после пятого стакана Серега понимает, шо его шансы в Пари-матч стремятся к минус бесконечности...
 показати весь коментар
 
Лучше сделать Zexit и выбрать нормального патриота-президента
 показати весь коментар
 
 
саме тому зелєлнь відводить війська?
 показати весь коментар
 
 
Боже, какие откровенные дебилы у власти!
 показати весь коментар
 
"Я не лох" - первые слова Зеленкина на Нормандских "переговорах"
Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1773
 показати весь коментар
 
 
Ещё вчера они говорили, что результаты встречи не несут юридических обязательств для Украины! Какой нах ruxit ?!
 показати весь коментар
 
Оооо, всплыло продажное пророссийское г... и голос свой подало.
ЗеДятлы, а вы в курсе, что этот пристайко сын советского генерала КГБ?
 показати весь коментар
 
дурачок, там если копнуть любого из ваших соевых "патриотов", там окажется либо сын какого-нибудь партийного босса-коммуняки, либо тоже КГБ-шника, либо вообще сам коммунякой был типа Турчинова. И дальше шо ?
 показати весь коментар
 
 
Ну зачем же вы так о себе то самокритично - дурачок. Ну ежели вам так нравится, то я вам, дурачку, поясню, что тут в данный момент текущего времени статья о продажной бездари от дипломатии пристайко, а не о ком то другом. Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4800
 показати весь коментар
 
 
ну хорошо, давай за Пристайко поговорим. Расскажешь, кого он предал, хотя бы шо он не так сказал ? И чем он хуже "патриота"-кацапа Климкина, тесть которого награждён медалью "за возвращение Крыма" лично ****** ?
 показати весь коментар
 
 
"Прістайко прімєт участіє в конференціі НАТО ......................... нєсмотря на прєдидущєє рєшєніє МІД етого нє дєлать " . Зєбіли так куди спрямували рух України зєлєбєні ? Далі буде ще гірше і страшніше . Папріколу кажете ?
 показати весь коментар
 
 
Это все формальности. По факту, Монику будут неформатно разыгрывать под столом нормандского формата.
 показати весь коментар
 
 
Тут про бубоччин курс ненаНАТО , а до ОДКБ і *** .
 показати весь коментар
 
 
Господин Пристайко, ВЫ бы лучше у себя в МИД написали какую нибудь бумажку по поводу высказываний Володина об отсоединений нескольких областей от Украины ! Вы же всё таки говорите что вы глава МИД !!! Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2141
 показати весь коментар
 
 
Только не надо болтать, г-н Пристайко, правительство и парламент при шмаркле не сделало ничего, для таких повышенных ожиданий от нормандской встречи.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору